Τάκης Θεοδωρικάκος: Ενισχύουμε τη λειτουργία των λαϊκών αγορών προς όφελος των καταναλωτών

Συνάντηση του Υπουργού Ανάπτυξης με τους εκπροσώπους των λαϊκών αγορών

Newsbomb

Αρχείου - Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
1'
Στη συνάντηση του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου με τους εκπροσώπους των λαϊκών αγορών επιβεβαιώθηκε η συμφωνία για την ενίσχυση του θεσμού λειτουργίας των λαϊκών αγορών, ως επιστέγασμα ενός ουσιαστικού διαλόγου που κράτησε σχεδόν τέσσερις μήνες.

Το υπουργείο Ανάπτυξης έχει έτοιμη τη νομοθετική πρωτοβουλία που ενισχύει ριζικά την λειτουργία των λαϊκών αγορών, αντιμετωπίζοντας φαινόμενα γραφειοκρατίας και διευκολύνοντας έμπρακτα την είσοδο νέων πωλητών, παραγωγών και επαγγελματιών.

Με τις προωθούμενες ρυθμίσεις:

  • Εισάγεται η πλήρης ψηφιοποίηση των αδειών και τη μετατροπή τους σε αορίστου χρόνου, την υλοποίηση της προκήρυξης όλων των κενών θέσεων, την καθιέρωση ηλεκτρονικής κλήρωσης και τη δημιουργία μιας εξελιγμένης Ψηφιακής Πύλης Λαϊκών Αγορών.
  • Προβλέπεται ο καθορισμός ανώτατου ημερήσιου τέλους και η αντιμετώπιση μιας σειράς θεμάτων όπως η αμοιβαία αλλαγή θέσης και λαϊκής αγοράς, η βελτίωση θέσης, η μεταβίβαση, η εργασιακή υποστήριξη και αναπλήρωση κα.
  • Θεσμοθετείται ποσοστό 10% για εποχικές θέσεις σε κάθε λαϊκή αγορά για παραγωγούς και η δημιουργία λαϊκών αγορών παραγωγών, με πρωτοβουλία και συμφωνία δήμων και φορέων λειτουργίας.

Επιπλέον, με κινήσεις όπως η κατάργηση της υποχρέωσης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για την ανανέωση των αδειών τον Δεκέμβριο του 2024, το Υπουργείο Ανάπτυξης διασφάλισε την απρόσκοπτη εργασία τους, αποτρέποντας τον κίνδυνο απώλειας της δουλειάς τους λόγω χρεών.

