Μπλόκα αγροτών: Κλούβες των ΜΑΤ και δυνάμεις της ΟΠΚΕ στα διόδια των Αφιδνών

Συλλήψεις και αυτόφωρα προβλέπονται για τους διαμαρτυρόμενους αγρότες στα μπλόκα εάν αποδειχτεί παρακώλυση μετακινήσεων, σύμφωνα με τη νέα παραγγελία προς τις εισαγγελικές αρχές της χώρας από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Τζαβέλλα.

Σε αυτό το πλαίσιο, στο μπλόκο των Αφιδνών οι Αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή, με παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων. Στο σημείο βρίσκονται κλούβες της ΟΠΚΕ, καθώς και διμοιρίες των ΜΑΤ, όπως φαίνεται σε βίντεο του MEGA.

Ωστόσο, οι αγρότες δεν κάνουν πίσω, καθώς δεν έμειναν ικανοποιημένοι από τη χθεσινή (07/01) εξειδίκευση των έξι μέτρων στήριξης του πρωτογενούς τομέα από την κυβέρνηση.

Κλείνουν εθνικές οδοί και παρακαμπτήριες για 48 ώρες

Κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων, οι αγρότες παρακολουθούσαν συγκεντρωμένοι στα μπλόκα κι αμέσως μετά, ακολούθησε κύκλος συνεννοήσεων μεταξύ των εκπροσώπων τους σε πανελλαδικό επίπεδο, ώστε να αποφασιστούν η στάση τους και οι επόμενες ενέργειες.

Τελικώς, ελήφθη η απόφαση να κλιμακωθούν οι κινητοποιήσεις, με 48άωρους αποκλεισμούς να λαμβάνουν χώρα σε εθνικές οδούς και παρακαμπτηρίους δρόμους από τη Λακωνία, τη Βοιωτία και τη Λάρισα, έως την Ηγουμενίτσα και τα τελωνεία στα βόρεια σύνορα της χώρας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι διατεθειμένος να δεχτεί αντιπροσωπεία αγροτών στο Μέγαρο Μαξίμου, με την προϋπόθεση ότι θα εκπροσωπεί το σύνολο του κινήματος και όχι μεμονωμένες ομάδες από τα μπλόκα, όπως ξεκαθάρισαν κυβερνητικές πηγές την Τετάρτη, ενώ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, έστειλε αυστηρό μήνυμα ότι η κυβέρνηση δεν θα ανεχθεί την «παράλυση» της χώρας, τονίζοντας ότι τελούνται ποινικά αδικήματα. Ξεκαθάρισε πως τα δημοσιονομικά περιθώρια έχουν εξαντληθεί (σ.σ. «τα μέτρα είναι αυτά», επεσήμανε) και κάλεσε τους αγρότες να μην ταλαιπωρούν το κοινωνικό σύνολο.

