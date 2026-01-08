Μπλόκα αγροτών: 48ωρο «μπλακ άουτ» με το βλέμμα στο Μαξίμου

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις από σήμερα οι αγρότες των μπλόκων ανά τη χώρα, με 48ωρους αποκλεισμούς να λαμβάνουν χώρα σε εθνικές οδούς και παρακαμπτηρίους από τη Λακωνία, τη Βοιωτία και τη Λάρισα, έως την Ηγουμενίτσα και τα τελωνεία στα βόρεια σύνορα της χώρας, με τους κινητοποιημένους παραγωγούς να παραμένουν απογοητευμένοι από τις χθεσινές εξαγγελίες της κυβέρνησης και να συνεχίζουν να ασκούν πίεση στο Μαξίμου για συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

Την ίδια ώρα η κυβέρνηση δηλώνει ότι από τα 27 αιτήματα των αγροτών, τα 16 έχουν επιλυθεί ή αντιμετωπίζονται θετικά, τα τέσσερα βρίσκονται υπό επεξεργασία, ενώ επτά εξ αυτών, εκ των οποίων και η ακύρωση της μεταφοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, βρίσκονται εκτός δημοσιονομικών ορίων ή ευρωπαϊκού πλαισίου.

Ο πρωθυπουργός θα δεχθεί αντιπροσωπεία αγροτών στο Μέγαρο Μαξίμου, με την προϋπόθεση ότι θα εκπροσωπεί το σύνολο του κινήματος και όχι μεμονωμένες ομάδες από τα μπλόκα.

Κυβερνητικοί παράγοντες διευκρίνισαν ότι μεμονωμένοι εκπρόσωποι μπορούν να συναντηθούν με τους υπουργούς Οικονομικών Κώστα Χατζηδάκη και Δικαιοσύνης Γιώργο Τσιάρα, οι οποίοι διαθέτουν πλήρη ενημέρωση τόσο για τα αιτήματα όσο και για τις δυνατότητες και τις διαθέσιμες λύσεις. Υπενθυμίζεται ότι ο πρωθυπουργός είχε ήδη ορίσει συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα συνάντησης, πρόταση την οποία οι αγρότες απέρριψαν.

«Δίνουμε μάχη στα Τέμπη»

Οι αγρότες στη Νίκαια της Λάρισας αποφάσισαν να «κόψουν» την Ελλάδα «στα δύο», προχωρόντας σε αποκλεισμό των σηραγγών των Τεμπών με τα τρακτέρ και τα οχήματά τους το πρωί της Πέμπτης στις 11:00, αφού πρώτα συγκεντρωθούν στις 10 το πρωί στο μπλόκο Νίκαιας.

Ειδικότερα ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, μιλώντας στους συγκεντρωμένους αγρότες σημείωσε το απόγευμα της Τετάρτης (07/01): «δίνουμε μάχη στα Τέμπη από αύριο», συμπληρώνοντας πως ζητάνε διάλογο με τον πρωθυπουργό.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του συντονισμού με τα υπόλοιπα μπλόκα σε πανελλαδικό επίπεδο, συζητήθηκε η πραγματοποίηση νέας πανελλαδικής διάσκεψης το Σαββατοκύριακο, με αντικείμενο την αξιολόγηση της κατάστασης και τον σχεδιασμό των επόμενων κινήσεων.

48ωρος αποκλεισμός στα διόδια Μαλγάρων

Την απόφαση να κλείσουν την Πέμπτη (08/01) και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας πήραν οι αγρότες στο μπλόκο των Μαλγάρων το απόγευμα της Τετάρτης (07/01).

Οι αγρότες θα προχωρήσουν σε έναν 48ωρο αποκλεισμό και των δύο ρευμάτων κυκλοφορίας, δήλωσε ο εκπρόσωπος του μπλόκου, Κώστας Ανεστίδης, σύμφωνα με το thestival.gr.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο αποκλεισμός θα ξεκινήσει από τις 12:00 το μεσημέρι της Πέμπτης (08/01), ενώ, πρόσθεσε, δεν ικανοποιήθηκε κανένα αίτημά τους στις σημερινές εξαγγελίες της κυβέρνησης.

Σημειώνεται πως ο αποκλεισμός πάρθηκε στα πλαίσια της πανελλαδικής σύσκεψης.

Συνάντηση με τον πρωθυπουργό ζητούν οι αγρότες στον Ε-65

Συνάντηση με τον πρωθυπουργό ζήτησαν αγροτες και κτηνοτρόφοι της Καρδίτσας που βρίσκονται στο μπλόκο του αυτοκινητοδρόμου Ε-65.

Υλοποιώντας την απόφαση της γενικής τους συνέλευσης, σήμερα με τρακτέρ και αυτοκίνητα θα κινηθούν προς τον κόμβο του Μπράλου Φθιώτιδας για να προχωρήσουν σε αποκλεισμό.

«Στα δύο» η Ιόνια Οδός στην Αιτωλοακαρνανία

Προβλήματα στις μετακινήσεις και στην Αιτωλοακαρνανία, καθώς οι αγρότες στο μπλόκο του Αγγελόκαστρου προχωρούν την Πέμπτη (08/01) σε αποκλεισμό του αυτοκινητοδρόμου και των παρακαμπτήριων οδών.

Ειδικότερα, οι αγρότες θα κλείσουν την Ιόνια Οδό στα διόδια Αγγελοκάστρου από το πρωί της Πέμπτης έως το βράδυ της Παρασκευής, ενώ η συντονιστική επιτροπή αποφάσισε αποκλεισμό του κόμβου Κουβαρά αλλά και των παρακαμπτήριων οδών.

«Δεν πρόκειται να φύγουμε από τα μπλόκα με ψίχουλα», διαμηνύουν οι αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας, επαναλαμβάνοντας ότι η κυβέρνηση θα λάβει αγωνιστική απάντηση με 48ωρο «μπλακ άουτ».

Οι αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας άφησαν ανοικτό το ενδεχόμενο ενός νέου γύρου κινητοποιήσεων αμέσως μετά τον 48ωρο αποκλεισμό.

Διήμερος αποκλεισμός στα σύνορα

Σε 48ωρη κινητοποίηση προχωρούν από την Πέμπτη αγρότες και κτηνοτρόφοι στα τελωνεία του Προμαχώνα και της Εξοχής, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, καθώς και στους Ευζώνους και τη Νίκη, στα σύνορα με τα Σκόπια.

Οι αποφάσεις τους ελήφθησαν κατά τις γενικές συνελεύσεις των μπλόκων της Τετάρτης (07/01), μετά τις κυβερνητικές εξαγγελίες, και εντάσσονται στο πλαίσιο των αποφάσεων της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, που συνεδρίασε στα Μάλγαρα.

Στο μπλόκο του Προμαχώνα, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι θα αποκλείουν από τις 12:00 το μεσημέρι έως το Σάββατο 10 Ιανουαρίου την είσοδο και την έξοδο φορτηγών παντός τύπου, ενώ για τις ώρες διέλευσης των ΙΧ επιβατικών οχημάτων θα λαμβάνονται αποφάσεις περιοδικά κατά τη διάρκεια του 48ωρου αποκλεισμού.

Στο Νευροκόπι Δράμας, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι θα αποκλείουν τα φορτηγά και τα επαγγελματικά οχήματα από τις 8:00 έως τις 18:00 το Σάββατο 10 Ιανουαρίου, ενώ τα Ι.Χ. επιβατικά και τα τουριστικά λεωφορεία θα εκτρέπονται στις παρακαμπτήριες οδούς. Το μπλόκο έχει στηθεί περίπου 500 μέτρα από το τελωνείο της Εξοχής.

Στο τελωνείο της Νίκης, η 48ωρη κινητοποίηση ξεκινά στις 11:00, με κλείσιμο εισόδου και εξόδου για όλα τα φορτηγά, τα Ι.Χ. επιβατικά οχήματα και τα τουριστικά λεωφορεία, ενώ η διέλευση θα επιτρέπεται περιοδικά, σύμφωνα με αποφάσεις της γενικής συνέλευσης των συμμετεχόντων στο αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο.

Αντίστοιχα, στο τελωνείο των Ευζώνων η κινητοποίηση ξεκινά στις 11:00, με αποκλεισμό εισόδου και εξόδου για όλα τα οχήματα, επιτρέποντας διέλευση μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις. Το μπλόκο ενισχύθηκε σήμερα με παραγωγούς από Αριδαία, Έδεσσα, Αλμωπία και Δερβένι.

Οι παραγωγοί υπογραμμίζουν ότι οι κινητοποιήσεις τους αποσκοπούν στην ανάδειξη των προβλημάτων του πρωτογενούς τομέα και την απαίτηση για ουσιαστική στήριξη και δέσμευση της κυβέρνησης για βιώσιμες λύσεις.

Ήπειρος: Αποκλεισμός σε λιμάνι Ηγουμενίτσας και τελωνείο Κακκαβιάς

Στον αποκλεισμό και των δύο ρευμάτων της Εγνατίας Οδού, έξω από τον λιμένα εξωτερικού Ηγουμενίτσας, αναμένεται να προχωρήσουν στις 11 το πρωί της Πέμπτης οι αγρότες του μπλόκου της Θεσπρωτίας.

Μετά από σύσκεψη που είχαν αργά το απόγευμα της Τετάρτης, αποφασίστηκε ο 48ωρος αποκλεισμός της Εγνατίας, υλοποιώντας την απόφαση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, όπως αναφέρουν στην σχετική ανακοίνωση.

Μαζί με τους αγρότες στο μπλόκο βρίσκονται από την πρώτη στιγμή κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και ιχθυοκαλλιεργητές της Θεσπρωτίας.

Την κινητοποίηση του 48ωρου αποκλεισμού στηρίζουν το Εργατικό Κέντρο Θεσπρωτίας και τα Σωματεία ταξί.

Στις 12 το μεσημέρι αναμένεται να γίνει συγκέντρωση αγροτών και κτηνοτρόφων στο μπλόκο Καλπακίου . Οι αγρότες έχουν αποφασίσει, να γίνει μηχανοκίνητη πορεία προς το τελωνείο της Κακκαβιάς με σκοπό τον διήμερο αποκλεισμό του.

Αποκλεισμοί εθνικών οδών σε Λακωνία

Οι αγρότες της Λακωνίας προχώρησαν σε ανακοινώσεις για τις επόμενες κινήσεις τους μετά τις εξαγγελίες της κυβέρνησης την Τετάρτη (07/01).

Η Συντονιστική Επιτροπή του μπλόκου της Λακωνίας τόνισε ότι συνεχίζει και κλιμακώνει τον αγώνα, σύμφωνα με τις αποφάσεις της 4ης Ιανουαρίου 2026, στην πανελλαδική σύσκεψη των Μαλγάρων. Με βάση τα παραπάνω, η Συντονιστική της Λακωνίας, γνωστοποίησε τα εξής:

Την Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου 2026, στις 5 το απόγευμα, θα προχωρήσει σε αποκλεισμό της εθνικής Σπάρτης – Λεύκτρο και της παλαιάς εθνικής οδού Σπάρτης – Τρίπολης, στο χώρο του μπλόκου. Θα ενισχύσει με την παρουσία της το 48ωρο αποκλεισμό της εθνικής οδού, στα διόδια της Νεστάνης, απ’ τα μπλόκα της Τρίπολης.

Η Συντονιστική της Λακωνίας δηλώνει επίσης ότι θα συνεχίσει μαχητικά και δυναμικά ώστε να οδηγηθούν οι παραγωγοί στη νίκη. Επίσης, δηλώνει, ότι δεν θα λυγίσει απ’ τα τελεσίγραφα, τα οποία χαρακτηρίζει «εκβιαστικά», και τις κυβερνητικές απειλές.

18 μπλόκα ζητούν συνάντηση με τον πρωθυπουργό

Την ίδια ώρα, 18 μπλόκα και αγροτικοί σύλλογοι τάσσονται υπέρ μιας συνάντησης με τον πρωθυπουργό, όπως έγινε γνωστό, μέσα από επιστολή που έστειλαν προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα.

Παράλληλα, νέα δεδομένα δημιουργεί η παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου που ζητά συλλήψεις και αυτόφωρο για όσους διαταράσσουν την ασφάλεια των συγκοινωνιών.

Τα έξι νέα μέτρα της κυβέρνησης για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα

Στην εξειδίκευση των κυβερνητικών μέτρων για τους αγρότες προχώρησαν σήμερα τα υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εθνικής Οικονομίας.

Πιο συγκεκριμένα, οι έξι νέες πρωτοβουλίες για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα είναι οι εξής:

1. Αναδιανομή 160 εκ. ευρώ από αδιάθετους πόρους της βασικής ενίσχυσης

2. Επέκταση της κάλυψης σταθερής τιμής στα τιμολόγια ΓΑΙΑ από τη ΔΕΗ για 2 χρόνια και μείωση της τιμής σε 8,5 λεπτά/κιλοβατώρα για αγρότες χωρίς ληξιπρόθεσμες οφειλές

3. Άμεσα βήματα τροποποίησης του κανονισμού του ΕΛΓΑ για:

θέσπιση αποζημίωσης στο 100%

παρακράτηση για κάλυψη του συνόλου των αγροτών

αύξηση του ορίου αποζημίωσης στα 200.000 ευρώ

4. Ουσιαστικές παρεμβάσεις για ενίσχυση των επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα (θερμοκήπια, σχέδια βελτίωσης, μεταποίηση)

5. Επιστροφή του ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου στην αντλία

6. Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Αγροτικής Ιχνηλασιμότητας και Αυθεντικότητας για την αντιμετώπιση του φαινομένου των ελληνοποιήσεων

