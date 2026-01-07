Κλιμακώνουν και οι αγρότες στην Ήπειρο: Διήμερος αποκλεισμός σε λιμάνι Ηγουμενίτσας και Κακκαβιά

Την κινητοποίηση του 48ωρου αποκλεισμού στηρίζουν το Εργατικό Κέντρο Θεσπρωτίας και τα Σωματεία ταξί

Κλιμακώνουν και οι αγρότες στην Ήπειρο: Διήμερος αποκλεισμός σε λιμάνι Ηγουμενίτσας και Κακκαβιά

Φωτ. Αρχείου - Μπλόκο αγροτών στην είσοδο του λιμανιού της Ηγουμενίτσας, στην Εγνατία Οδό, τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025.

Θεσπρωτικός Παλμός/Facebook
Στον αποκλεισμό και των δύο ρευμάτων της Εγνατίας Οδού, έξω από τον λιμένα εξωτερικού Ηγουμενίτσας, αναμένεται να προχωρήσουν αύριο στις 11 το πρωί οι αγρότες του μπλόκου της Θεσπρωτίας.

Μετά από σύσκεψη που είχαν αργά το απόγευμα, αποφασίστηκε ο 48ωρος αποκλεισμός της Εγνατίας, υλοποιώντας την απόφαση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, όπως αναφέρουν στην σχετική ανακοίνωση.

Μαζί με τους αγρότες στο μπλόκο βρίσκονται από την πρώτη στιγμή κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και ιχθυοκαλλιεργητές της Θεσπρωτίας.

Την κινητοποίηση του 48ωρου αποκλεισμού στηρίζουν το Εργατικό Κέντρο Θεσπρωτίας και τα Σωματεία ταξί.

Στις 12 αύριο το μεσημέρι αναμένεται να γίνει συγκέντρωση αγροτών και κτηνοτρόφων στο μπλόκο Καλπακίου . Οι αγρότες έχουν αποφασίσει, να γίνει μηχανοκίνητη πορεία προς το Τελωνείο της Κακκαβιάς με σκοπό τον διήμερο αποκλεισμό του.

