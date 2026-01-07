Διήμεροι αποκλεισμοί στα σύνορα: Κλιμάκωση αποφάσισαν τα μπλόκα των αγροτών σε τελωνεία

Σε 48ωρη κινητοποίηση προχωρούν από αύριο, Πέμπτη, αγρότες και κτηνοτρόφοι στα τελωνεία του Προμαχώνα και της Εξοχής, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, καθώς και στους Ευζώνους και τη Νίκη, στα σύνορα με τα Σκόπια.

Οι αποφάσεις τους ελήφθησαν κατά τις σημερινές γενικές συνελεύσεις των μπλόκων, μετά τις κυβερνητικές εξαγγελίες, και εντάσσονται στο πλαίσιο των αποφάσεων της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, που συνεδρίασε στα Μάλγαρα.

Στο μπλόκο του Προμαχώνα, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι θα αποκλείουν από αύριο τις 12:00 το μεσημέρι έως το Σάββατο 10 Ιανουαρίου την είσοδο και την έξοδο φορτηγών παντός τύπου, ενώ για τις ώρες διέλευσης των ΙΧ επιβατικών οχημάτων θα λαμβάνονται αποφάσεις περιοδικά κατά τη διάρκεια του 48ωρου αποκλεισμού.

Στο Νευροκόπι Δράμας, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι θα αποκλείουν τα φορτηγά και τα επαγγελματικά οχήματα από τις 8:00 αύριο έως τις 18:00 το Σάββατο 10 Ιανουαρίου, ενώ τα Ι.Χ. επιβατικά και τα τουριστικά λεωφορεία θα εκτρέπονται στις παρακαμπτήριες οδούς. Το μπλόκο έχει στηθεί περίπου 500 μέτρα από το τελωνείο της Εξοχής.

Στο τελωνείο της Νίκης, η 48ωρη κινητοποίηση ξεκινά αύριο στις 11:00, με κλείσιμο εισόδου και εξόδου για όλα τα φορτηγά, τα Ι.Χ. επιβατικά οχήματα και τα τουριστικά λεωφορεία, ενώ η διέλευση θα επιτρέπεται περιοδικά, σύμφωνα με αποφάσεις της γενικής συνέλευσης των συμμετεχόντων στο αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο.

Αντίστοιχα, στο τελωνείο των Ευζώνων η κινητοποίηση ξεκινά αύριο στις 11:00, με αποκλεισμό εισόδου και εξόδου για όλα τα οχήματα, επιτρέποντας διέλευση μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις. Το μπλόκο ενισχύθηκε σήμερα με παραγωγούς από Αριδαία, Έδεσσα, Αλμωπία και Δερβένι.

Οι παραγωγοί υπογραμμίζουν ότι οι κινητοποιήσεις τους αποσκοπούν στην ανάδειξη των προβλημάτων του πρωτογενούς τομέα και την απαίτηση για ουσιαστική στήριξη και δέσμευση της κυβέρνησης για βιώσιμες λύσεις.

