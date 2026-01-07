Μπλόκα αγροτών: 48ωρος αποκλεισμός στα διόδια Μαλγάρων

Την απόφαση να κλείσουν αύριο Πέμπτη (07/01) και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας πήραν οι αγρότες στο μπλόκο των Μαλγάρων.

Οι αγρότες θα προχωρήσουν σε έναν 48ωρο αποκλεισμό και των δύο ρευμάτων κυκλοφορίας, δήλωσε ο εκπρόσωπος του μπλόκου, Κώστας Ανεστίδης, σύμφωνα με το thestival.gr.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο αποκλεισμός θα ξεκινήσει από τις 12:00 το μεσημέρι της Πέμπτης (08/01), ενώ, πρόσθεσε, δεν ικανοποιήθηκε κανένα αίτημά τους στις σημερινές εξαγγελίες της κυβέρνησης.

Σημειώνεται πως ο αποκλεισμός πάρθηκε στα πλαίσια της πανελλαδικής σύσκεψης.

Την ίδια ώρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Mega, προειδοποίησε τους αγρότες ότι η κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει να κοπεί η χώρα στα δύο και ότι στο μέτρο του λογικού θα πρέπει να εφαρμοστεί από τις αρχές, δηλαδή την Ελληνική Αστυνομία, ένα σχέδιο το οποίο θα αποτρέψει αυτό το ενδεχόμενο. Υπογράμμισε ότι και η Δικαιοσύνη οφείλει να κάνει τη δουλειά της, όπως το είχε κάνει και σε άλλες περιπτώσεις, δηλαδή να εφαρμόσει τον νόμο.

