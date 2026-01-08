Επιστροφή του ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου «στην αντλία» μέσω εφαρμογής - Η διαδικασία

Το νέο σύστημα, που θα τεθεί σε ισχύ από 1η Νοεμβρίου 2026, ικανοποιεί ένα πολυετές αίτημα του αγροτικού κόσμου και βασίζεται σε σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία για την αποφυγή του λαθρεμπορίου

Ριζική αλλαγή στον τρόπο επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο αγροτικό πετρέλαιο ανακοίνωσε την Τετάρτη η κυβέρνηση, με τους αγρότες να λαμβάνουν πλέον την έκπτωση κατευθείαν κατά την αγορά καυσίμων.

Το νέο σύστημα, που θα τεθεί σε ισχύ από 1η Νοεμβρίου 2026, ικανοποιεί ένα πολυετές αίτημα του αγροτικού κόσμου και βασίζεται σε σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία για την αποφυγή του λαθρεμπορίου.

Στην παρέμβασή του κατά την παρουσίαση των νέων μέτρων υπέρ των αγροτών, ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς παρουσίασε αναλυτικά τα βήματα που θα ακολουθηθούν για την αυξημένη επιστροφή και, από Νοέμβριο, την άμεση μείωση του ΕΦΚ πετρελαίου diesel στους αγρότες.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε ο κύριος Θάνος Πετραλιάς, μετά τις νέες δηλώσεις ΟΣΔΕ που υποβάλλονται έως τον Σεπτέμβριο, οι αγρότες θα έχουν πρόσβαση σε ειδική εφαρμογή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Η εφαρμογή θα ενσωματώνεται στο MyData App της ΑΑΔΕ και θα παράγει έναν κωδικό συναλλαγής (QR Code) με δυνατότητα ταυτοποίησης του προσώπου.

Κατά την αγορά καυσίμων, ο αγρότης θα εμφανίζει τον κωδικό QR στο πρατήριο, το οποίο θα πραγματοποιεί online έλεγχο για την ταυτοποίηση του δικαιούχου, την επαλήθευση του προϊόντος και τον υπολογισμό του υπολοίπου διαθέσιμων λίτρων. Η έκπτωση των 41 λεπτών ανά λίτρο θα εφαρμόζεται αυτόματα στο τιμολόγιο εκείνη τη στιγμή.

Πώς θα λειτουργεί το νέο σύστημα

Κάθε αγρότης θα κατεβάσει στο κινητό του τη νέα εφαρμογή που θα δημιουργηθεί µέσω του myDATA app - η εφαρμογή θα παράγει ένα κωδικό QR που ο αγρότης θα δίνει στο πρατήριο.

Μέσω διαλειτουργικότητας µε την ΑΑΔΕ ελέγχεται σε πραγματικό χρόνο:

  • Ότι ο πελάτης είναι αγρότης δικαιούχος έκπτωσης
  • Ότι το προϊόν είναι diesel κίνησης
  • Ότι υπάρχει επαρκές υπόλοιπο έκπτωσης.

Η έκπτωση δίνεται «στην αντλία», µε την έκδοση του τιμολογίου (στο οποίο θα περιλαμβάνεται ο κωδικός QR).

Προστασία των Πρατηριούχων

Δεδομένου ότι οι πρατηριούχοι προκαταβάλλουν τον ΕΦΚ κατά την αγορά του πετρελαίου, αναπτύσσεται παράλληλη διαδικασία για να τους επιστρέφεται και σε αυτούς άμεσα ο ΕΦΚ που χορηγούν ως έκπτωση σε αγρότες. Η επιστροφή θα γίνεται σε διαστήματα δέκα ημερών το μέγιστο, ώστε να μην επιβαρύνονται οι πρατηριούχοι με κόστος ρευστότητας.

Διεύρυνση ορίων και αύξηση κονδυλίου

Ο κ. Πετραλιάς υπενθύμισε ότι τα τρέχοντα όρια επιστροφής ΕΦΚ ορίζονται σε λίτρα ανά στρέμμα ανάλογα με το είδος καλλιέργειας: για το βαμβάκι δικαιούνται 30 λίτρα/στρέμμα, για το σιτάρι 16 λίτρα/στρέμμα, ενώ για άλλες καλλιέργειες ισχύουν διαφορετικά όρια. Η επιστροφή ανέρχεται σε 41 λεπτά ανά λίτρο, όσο δηλαδή είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης.

Ωστόσο προανήγγειλε ότι συστήνεται ειδική Επιτροπή για την επανεξέταση των ορίων επιστροφής ΕΦΚ ανά καλλιέργεια, με συμμετοχή και εκπροσώπων των ιδίων αγροτών. Στόχος είναι το 95-99% των αγροτών να βρίσκεται εντός των ορίων, καθώς ο μοναδικός λόγος ύπαρξης των ορίων είναι η αποφυγή του λαθρεμπορίου -όπως τόνισε.

Όπου απαιτείται, τα όρια θα αυξηθούν και το σχετικό κονδύλι θα ξεπεράσει τα 100 εκατομμύρια ευρώ, ανάλογα με την έκταση των αναπροσαρμογών. Ενώ ο κ.Πετραλιάς υπογράμμισε πως η κυβέρνηση έχει δηλώσει διατεθειμένη να υιοθετήσει τις ουσιαστικές προτάσεις των αγροτικών οργανώσεων για την αναπροσαρμογή των ορίων σε συγκεκριμένες καλλιέργειες που αντιμετωπίζουν προβλήματα.

Μεταβατική Περίοδος έως Οκτώβριο 2026

Σύμφωνα με τον κύριο Πετραλιά, μέχρι τον Οκτώβριο 2026 θα συνεχίσει να ισχύει το τρέχον σύστημα τριμηνιαίων επιστροφών μέσω MyData, με διευρυμένα όρια όπως θα αποφασιστούν από την Επιτροπή. Έως τότε, οι αγρότες θα λαμβάνουν την επιστροφή του ΕΦΚ κάθε τρίμηνο, όπως γίνεται σήμερα, μέχρι την πλήρη εφαρμογή του νέου συστήματος.

Από 1η Νοεμβρίου 2026, η ετήσια περίοδος επιστροφών θα ευθυγραμμιστεί με την περίοδο του ΟΣΔΕ (Νοέμβριος-Οκτώβριος), διευκολύνοντας τον συντονισμό των διαδικασιών.

Ειδικά για νέους αγρότες που για πρώτη φορά ξεκινούν καλλιέργειες πριν την υποβολή του ΟΣΔΕ, ο κ.Πετραλιάς ανέφερε πως θα εξακολουθούν να λαμβάνουν επιστροφές με το παλιό σύστημα, μέχρι την ολοκλήρωση της δήλωσής τους.αγροτεσ

