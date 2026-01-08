Κυβέρνηση για μπλόκα: «Δεν θα επιτρέψουμε να κοπεί η χώρα στα δύο» - Ποιο είναι το σχέδιο δράσης της

Πώς θα κόψει η κυβέρνηση τα μπλόκα - Στις πλάτες του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη το επιχειρησιακό σχέδιο απομάκρυνσης των τρακτέρ

Κώστας Τσιτούνας

Κυβέρνηση για μπλόκα: «Δεν θα επιτρέψουμε να κοπεί η χώρα στα δύο» - Ποιο είναι το σχέδιο δράσης της
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Κάθε μέρα που συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις η κατάσταση είναι ιδιαιτέρως προβληματική για το υπόλοιπο της κοινωνίας, για τις λειτουργίες του κράτους. Όπως χρειάζεται φθηνό ρεύμα ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος, τόσο χρειάζεται και ο φούρναρης και ο εστιάτορας κοκ». Αυτή είναι η γραμμή του Μεγάρου Μαξίμου όπως την περιέγραψε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ζητώντας από τους αγρότες να μην τραβάνε άλλο το σχοινί.

«Δεν μπορεί να επιτρέψει το κράτος, έχουμε δείξει πάνω από πολλή ανοχή, να κοπεί η χώρα στα δύο». Με δεδομένη αυτή την απόφαση στην κυβέρνηση έχουν ήδη καταστρώσει σχέδιο για το πώς θα αντιμετωπιστεί το «κόψιμο» της χώρας.

Όπως λένε κυβερνητικά στελέχη υπάρχουν δύο πτυχές: Η μία δεν αφορά την κυβέρνηση και αφορά τη Δικαιοσύνη. Η Δικαιοσύνη και αυτή, όπως κάνει σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, οφείλει να κάνει τη δουλειά της. Εδώ τελούνται σημαντικά ποινικά αδικήματα αναλόγως με τη διαβάθμιση σε βάρος της κοινωνίας, σε βάρος κρίσιμων λειτουργιών.

Ως προς τη δεύτερη πτυχή αναφέρουν: «Είμαστε κυβέρνηση όλων των Ελλήνων. Τώρα που οι πληρωμές έγιναν και τα μέτρα υλοποιούνται δεν είναι δυνατόν να επιτρέπουμε να ταλαιπωρούνται οι πολλοί. Κανείς δεν θέλει τη σύγκρουση και εμείς δεν σηκώνουμε τον πήχη πάνω από εκεί που μπορεί να περάσει οποιαδήποτε κυβέρνηση και οποιαδήποτε αστυνομία στον κόσμο. Δεν υπάρχουν αρχές αστυνομικές πουθενά που να έχουν καταφέρει να ρυμούλκησουν 4.000- 5.000 τρακτέρ».

Από εκεί και πέρα λοιπόν το βάρος πέφτει στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, και στην αστυνομία, η οποία επιχειρησιακά θα αποφασίσει, όταν βλέπει ότι ξεπερνιούνται τα όρια και παραβιάζεται ο νόμος, σε συνεργασία με τη Δικαιοσύνη, να επεμβαίνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο που δεν θα οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση.

Στο Μέγαρο Μαξίμου πιστεύουν ότι κάποιοι στα μπλόκα και στις πλατείες παρεισφρύουν επενδύοντας και στην προβοκάτσια. «Στους πολλούς που ζητάνε για τον κλάδο τους παρεισφρύουν και κάποιοι που είτε τους «κόπηκε το πάρτι», είτε είναι μπαταχτσήδες, που λένε δηλαδη: δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα».

Άμεσα λοιπόν η κυβέρνηση θα περάσει στην εφαρμογή ενός σχεδίου, επιχειρησιακά ορθού, χωρίς ακρότητες και χωρίς να ρίξει νερό στο μύλο της προβοκάτσιας που επενδύουν ορισμένοι.

Παράλληλα η κυβέρνηση αφήνει ακόμα και τώρα μια χαραμάδα συνεννόησης λέγοντας ότι ο διάλογος μπορεί να γίνει χωρίς τα τρακτέρ στο δρόμο.

Μάλιστα φέρνουν ως παράδειγμα τη συνάντηση των εκπροσώπων των λαϊκών αγορών με τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωράκο, μια συνάντηση που οδήγησε σε αναστολή των κινητοποιήσεων.

Κυβερνητικές πηγές σχολιάζοντας την εξέλιξη με τις λαϊκές αγορές, σε αντιδιαστολή με τη στάση των αγροτών στα μπλόκα ανέφεραν: "βρέθηκε λύση έπειτα και από ουσιαστικό διάλογο με το υπουργείο και από συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό".

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι «Χωρίς ακρότητες ολοκληρώθηκε ο διάλογος, στον οποίο προσήλθαν οι εκπρόσωποι του κλάδου, ανεστάλη επ αόριστον η απεργία και η λύση αποτυπώνεται σε νομοθετική πρωτοβουλία που ενισχύει την λειτουργία των λαϊκών αγορών προς όφελος των καταναλωτών».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:00ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:48ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR – Βίρτους Μπολόνια: Ώρα να… σηκώσει κεφάλι και να συνεχίσει την πορεία του

06:39ΚΟΣΜΟΣ

Κατάληψη δεξαμενόπλοιων από ΗΠΑ: Η «Protective Principle», οι γκρίζες ζώνες και τα έξι σημεία κλειδιά - Πού οδηγείται η ναυτική ισχύς, δύο Έλληνες ναύαρχοι απαντούν

06:36LIFESTYLE

MasterChef: «Κλείδωσε» η πρεμιέρα – Το κόλπο του STAR και οι αντίπαλοι

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Αιγάλεω: Σύγκρουση φορτηγών στη Λεωφόρο Κηφισού – Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων

06:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή του ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου «στην αντλία» μέσω εφαρμογής - Η διαδικασία

06:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σέρρες: «Κλαίει στα κρατητήρια για το παιδί που χάθηκε», λέει τώρα ο αδελφός του 16χρονου δράστη

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Χαϊδάρι: Φορτηγό παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα 64χρονο πεζό

06:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα πόλωση για τα μπλόκα: Στο πλευρό των αγροτών η αντιπολίτευση μετά τις κυβερνητικές εξαγγελίες

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Η «Λαίδη Μάκβεθ» πίσω από τον Νικολάς Μαδούρο: Η σκοτεινή διαδρομή της Σίλια Φλόρες στο παρασκήνιο της εξουσίας

06:16ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί ο Τραμπ θέλει πάση θυσία τη Γροιλανδία σε σημείο που να προκαλεί ακόμα και το ΝΑΤΟ

06:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβέρνηση για μπλόκα: «Δεν θα επιτρέψουμε να κοπεί η χώρα στα δύο» - Ποιο είναι το σχέδιο δράσης της

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: Τι καταγγέλλουν οι γονείς του 15χρονου – Bullying και απειλές πριν την τραγωδία στην Υψηλή Γέφυρα

06:04ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: Τα πιθανά σενάρια για το «μπλακ άουτ»

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: 48ωρο «μπλακ άουτ» με το βλέμμα στο Μαξίμου

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Υποχωρούν σταδιακά τα έντονα καιρικά φαινόμενα – Πότε επιστρέφουν οι κρύες μέρες

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 8 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:16ΕΛΛΑΔΑ

Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Πότε ξεκινούν – Οι Κυριακές που θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

04:58WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 8 Ιανουρίου

04:40ΕΡΓΑΣΙΑ

Αργίες 2026: Τι ισχύει σε Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα – Δείτε τον αναλυτικό πίνακα και τις ημερομηνίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:32ΕΛΛΑΔΑ

Αιγάλεω: Σύγκρουση φορτηγών στη Λεωφόρο Κηφισού – Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων

23:21ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Σκηνές ακραίας βίας με βαριοπούλες στα Βαρβάσαινα - Ηλικιωμένος και ο 12χρονος εγγονός του στο νοσοκομείο έπειτα από άγριο ξυλοδαρμό

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: Τι καταγγέλλουν οι γονείς του 15χρονου – Bullying και απειλές πριν την τραγωδία στην Υψηλή Γέφυρα

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 8 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

14:44ΚΟΣΜΟΣ

«Βίβλος» αποκαλύπτει χρονοδιάγραμμα για την τελευταία ημέρα της ανθρωπότητας πριν τη θεϊκή κρίση

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: 48ωρο «μπλακ άουτ» με το βλέμμα στο Μαξίμου

21:05ΚΟΣΜΟΣ

Σουηδός περιγράφει στο Newsbomb τον ψυχρό χειμώνα: «Χιονοθύελλα και δρόμοι χωρίς τραμ» - Δείτε βίντεο

10:45ΚΟΣΜΟΣ

Η μεγαλύτερη κατολίσθηση στην Ιστορία: Όταν βουνό κατέρρευσε και άλλαξε τον πλανήτη

15:00ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολογική ανακάλυψη στο Νόρφολκ: Εντοπίστηκε σπάνια πολεμική σάλπιγγα από την Εποχή του Σιδήρου

16:40ΕΛΛΑΔΑ

Φλώρινα: Αρκουδάκι έκανε βόλτα σε δρόμο και σταμάτησε για να φάει γαριδάκια

21:46ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή που πράκτορας της ICE πυροβολεί και σκοτώνει γυναίκα οδηγό - Σκληρό βίντεο

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Χαϊδάρι: Φορτηγό παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα 64χρονο πεζό

07:55ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Ουρές χιλιομέτρων σε Αφίδνες και Ελευσίνα - Στο «κόκκινο» ο Κηφισός

01:24ΚΟΣΜΟΣ

«America First»: Με διαταγή Τραμπ οι ΗΠΑ αποχωρούν από 66 διεθνείς οργανισμούς

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Η «Λαίδη Μάκβεθ» πίσω από τον Νικολάς Μαδούρο: Η σκοτεινή διαδρομή της Σίλια Φλόρες στο παρασκήνιο της εξουσίας

12:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς: «Τα παιδιά του Κορωπίου θα κάνουν μάθημα σε πλήρως ενεργειακά αναβαθμισμένες σχολικές μονάδες – Επενδύουμε στο μέλλον τους με πράξεις»

06:04ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: Τα πιθανά σενάρια για το «μπλακ άουτ»

23:15ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Συγκίνηση στην αλλαγή φρουράς – Ο υιός διαδέχεται τον πατέρα μετά από 50 χρόνια

06:36LIFESTYLE

MasterChef: «Κλείδωσε» η πρεμιέρα – Το κόλπο του STAR και οι αντίπαλοι

17:54LIFESTYLE

Γιάννης Σμαραγδής για ταινία «Καποδίστριας»: «Χρωστάμε 800.000 ευρώ, ελπίζω θα τακτοποιηθεί»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ