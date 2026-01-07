Παύλος Μαρινάκης για κόμμα Καρυστιανού: «Ο πόνος δεν μπορεί να γίνεται βατήρας για πολιτική ανέλιξη»

Η πρόθεση της Μαρίας Καρυστιανού να ιδρύσει πολιτικό φορέα βρίσκεται στο επίκεντρο των τελευταίων ημερών

Παύλος Μαρινάκης για κόμμα Καρυστιανού: «Ο πόνος δεν μπορεί να γίνεται βατήρας για πολιτική ανέλιξη»

O κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε αναφέρθηκε στην Μαρία Καρυστιανού και αφού διαχώρισε τη μάνα από την εν δυνάμει πολιτικό άσκησε κρητική για την πρόεδρο του Συλλόγου «Τέμπη 2023».

«Κάθε μάνα, κάθε πατέρας έχει βιώσει έναν πόνο που κανείς δεν μπορεί να τον καταλάβει αλλά δεν πρέπει ο συλλογικός πόνος να μετατρέπεται σε βατήρα για πολιτική ανέλιξη», ανέφερε μεταξύ άλλων στην τηλεόραση του MEGA ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Όπως υπάρχει η κυρία Καρυστιανού και θέλει στο όνομα ενός συλλογικού τραύματος να κάνει μια πολιτική κίνηση, αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο ως απόφαση, υπάρχουν και οι υπόλοιποι συγγενείς και υπάρχουν και άλλες μανάδες που βλέπουν και έχουν και αυτές περάσει μια τραγωδία. Δεν αμφισβητεί κανείς το δικαίωμα κανενός να κάνει μια κίνηση. Αλλά από τη στιγμή που αποφασίζεις στο όνομα μιας τραγωδίας να κάνεις μια τέτοια κίνηση, θα αξιολογηθείς για αυτό. Για να μην κρύβουμε τα λόγια μας. Το ξαναλέω. Διαχωρίζω τη μάνα με την εν δυνάμει πολιτικό, γιατί έχουμε και την εποχή της κοπτοραπτικής. Ο πόνος αυτός ή η πολιτική κίνηση αυτή δεν είναι ούτε και άλλοθι για να καταλύσουμε τους θεσμούς στη χώρα. Η δημοκρατία μας άντεξε και θα αντέξει πάρα πολλά χρόνια ακόμα. Έχει ακόμα πράγματα που πρέπει να δούμε. Όπως για παράδειγμα το άρθρο 86. Να το αναθεωρήσουμε. Αλλά είναι επικίνδυνες κάποιες δηλώσεις που ακούμε. Κανένας δεν έχει δικαίωμα ούτε να συλλάβει πολιτικούς αντιπάλους, ούτε ως αυτόκλητος σωτήρας να δημεύσει περιουσίες».

«Υπάρχει διάκριση των εξουσιών. Υπάρχουν κατά καιρούς και διαρροές και δηλώσεις, οι οποίες θυμίζουν χρόνια τα οποία πρέπει να αφήσουμε πίσω μας, της πάνω και της κάτω πλατείας. Υπάρχουν πράγματα τα οποία ακούμε ως ρητορική, η οποία μας θυμίζει χρόνια που πρέπει να αφήσουμε πίσω μας. Ο καθένας έχει δικαίωμα να κάνει κόμμα, να κάνει κίνηση. Θα κριθεί από τον κόσμο, θα έχει την πλατφόρμα των ιδεών του. Εγώ δεν πιστεύω στα μονοπρόσωπα κόμματα, ούτε στα κόμματα τα οποία γίνονται στο όνομα οποιουδήποτε γεγονότος, ακόμα και ενός τραγικού γεγονότος. Εγώ θεωρώ ότι τα κόμματα έχουν πρόσωπα, πρόγραμμα. Δηλαδή για παράδειγμα, πρέπει να απαντήσεις τι θα κάνεις στην εξωτερική πολιτική, στην παιδεία, στην υγεία. Δεν πιστεύω ούτε στα μονοθεματικά ούτε στα μονοπρόσωπα κόμματα, αλλά ο καθένας έχει δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει να κάνει κι οι πολίτες θα τον κρίνουν», πρόσθεσε.

Για το αν ένα τραγικό γεγονός μπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο για την ίδρυση ενός κόμματος είπε «Μπορεί να είναι εφαλτήριο για οτιδήποτε απλά δεν θεωρώ ότι μπορεί κάποιος να μιλάει -έχοντας βιώσει τον απόλυτο πόνο- στο όνομα όλων των υπόλοιπων. Από τη στιγμή όμως που περνάς στη σφαίρα της πολιτικής, επιτίθεσαι σε πολιτικούς αντιπάλους, πρώην πρωθυπουργούς, όχι μόνο στο δικό μας κόμμα και σε άλλα κόμματα, θα δεχθείς και απαντήσεις Εμείς αυτή τη στιγμή δεν αντιπαρατιθέμεθα σε καμία περίπτωση προσωπικά με μια μάνα που έχει βιώσει τον απόλυτο πόνο. Δεν αντιπαρατιθέμεθα με την κυρία Καρυστιανού ως μάνα, αντιπαρατιθέμεθα με έναν άνθρωπο που δηλώνει ευθαρσώς -και καλά κάνει εγώ θα πω δημοκρατία έχουμε- ότι θέλει να προχωρήσει πολιτικά».

