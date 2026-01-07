Το οργισμένο τηλεφώνημα Φάμελλου - Φαραντούρη: «Οι μισοί ετοιμάζεστε να πάτε στον Αλέξη»

Διαγράφηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο ευρωβουλευτής, Νικόλας Φαραντούρης, αφού οι τελευταίες δηλώσεις του Κεφαλονίτη πολιτικού για το ενδεχόμενο συνεργασίας του με την Μαρία Καρυστιανού προκάλεσαν οργή στην Κουμουνδούρου.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι πριν την απόφαση διαγραφής, ο Σωκράτης Φάμελλος που παραμένει στο σπίτι του, καθώς ασθενεί με γρίπη, είχε κύκλο τηλεφωνημάτων με κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να οριστικοποιηθεί η εν λόγω απόφαση.

Σχετικές εισηγήσεις έλαβε ο Σ. Φάμελλος και από τα περισσότερα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, που τον παρότρυναν να διαγράψει τον ευρωβουλευτή, αποδικιμάζοντας την απόφαση του Ν. Φαραντούρη να συνομιλεί σε τακτική βάση με τη Μαρία Καρυστιανού.

Το Newsbomb αποκαλύπτει το οργισμένο τηλεφώνημα που είχε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σ. Φάμελλος, με τον Ν. Φαραντούρη το βράδυ της Τρίτης. Ο κ. Φάμελλος ζήτησε εξηγήσεις από τον ευρωβουλευτή για τις δηλώσεις του και ο Ν. Φαραντούρης, κατά πληροφορίες, απάντησε: «Δεν με έχετε καλέσει ποτέ στην Πολιτική Γραμματεία. Δεν έχουμε κάνει κανέναν διάλογο, οι μισοί ετοιμάζεστε να πάτε στον Αλέξη. Από πού κι ως πού μου κουνάτε το δάχτυλο;».

Από τη φράση αυτή που απηύθυνε ο Ν. Φαραντούρης στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, είναι προφανές ότι οι γέφυρες επικοινωνίας κόπηκαν και «άνοιξε ο δρόμος» για τη διαγραφή του ευρωβουλευτή.

