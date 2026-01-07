Ο ΣΥΡΙΖΑ διέγραψε τον ευρωβουλευτή Νικόλα Φαραντούρη για το πολιτικό φλερτ με Καρυστιανού

Επιβεβαιώνονται οι πληροφορίες που είχε μεταδώσει νωρίτερα το newsbomb.gr για επικείμενη διαγραφή του ευρωβουλευτή Νίκου Φαραντούρη από τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς με ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ το μεσημέρι της Τετάρτης, γνωστοποιείται ότι ο ευρωβουλευτής τίθεται εκτός της ευρωκοινοβουλευτικής ομάδας του τίθεται με απόφαση του προέδρου του κόμματος Σωκράτη Φάμελλου.

Στη λακωνική ανακοίνωση διαγραφής, ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι «ο ευρωβουλευτής οφείλει να παραδώσει την έδρα στο κόμμα με το οποίο εκλέχθηκε, από τη στιγμή που δεν δεσμεύεται ξεκάθαρα ότι θα εκπροσωπεί τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στο ευρωκοινοβούλιο».

Αιτία της διαγραφής δεν είναι άλλη από τις δηλώσεις του που άφηναν ανοιχτό το ενδεχόμενο της αποχώρησής του από τον ΣΥΡΙΖΑ ώστε να αναλάβει υψηλόβαθμη στελεχιακή θέση στο νέο κόμμα που ετοιμάζει η Μαρία Καρυστιανού.

Η απόφαση ελήφθη εν μέσω έντονης δυσφορίας που υπήρχε τις τελευταίες ημέρες για τον κ. Φαραντούρη, η οποία κορυφώθηκε σήμερα, καθώς σε δηλώσεις του, παρουσίασε μια εντελώς διαφορετική εικόνα της χθεσινής επικοινωνίας του με τον πρόεδρο του κόμματος Σωκράτη Φάμελλο, κάτι που έχει προκαλέσει οργή στην ηγεσία του κόμματος.

Μάλιστα, αργά χθες το βράδυ ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος επικοινώνησε με τον Νικόλα Φαραντούρη και του ζήτησε εξηγήσεις και διευκρινίσεις για τις τελευταίες αυτές εξελίξεις. Τον ρώτησε μάλιστα αν παραμένει ΣΥΡΙΖΑ, καθώς σε μία από τις συνεντεύξεις του, όταν του έγινε η σχετική ερώτηση από τους δημοσιογράφους, ο ευρωβουλευτής έδειξε να αποφεύγει να δώσει ευθεία απάντηση. Οι ίδιες πληροφορίες πάντως τονίζουν ότι στην επικοινωνία του με τον κ. Φάμελλο, ο Νίκος Φαραντούρης απάντησε ότι «βεβαίως είναι ΣΥΡΙΖΑ» και δεσμεύτηκε να το ξεκαθαρίσει δημόσια άμεσα.

Ωστόσο, ο κ. Φαραντούρης σε νεότερες δηλώσεις του στα Παραπολιτικά FM έκανε μια πολύ διαφορετική προσέγγιση της χθεσινής του επικοινωνίας με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως είπε, «με ρώτησε αν παραμένω στον ΣΥΡΙΖΑ και του είπα ότι με πήρε τηλέφωνο ως ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. «Αν αποφασίσω να πορευτώ άλλο δρόμο και να κάνω άλλη επιλογή θα σε ενημερώσω αρμοδίως και εσένα και τον ελληνικό λαό αναλαμβάνοντας την ευθύνη μου, χωρίς κύκλους, χωρίς διαρροές και χωρίς αντιπροσώπους».

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που ο κ. Φαραντούρης επιλέξει πράγματι να παραδώσει την έδρα και να μη τη διατηρήσει ως ανεξάρτητος ευρωβουλευτής, τότε επιλαχούσα είναι η πρώην Ολυμπιονίκης της ιστιοπλοΐας, Σοφία Μπεκατώρου.

