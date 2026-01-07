Με το ένα πόδι εκτός ΣΥΡΙΖΑ ο Φαραντούρης μετά τις νέες του δηλώσεις

Οργή στην Κουμουνδούρου για τις νέες δηλώσεις του ευρωβουλευτή μετά τη χθεσινή του επικοινωνία με τον Σωκράτη Φάμελλο

Αντώνης Ρηγόπουλος

Με το ένα πόδι εκτός ΣΥΡΙΖΑ ο Φαραντούρης μετά τις νέες του δηλώσεις
Αρχείου - Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με τη διαγραφή «φλερτάρει» και επισήμως ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νικόλας Φαραντούρης, μετά και τις σημερινές δηλώσεις του που φαίνεται να έχουν εξοργίσει την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο κ. Φαραντούρης εδώ και πολλές ημέρες φέρεται να βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τη Μαρία Καρυστιανού ωστόσο οι πρόσφατες δηλώσεις του που άφηναν ανοιχτό το ενδεχόμενο της αποχώρησής του από τον ΣΥΡΙΖΑ ώστε να αναλάβει υψηλόβαθμη στελεχιακή θέση στο νέο κόμμα που ετοιμάζεται, οδήγησαν σε σημαντική ρήξη.

Μάλιστα αργά χθες το βράδυ ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος επικοινώνησε με τον Νικόλα Φαραντούρη και του ζήτησε εξηγήσεις και διευκρινίσεις για τις τελευταίες αυτές εξελίξεις. Τον ρώτησε μάλιστα αν παραμένει ΣΥΡΙΖΑ, καθώς σε μία από τις συνεντεύξεις του, όταν του έγινε η σχετική ερώτηση από τους δημοσιογράφους, ο ευρωβουλευτής έδειξε να αποφεύγει να δώσει ευθεία απάντηση. Οι ίδιες πληροφορίες πάντως τονίζουν ότι στην επικοινωνία του με τον κ. Φάμελλο, ο Νίκος Φαραντούρης απάντησε ότι «βεβαίως είναι ΣΥΡΙΖΑ» και δεσμεύτηκε να το ξεκαθαρίσει δημόσια άμεσα.

Ωστόσο, ο κ. Φαραντούρης σε νεότερες δηλώσεις του στα Παραπολιτικά FM έκανε μια πολύ διαφορετική προσέγγιση της χθεσινής του επικοινωνίας με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως είπε, «με ρώτησε αν παραμένω στον ΣΥΡΙΖΑ και του είπα ότι με πήρε τηλέφωνο ως ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. «Αν αποφασίσω να πορευτώ άλλο δρόμο και να κάνω άλλη επιλογή θα σε ενημερώσω αρμοδίως και εσένα και τον ελληνικό λαό αναλαμβάνοντας την ευθύνη μου, χωρίς κύκλους, χωρίς διαρροές και χωρίς αντιπροσώπους».

Παράλληλα, σε σχέση με το κόμμα Καρυστιανού επανέλαβε ότι είναι καλοδεχούμενο και μίλησε για «μετεξέλιξη ακόμα και θεσμική ενός κινήματος πολιτών». «Θεωρώ ότι είναι αυτονόητη και υποχρέωση και δικαίωμα, από εκεί και πέρα είπα ότι ενώνω τη φωνή μου», σημείωσε.

Οι νέες δηλώσεις του Νικόλα Φαραντούρη έχουν προκαλέσει έντονο εκνευρισμό στην Κουμουνδούρου, με στελέχη του κόμματος να εισηγούνται προς τον Σωκράτη Φάμελλο τη διαγραφή του ευρωβουλευτή, ενώ άλλοι εκτιμούν ότι η στάση του εξευτελίζει αδίκως τον ΣΥΡΙΖΑ.

Ο κ. Φάμελλος δεν φαίνεται να έχει λάβει την οριστική του απόφαση, ωστόσο είναι σαφές ότι ο Νικόλας Φαραντούρης κινείται μέχρι νεωτέρας «με το ένα πόδι εκτός ΣΥΡΙΖΑ».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δήμας: Οδικός χάρτης μέχρι το 2028 για την πλήρη αναβάθμιση της αεροναυτιλίας

14:07ΚΟΣΜΟΣ

Σε κλίμα βαθιάς θλίψης η κηδεία της Μπριζίτ Μπαρντό - Δείτε βίντεο

14:02ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εντολή από Άρειο Πάγο στους Εισαγγελείς: «Παρακαλείσθε για άμεση παρέμβαση μαζί με αστυνομία όπου οι αγρότες κλείνουν την κυκλοφορία»

14:01WHAT THE FACT

Σπάνιες φωτογραφίες δείχνουν το φεγγάρι του Άρη, «Φόβο», να αιωρείται πάνω από τεράστια ηφαίστεια

13:55ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ιδρύονται 16 απολυμαντικοί σταθμοί για πρόληψη της ευλογιάς των αιγοπροβάτων

13:54LIFESTYLE

Δήμητρα Ματσούκα: «Δεν με απασχόλησε ποτέ το να κάνω παιδί, πάντα με ενδιέφερε η δουλειά μου»

13:45ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Πήραν το «θρίλερ» οι Γκλίζλις κόντρα στους Σπερς - Τα αποτελέσματα της βραδιάς

13:44ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στον Κηφισό: Αστικό λεωφορείο παρέσυρε πεζή στην είσοδο των ΚΤΕΛ

13:43ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: 13χρονη λιποθύμησε έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ

13:41ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σταθερά τα επιτόκια καταθέσεων και μικρές οι αυξήσεις στα νέα δάνεια τον Νοέμβριο του 2025

13:39ΚΟΣΜΟΣ

Guardian: Πώς η κατάληψη της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ θα υπονόμευε το ΝΑΤΟ εκ των έσω

13:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πληροφορίες Newsbomb: Πιθανή η διαγραφή Φαραντούρη από τον ΣΥΡΙΖΑ

13:30ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: Το 2025 ήταν η πιο ζεστή χρονιά που καταγράφηκε ποτέ στην Ιστορία της χώρας

13:26LIFESTYLE

Νικόλ Κίντμαν - Κιθ Έρμπαν: Στο φως τα έγγραφα από το διαζύγιο τους - Ποιος θα έχει την επιμέλεια των παιδιών τους

13:23ΕΛΛΑΔΑ

Στο μπλόκο των Μαλγάρων οι πωλητές λαϊκών αγορών για στήριξη στους αγρότες - «Θέλουν να μας κλείσουν»

13:21ΚΟΣΜΟΣ

Μια πλανητική ευθυγράμμιση που συμβαίνει μία φορά στη ζωή έρχεται το 2026 – Δείτε πότε ακριβώς θα συμβεί

13:15ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Αυτοκίνητο καρφώθηκε σε προστατευτικές μπάρες στο ύψος του Αστερίου Ερυμάνθου

13:12ΕΛΛΑΔΑ

Κέντρο Αθήνας: Κλειστή η Καραγιώργη Σερβίας λόγω έργων της ΕΥΔΑΠ

13:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Τελειώνει το deal για Τετέ - Τίτλοι τέλους για Μαξ

13:07TRAVEL

Σκόπελος: Στην κορυφή των προορισμών της Ευρώπης με κινηματογραφική λάμψη για τους Γερμανούς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:44ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στον Κηφισό: Αστικό λεωφορείο παρέσυρε πεζή στην είσοδο των ΚΤΕΛ

07:55ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Ουρές χιλιομέτρων σε Αφίδνες και Ελευσίνα - Στο «κόκκινο» ο Κηφισός

09:26LIFESTYLE

ANT1: Εκτός εκπομπής ο Γιώργος Λιάγκας - Τι συνέβη - Βίντεο

12:46ΕΛΛΑΔΑ

«Βολές» Ασλανίδη κατά Καρυστιανού: Κανείς συγγενής δεν είναι μαζί της

11:35ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Η διπλή τραγωδία στην οικογένεια της συμβολαιογράφου - Σε κρίσιμη κατάσταση ο άνδρας

13:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πληροφορίες Newsbomb: Πιθανή η διαγραφή Φαραντούρη από τον ΣΥΡΙΖΑ

12:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η εξειδίκευση των μέτρων στήριξης των αγροτών από την κυβέρνηση

16:17ΕΛΛΑΔΑ

Θεοφάνια: Συγκίνησε τον Βόλο η 9χρονη Αποστολία που βούτηξε στα παγωμένα νερά για τον σταυρό

14:02ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εντολή από Άρειο Πάγο στους Εισαγγελείς: «Παρακαλείσθε για άμεση παρέμβαση μαζί με αστυνομία όπου οι αγρότες κλείνουν την κυκλοφορία»

12:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ - Οι περιοχές που είναι στο «κόκκινο»

10:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για κόμμα Καρυστιανού: «Είναι σαν την ωραία Ελένη του Ομήρου, κανείς δεν ξέρει πώς είναι»

07:32ΕΛΛΑΔΑ

Θεοφάνια - Δήμαρχος Φλώρινας για τα επεισόδια: «Ήταν Ρομά - Βούτηξαν σε ανάμνηση της ομαδικής βάπτισης το 1968»

11:36ΕΛΛΑΔΑ

Τσιτσιπάς και Σάκκαρη… στα ύψη: Ανέβηκαν στο πιο ψηλό σημείο του Optus Stadium στο Περθ

12:29ΚΟΣΜΟΣ

Το ξέσπασμα του βασιλιά Καρόλου στον πρίγκιπα Χάρι: «Δεν είμαι τράπεζα» - Νέες αποκαλύψεις για τις κόντρες στη βασιλική οικογένεια

16:44ΕΛΛΑΔΑ

Θεοφάνια 2026: Βούτηξε για τον σταυρό πριν την ώρα του και ο ιερέας ακύρωσε την εκκίνηση - Βίντεο

20:12LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας spoiler: Το μεγάλο «χτύπημα» για τη Χλόη

06:27ΚΟΣΜΟΣ

Θεοφάνια: Η... αντίπραξη των ιμάμηδων την ώρα που ο Πατριάρχης καθαγίαζε τα ύδατα στον Κεράτιο - Τι ήταν το Adhān που ακούστηκε

11:45ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπή στη δίκη των δύο αστυνομικών της Βουλής για την κακοποίηση των παιδιών τους

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 6/1/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 9.000.000 ευρώ

06:00ΚΟΣΜΟΣ

Το Newsbomb στην Αγία Σοφία Κωνσταντινούπολης: Αυτοψία στις εργασίες και αγωνία για την τύχη του ναού συμβόλου της Χριστιανοσύνης - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ