Με το ένα πόδι εκτός ΣΥΡΙΖΑ ο Φαραντούρης μετά τις νέες του δηλώσεις

Με τη διαγραφή «φλερτάρει» και επισήμως ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νικόλας Φαραντούρης, μετά και τις σημερινές δηλώσεις του που φαίνεται να έχουν εξοργίσει την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.



Ο κ. Φαραντούρης εδώ και πολλές ημέρες φέρεται να βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τη Μαρία Καρυστιανού ωστόσο οι πρόσφατες δηλώσεις του που άφηναν ανοιχτό το ενδεχόμενο της αποχώρησής του από τον ΣΥΡΙΖΑ ώστε να αναλάβει υψηλόβαθμη στελεχιακή θέση στο νέο κόμμα που ετοιμάζεται, οδήγησαν σε σημαντική ρήξη.



Μάλιστα αργά χθες το βράδυ ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος επικοινώνησε με τον Νικόλα Φαραντούρη και του ζήτησε εξηγήσεις και διευκρινίσεις για τις τελευταίες αυτές εξελίξεις. Τον ρώτησε μάλιστα αν παραμένει ΣΥΡΙΖΑ, καθώς σε μία από τις συνεντεύξεις του, όταν του έγινε η σχετική ερώτηση από τους δημοσιογράφους, ο ευρωβουλευτής έδειξε να αποφεύγει να δώσει ευθεία απάντηση. Οι ίδιες πληροφορίες πάντως τονίζουν ότι στην επικοινωνία του με τον κ. Φάμελλο, ο Νίκος Φαραντούρης απάντησε ότι «βεβαίως είναι ΣΥΡΙΖΑ» και δεσμεύτηκε να το ξεκαθαρίσει δημόσια άμεσα.



Ωστόσο, ο κ. Φαραντούρης σε νεότερες δηλώσεις του στα Παραπολιτικά FM έκανε μια πολύ διαφορετική προσέγγιση της χθεσινής του επικοινωνίας με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως είπε, «με ρώτησε αν παραμένω στον ΣΥΡΙΖΑ και του είπα ότι με πήρε τηλέφωνο ως ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. «Αν αποφασίσω να πορευτώ άλλο δρόμο και να κάνω άλλη επιλογή θα σε ενημερώσω αρμοδίως και εσένα και τον ελληνικό λαό αναλαμβάνοντας την ευθύνη μου, χωρίς κύκλους, χωρίς διαρροές και χωρίς αντιπροσώπους».



Παράλληλα, σε σχέση με το κόμμα Καρυστιανού επανέλαβε ότι είναι καλοδεχούμενο και μίλησε για «μετεξέλιξη ακόμα και θεσμική ενός κινήματος πολιτών». «Θεωρώ ότι είναι αυτονόητη και υποχρέωση και δικαίωμα, από εκεί και πέρα είπα ότι ενώνω τη φωνή μου», σημείωσε.



Οι νέες δηλώσεις του Νικόλα Φαραντούρη έχουν προκαλέσει έντονο εκνευρισμό στην Κουμουνδούρου, με στελέχη του κόμματος να εισηγούνται προς τον Σωκράτη Φάμελλο τη διαγραφή του ευρωβουλευτή, ενώ άλλοι εκτιμούν ότι η στάση του εξευτελίζει αδίκως τον ΣΥΡΙΖΑ.



Ο κ. Φάμελλος δεν φαίνεται να έχει λάβει την οριστική του απόφαση, ωστόσο είναι σαφές ότι ο Νικόλας Φαραντούρης κινείται μέχρι νεωτέρας «με το ένα πόδι εκτός ΣΥΡΙΖΑ».

