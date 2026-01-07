Πληροφορίες Newsbomb: Πιθανή η διαγραφή Φαραντούρη από τον ΣΥΡΙΖΑ

Πληροφορίες του Newsbomb αναφέρουν ότι στον ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει έντονη δυσφορία για τον Νικόλα Φαραντούρη με αποτέλεσμα να μη μπορεί να αποκλειστεί ακόμη και το ενδεχόμενο διαγραφής του από την ευρωομάδα.

Ο Νικόλας Φαραντούρης σε σημερινές του δηλώσεις παρουσίασε μια εντελώς διαφορετική εικόνα της χθεσινής επικοινωνίας του με τον πρόεδρο του κόμματος Σωκράτη Φάμελλο, κάτι που έχει προκαλέσει οργή στην ηγεσία του κόμματος.

Σύμφωνα με πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, στο χθεσινό τηλεφώνημα ο κ. Φαραντούρης επιβεβαίωσε ότι παραμένει στον ΣΥΡΙΖΑ και δεσμεύτηκε να προχωρήσει σε διευκρινίσεις σχετικά με προηγούμενες δηλώσεις του που άνοιγαν τον δρόμο για προσχώρησή του στο κόμμα Καρυστιανού.

Ωστόσο, σε σημερινή του συνέντευξη στα Παραπολιτικά FM έκανε μια πολύ διαφορετική προσέγγιση της χθεσινής του επικοινωνίας με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως είπε, «με ρώτησε αν παραμένω στον ΣΥΡΙΖΑ και του είπα ότι με πήρε τηλέφωνο ως ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Αν αποφασίσω να πορευτώ άλλο δρόμο και να κάνω άλλη επιλογή θα σε ενημερώσω αρμοδίως και εσένα και τον ελληνικό λαό αναλαμβάνοντας την ευθύνη μου, χωρίς κύκλους, χωρίς διαρροές και χωρίς αντιπροσώπους».

Πληροφορίες του Newsbomb αναφέρουν ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει δεχτεί εισηγήσεις να διαγράψει τον Νικόλα Φαραντούρη ήδη από χθες, ενώ οι σημερινές του δηλώσεις φαίνεται πως έχουν εξοργίσει το σύνολο της ηγεσίας.

Πλέον, η διαγραφή του Νικόλα Φαραντούρη φαίνεται πως είναι εξαιρετικά πιθανή, με τις εξελίξεις να προδιαγράφονται ραγδαίες, καθώς αυτό ενδεχομένως να επισπεύσει και την ανακοίνωση των όποιων αποφάσεων έχει λάβει ο ευρωβουλευτής.

