Φαραντούρης στο Newsbomb για τη διαγραφή του: «Δεν βιάζομαι» - Η απάντηση για το πολιτικό του μέλλον

Διεγράφη από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ το μεσημέρι της Τετάρτης ο Νικόλας Φαραντούρης εξαιτίας των δηλώσεών του σχετικά με το ενδεχόμενο συνεργασίας του με το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

Το Newsbomb επικοινώνησε με τον Κεφαλονίτη ευρωβουλευτή, λίγο μετά την απόφαση διαγραφής του και σε ερώτηση που δέχτηκε για τα μελλοντικά του σχέδια, ο ίδιος απάντησε, «δεν βιάζομαι».

Σημειώνεται ότι, ο ευρωβουλευτής οφείλει να παραδώσει την έδρα στο κόμμα με το οποίο εκλέχθηκε, από τη στιγμή που δεν δεσμεύεται ξεκάθαρα ότι θα εκπροσωπεί τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στο ευρωκοινοβούλιο.

Το οργισμένο τηλεφώνημα Φαραντούρη - Φάμελλου

Πληροφορίες αναφέρουν ότι πριν την απόφαση διαγραφής, ο Σωκράτης Φάμελλος που παραμένει στο σπίτι του, καθώς ασθενεί με γρίπη, είχε κύκλο τηλεφωνημάτων με κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να οριστικοποιηθεί η εν λόγω απόφαση.

Σχετικές εισηγήσεις έλαβε ο Σ. Φάμελλος και από τα περισσότερα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, που τον παρότρυναν να διαγράψει τον ευρωβουλευτή, αποδικιμάζοντας την απόφαση του Ν. Φαραντούρη να συνομιλεί σε τακτική βάση με τη Μαρία Καρυστιανού.

Το Newsbomb αποκαλύπτει το οργισμένο τηλεφώνημα που είχε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σ. Φάμελλος, με τον Ν. Φαραντούρη το βράδυ της Τρίτης. Ο κ. Φάμελλος ζήτησε εξηγήσεις από τον ευρωβουλευτή για τις δηλώσεις του και ο Ν. Φαραντούρης, κατά πληροφορίες, απάντησε: «Δεν με έχετε καλέσει ποτέ στην Πολιτική Γραμματεία. Δεν έχουμε κάνει κανέναν διάλογο, οι μισοί ετοιμάζεστε να πάτε στον Αλέξη. Από πού κι ως πού μου κουνάτε το δάχτυλο;».

