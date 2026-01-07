Ο Φαραντούρης δεν παραδίδει την έδρα στον ΣΥΡΙΖΑ: «Ανήκει στους συμπολίτες μας που λογοδοτώ»

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, με επίκεντρο τον ευρωβουλευτή Νικόλα Φαραντούρη. Ο πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελλος, αποφάσισε να τον θέσει εκτός της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας παράλληλα από τον κ. Φαραντούρη να παραδώσει την έδρα του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Σε απάντησή του, ο Νικόλας Φαραντούρης προχώρησε σε δημόσια δήλωση μέσω βίντεο, ξεκαθαρίζοντας ότι θα συνεχίσει απερίσπαστος το έργο του στην Ευρωβουλή. Όπως ανέφερε, λογοδοτεί αποκλειστικά στους χιλιάδες πολίτες που τον τίμησαν με την ψήφο τους και τον εξέλεξαν για να υπηρετεί τα συμφέροντα της πατρίδας και του λαού. Τόνισε ότι η έδρα ανήκει στους πολίτες αυτούς και πως με αυτούς συνομιλεί καθημερινά, «από άκρη σε άκρη της πατρίδας, από τα μπλόκα μέχρι τις Βρυξέλλες και πέρα από την Ευρώπη».

Ο κ. Φαραντούρης υπογράμμισε ότι «πολιτεύτηκε με βάση τις αρχές της δικαιοσύνης και της διαφάνειας, υπενθυμίζοντας πως το σύνθημα «Δικαιοσύνη παντού» τον οδήγησε στην πολιτική πριν από δύο χρόνια και ότι αυτό συνεχίζει να υπηρετεί».

Ολόκληρη η δήλωση του Νίκου Φαραντούρη

«Συνεχίζω απερίσπαστος το έργο μου στην Ευρωβουλή. Και λογοδοτώ στους χιλιάδες συμπολίτες μας, που με τίμησαν με τη ψήφο τους και με έστειλαν να υπηρετήσω τα συμφέροντα της πατρίδας και του λαού. Σ' αυτούς και μόνο λογοδοτώ. Η έδρα μου ανήκει σε αυτούς. Με αυτούς συνομιλώ καθημερινά. Από άκρη σε άκρη, σε όλη την πατρίδα, από τα μπλόκα μέχρι τις Βρυξέλλες. Και πέρα από την Ευρώπη. Πολιτεύτηκα με βάση τις αρχές της δικαιοσύνης και της διαφάνειας. «Δικαιοσύνη παντού» ήταν το σύνθημα με το οποίο μπήκα στην πολιτική πριν 2 χρόνια. Κι αυτό θα συνεχίσω να υπηρετώ. Δυστυχώς ο ΣΥΡΙΖΑ απομακρύνθηκε από τα μαζικά κινήματα και δαιμονοποιεί οτιδήποτε συνιστά μαζική κινητοποίηση των πολιτών. Εγώ θα συνεχίσω. Για δικαιοσύνη, διαφάνεια και ισονομία».

Διαβάστε επίσης