Πλακιάς για το κόμμα Καρυστιανού: «Θα το ξαναδείτε το έργο σε καινούργια εκδοχή»

Ο Νίκος Πλακιάς με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρθηκε θέση για το κόμμα που ετοιμάζει η Μαρία Καρυστιανού.

Ειδικότερα, ο πατέρας που έχασε δύο παιδιά και μια ανιψιά στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών απάντησε σε άλλο χρήστη του X, ο οποίος πίστευε ότι ο Νίκος Πλακιάς δεν θα πολιτευτεί.

«Πάλεψα για μια εσφαλμένη άποψη. Υποστήριζα ότι δεν πολιτεύεται . Αντιμετώπισα με σφοδρότητα τις σπόντες του κ. Πλακιά, τον αδίκησα . Δε μπορούσα να φανταστώ. Η απέχθεια προς το καθεστώς έχει πλήξει την όσφρηση μας, έχει πλήξει την ευθυκρισία μας».

Πάλεψα για μια εσφαλμένη άποψη . Υποστήριζα ότι δεν πολιτεύεται . Αντιμετώπισα με σφοδρότητα τις σπόντες του κ. Πλακιά, τον αδίκησα . Δε μπορούσα να φανταστώ. Η απέχθεια προς το καθεστώς έχει πλήξει την όσφρηση μας, έχει πλήξει την ευθυκρισία μας . — La Casa De Papel (@Casa_de_pape) January 6, 2026



Ο τραγικός πατέρας απάντησε σε αυτή την ανάρτηση, λέγοντας ότι κανείς δεν γνωρίζει τι γίνεται μέσα στα σπίτια των συγγενών των θυμάτων και χρησιμοποιώντας μια σκηνή από ασπρόμαυρη ελληνική ταινία πήρε θέση για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

Η ανάρτηση Πλακιά:

«Ο έξυπνος το παραδέχεται ο κουτοπόνηρος δικαιολογείται και ο ηλίθιος επιμένει. Δεν είχες εσφαλμένη άποψη. Απλώς δεν γνώριζες και εσύ όπως και πολλοί άλλοι τι γινόταν στα ενδότερα των οικογενειών των θυμάτων. Θυμάσαι το έργο ή δε γυνή να φοβάται τον άντρα; Κάνε εικόνα την σκηνή στο δικαστήριο. Ο Αντωνακης από την μια με τον ταξιτζή και όλοι οι άλλοι απέναντι . Θα το ξαναδείτε το έργο σε καινούργια εκδοχή».

@Casa_de_pape ο έξυπνος το παραδέχεται ο κουτοπόνηρος δικαιολογείται και ο ηλίθιος επιμένει.

Δεν είχες εσφαλμένη άποψη .

Απλώς δεν γνώριζες και εσύ όπως και πολλοί άλλοι τι γινόταν στα ενδότερα των οικογενειών των θυμάτων.

Θυμάσαι το έργο ή δε γυνή να φοβάται τον άντρα;

Κάνε… — Plakiasnikos (@PlakiasNikos) January 7, 2026

Διαβάστε επίσης