Πλακιάς: Κατέθεσε νέα μήνυση για υπερτιμολογήσεις στο «μπάζωμα» στα Τέμπη

Αφορά υπερτιμολογήσεις έργων και μερική εικονικότητα στα τιμολόγια των εργολάβων που ανέλαβαν να διεκπεραιώσουν τα έργα της περιφέρειας, γράφει ο ίδιος στην ανάρτησή του

Νέα μήνυση για το «μπάζωμα» στα Τέμπη κατέθεσε ο Νίκος Πλακιάς, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος σε ανάρτησή του στα social media.

Η μηνυτήρια αναφορά κατατέθηκε την παραμονή των Χριστουγέννων και αφορά σε υπερτιμολογήσεις στα πέντε υποέργα της περιφέρειας Θεσσαλίας που αφορούσαν τη διαμόρφωση του τόπου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, όπως αναφέρει ο Νίκος Πλακιάς.

«Ειδική αναφορά γίνεται στο τιμολόγιο των 75 χιλιάδων ευρώ που κόπηκε από εταιρεία περιφράξεων το οποίο ήταν υπέρ κοστολογημένο και μη αναγκαίο διότι ο πιο πρόσφορος τόπος για να εναποτεθούν τα συντρίμμια ήταν το ΑΤ Τεμπών ένας χώρος ήδη περιφραγμένος και φυλασσόμενος μόλις 400 μέτρα μακριά από το δυστύχημα και όχι το οικόπεδο ενός τρίτου», γράφει στην ανάρτησή του ο πατέρας που έχασε στα Τέμπη τα δίδυμα κορίτσια του, Θώμη και Χρύσα και την ανιψιά του, Αναστασία.

Η ανάρτηση του Νίκου Πλακιά

Στις 24/12/25 μαζί με τον δικηγόρο μου Λεωνιδα Κουμπουρα καταθέσαμε μηνυτήρια αναφορά για υπερτιμολογήσεις στα πέντε υποέργα της περιφέρειας Θεσσαλίας που αφορούσαν τη διαμόρφωση του τόπου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών!

Αφορά υπερτιμολογήσεις έργων και μερική εικονικότητα στα τιμολόγια των εργολάβων που ανέλαβαν να διεκπεραιώσουν τα έργα της περιφέρειας!

Ειδική αναφορά γίνεται στο τιμολόγιο των 75 χιλιάδων ευρώ που κόπηκε από εταιρεία περιφράξεων το οποίο ήταν υπέρ κοστολογημένο και μη αναγκαίο διότι ο πιο πρόσφορος τόπος για να εναποτεθούν τα συντρίμμια ήταν το ΑΤ Τεμπών ένας χώρος ήδη περιφραγμένος και φυλασσόμενος μόλις 400 μέτρα μακριά από το δυστύχημα και όχι το οικόπεδο ενός τρίτου!

Τέλος εφόσον προκύψουν τα στοιχεία αυτά από την έρευνα που θα ακολουθήσει ζήτησα να ανασυρθεί από το αρχείο και η μηνυτήρια αναφορά για κακουργηματική απιστία σε βάρος του πρώην περιφερειάρχη κου Αγοραστου!

Εφόσον λέτε ότι ήσασταν απλός παρατηρητής κύριε Αγοραστέ τουλάχιστον να μας εξηγήσετε πως έτυχε και δεν ήσασταν παρατηρητής στα χιλιάδες ευρώ που δώσατε μετά για την διαμόρφωση και την μεταφορά των στοιχείων από το μέρος της σύγκρουσης.

