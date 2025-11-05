Πλακιάς για Καραχάλιο - Καρυστιανού και «ΚΥΜΑ»: «Συνεχίζει να ανακατεύεται το στομάχι μου»

Περιμένω επίσημη διάψευση, γράφει στο Χ ο Νίκος Πλακιάς, ο πατέρας που έχασε τα δίδυμα κορίτσια και την ανιψιά του στο δυστύχημα των Τεμπών

Νίκος Πλακιάς
«Συνεχίζει να ανακατεύεται το στομάχι μου», είναι το πρώτο σχόλιο του Νίκου Πλακιά μετά τη σημερινή συνέντευξη του επικοινωνιολόγου Νίκου Καραχάλιου, όπου αποκάλυψε πως έχει συναντηθεί επανειλημμένως με τη Μαρία Καρυστιανού για τη δημιουργία «κινήματος».

«Συνεχίζει να ανακατεύεται το στομάχι μου», γράφει ο Νίκος Πλακιάς – που στο δυστύχημα των Τεμπών έχασε τα δίδυμα κορίτσια του, Θώμη και Χρυσή και την ανιψιά του, Αναστασία. «Καραχαλιος = Δώδεκα χρόνια σύμβουλος πολιτικής στρατηγικής της οικογένειας Καραμανλή», συνεχίζει στην ανάρτησή του και καταλήγει: «Περιμένω επίσημη διάψευση».

plakias-karaxalios.jpg

Υπενθυμίζεται ότι όταν κυκλοφόρησε στα κοινωνικά δίκτυα η πληροφορία πως η Μαρία Καρυστιανού πρόκειται να δημιουργήσει κόμμα με το όνομα «ΚΥΜΑ», ο Νίκος Πλακιάς είχε αναφέρει: «Εμένα η θάλασσα με ανακατεύει», κάνοντας επισήμανση στον λογαριασμό του Νίκου Καραχάλιου, που είχε δημοσιοποιήσει το θέμα.

Η πρώτη ανάρτηση του Νίκου Καραχάλιου για το ΚΥΜΑ

Καραχάλιος: Η Καρυστιανού «με φώναξε να οργανώσουμε ένα κίνημα που θα φέρει την κάθαρση»

Η Μαρία Καρυστιανού «με φώναξε να οργανώσουμε ένα κίνημα που θα φέρει την κάθαρση», δήλωσε νωρίτερα σήμερα ο επικοινωνιολόγος Νίκος Καραχάλιος, επιχειρώντας να εξηγήσει την ανάρτηση «ΚΥΜΑ» που έκανε ο ίδιος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το περασμένο Σαββατοκύριακο.

«Το Κ στο ΚΥΜΑ είναι η κοινωνία που λέει ‘κάντε κάτι’. Ο κόσμος υποδεικνύει τη Μαρία Καρυστιανού ως αυτή που περνάει σαν κύμα από τον Μητσοτάκη. Δεν είναι μόνο μια μητέρα θύματος Τεμπών, η Μαρία συμβολίζει μια ιδέα, της δικαιοσύνης και της κάθαρσης», δήλωσε ο ίδιος μιλώντας στον ΑΝΤ1.

«Η Μαρία πρώτα από όλα είναι άνθρωπος που έχει έντονα συναισθήματα μετά από αυτά που έχει βιώσει, ένιωσε τη δύναμη του κύματος και ένιωσα ότι κάπου αιφνιδιάστηκε. Το ΚΥΜΑ δεν ανήκει σε κανέναν, αν θέλει τα domain της τα δίνω αύριο», είπε ο κ. Καραχάλιος απαντώντας στην παρατήρηση πως η Μαρία Καρυστιανού διέψευσε την ύπαρξη κόμματος γενικά, αλλά και συγκεκριμένα για το «ΚΥΜΑ».

Πρόσθεσε επίσης πως ο ίδιος και η Μαρία Καρυστιανού έχουν συναντηθεί «15-20 φορές μόνο τους τελευταίους 3 μήνες». «Η Μαρία με φώναξε και μου είπε θέλω να προχωρήσουμε να οργανώσουμε το κίνημα, όχι το ΚΥΜΑ, που μπορεί να μετασχηματιστεί σε κόμμα και να πάμε στο κοινοβούλιο. Αυτό κάναμε κάποια στιγμή το καλοκαίρι κατ’ εντολή της Μαρίας, φωνάξαμε τα κανάλια και η πρόθεση ήταν να ανακοινωθεί ένα κόμμα. Καταλαβαίνω τους δισταγμούς της καθώς οι μισοί της λένε ‘προχώρα’ και οι άλλοι μισοί ‘μην μπλέξεις με την πολιτική’. Κάνουν ένα λάθος, θα έπρεπε να της λένε να μην μπλέξει με κόμματα».

Ο Νίκος Καραχάλιος, πρώην σύμβουλος στρατηγικής επικοινωνίας της ΝΔ, εκτίμησε μάλιστα πως «η Καρυστιανού μπορεί να κερδίσει με double score τον Μητσοτάκη στις εκλογές της Κυριακής αν τις προκήρυσσε. Γιατί την ώρα που θα κινηθεί η Μαρία, θα κινηθεί ο Σαμαράς και δευτερευόντως ο Τσίπρας».

Τέλος, διευκρίνισε ότι «δεν απαντώ ως εκπρόσωπος της Μαρίας αλλά ως ένας από τους πολλούς. Γι’ αυτό είπα ότι το ΚΥΜΑ δεν εκφράζεται μόνο τα Τέμπη αλλά και το Μάτι. Το ΚΥΜΑ δεν πρέπει να το δούμε αποκλειστικά ως ζήτημα των Τεμπών».

