Καραχάλιος για «ΚΥΜΑ»: Η Καρυστιανού «με φώναξε να οργανώσουμε ένα κίνημα που θα φέρει την κάθαρση»

Η Μαρία Καρυστιανού «με φώναξε να οργανώσουμε ένα κίνημα που θα φέρει την κάθαρση», δήλωσε σήμερα Τετάρτη ο επικοινωνιολόγος Νίκος Καραχάλιος, επιχειρώντας να εξηγήσει την ανάρτηση «ΚΥΜΑ» που έκανε ο ίδιος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το περασμένο Σαββατοκύριακο.

«Το Κ στο ΚΥΜΑ είναι η κοινωνία που λέει ‘κάντε κάτι’. Ο κόσμος υποδεικνύει τη Μαρία Καρυστιανού ως αυτή που περνάει σαν κύμα από τον Μητσοτάκη. Δεν είναι μόνο μια μητέρα θύματος Τεμπών, η Μαρία συμβολίζει μια ιδέα, της δικαιοσύνης και της κάθαρσης», δήλωσε ο ίδιος μιλώντας στον ΑΝΤ1.

«Η Μαρία πρώτα από όλα είναι άνθρωπος που έχει έντονα συναισθήματα μετά από αυτά που έχει βιώσει, ένιωσε τη δύναμη του κύματος και ένιωσα ότι κάπου αιφνιδιάστηκε. Το ΚΥΜΑ δεν ανήκει σε κανέναν, αν θέλει τα domain της τα δίνω αύριο», είπε ο κ. Καραχάλιος απαντώντας στην παρατήρηση πως η Μαρία Καρυστιανού διέψευσε την ύπαρξη κόμματος γενικά, αλλά και συγκεκριμένα για το «ΚΥΜΑ».

Πρόσθεσε επίσης πως ο ίδιος και η Μαρία Καρυστιανού έχουν συναντηθεί «15-20 φορές μόνο τους τελευταίους 3 μήνες». «Η Μαρία με φώναξε και μου είπε θέλω να προχωρήσουμε να οργανώσουμε το κίνημα, όχι το ΚΥΜΑ, που μπορεί να μετασχηματιστεί σε κόμμα και να πάμε στο κοινοβούλιο. Αυτό κάναμε κάποια στιγμή το καλοκαίρι κατ’ εντολή της Μαρίας, φωνάξαμε τα κανάλια και η πρόθεση ήταν να ανακοινωθεί ένα κόμμα. Καταλαβαίνω τους δισταγμούς της καθώς οι μισοί της λένε ‘προχώρα’ και οι άλλοι μισοί ‘μην μπλέξεις με την πολιτική’. Κάνουν ένα λάθος, θα έπρεπε να της λένε να μην μπλέξει με κόμματα».

Ο Νίκος Καραχάλιος, πρώην σύμβουλος στρατηγικής επικοινωνίας της ΝΔ, εκτίμησε μάλιστα πως «η Καρυστιανού μπορεί να κερδίσει με double score τον Μητσοτάκη στις εκλογές της Κυριακής αν τις προκήρυσσε. Γιατί την ώρα που θα κινηθεί η Μαρία, θα κινηθεί ο Σαμαράς και δευτερευόντως ο Τσίπρας».

Τέλος, διευκρίνισε ότι «δεν απαντώ ως εκπρόσωπος της Μαρίας αλλά ως ένας από τους πολλούς. Γι’ αυτό είπα ότι το ΚΥΜΑ δεν εκφράζεται μόνο τα Τέμπη αλλά και το Μάτι. Το ΚΥΜΑ δεν πρέπει να το δούμε αποκλειστικά ως ζήτημα των Τεμπών».

ΕΧΕΙ ΔΙΚΙΟ Η ΜΑΡΙΑ !

Δεν ειπε κανεις οτι

ΤΟ ΚΥΜΑ #tokyma

ειναι κομμα,

ποσο μαλλον

"το κομμα της Καρυστιανου"

Οποιος το αναφερει προβαλει ειτε την καλόβουλη επιθυμία του

ειτε την κακοβουλη ταυτιση της με μια πολιτική κίνηση

που διαψεύδει η ιδια

συνεχώς!

https://t.co/v2C4oWZ0il — NICHOLAS KARAHALIOS (@KarahaliosNikos) November 2, 2025

