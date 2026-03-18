Μπραντ Πιτ: Στον πύργο της Δουκίσσης Πλακεντίας συνεχίζονται τα γυρίσματα της νέας του ταινίας

Ο Μπραντ Πιτ βρίσκεται στην Ελλάδα για τα γυρίσματα της ταινίας “The Riders”.

Συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς τα γυρίσματα της διεθνούς παραγωγής The Riders στην Αττική, με τον Μπραντ Πιτ να «μαγνητίζει» τα βλέμματα θαυμαστών σε κάθε του εμφάνιση στην Ελλάδα.

Τις προηγούμενες ημέρες, το κινηματογραφικό συνεργείο πραγματοποίησε γυρίσματα στο Μενίδι (δείτε εδώ το στούντιο που γίνονται τα γυρίσματα), ενώ, σήμερα (18/03) τα γυρίσματα μεταφέρθηκαν στον εμβληματικό πύργο της Δουκίσσης Πλακεντίας, έναν χώρο με έντονο ιστορικό και αρχιτεκτονικό αποτύπωμα.

Το επιβλητικό κτίσμα, γνωστό και ως «Καστέλο της Ροδοδάφνης», προσφέρει ένα ιδιαίτερο σκηνικό που φαίνεται πως ταιριάζει ιδανικά στην ατμόσφαιρα της ταινίας.

Νωρίτερα, ο χολιγουντιανός «αστέρας» είχε ήδη βρεθεί σε εμβληματικές τοποθεσίες της Ελλάδας, με τα γυρίσματα να περνούν από την Ύδρα, τη Χαλκίδα, τη Νέα Μάκρη, το κέντρο της Αθήνας αλλά και το Λαύριο.

Διαβάστε επίσης