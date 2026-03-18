Ανδρουλάκης: «Είμαι ο πρόεδρος με τις λιγότερες διαγραφές - Χρέος μου να περιφρουρήσω την ενότητα»

Σαφές μήνυμα για την εσωκομματική πειθαρχία και την ενότητα του ΠΑΣΟΚ έστειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης, με φόντο την πρόσφατη απόφασή του για τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από το κόμμα.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA, ο πρόεδρος του κινήματος ανέφερε ότι τα προβλήματα που αφορούν τους πολίτες είναι το κόστος ζωής, η Υγεία και η Παιδεία, ενώ για το μέτρο της κυβέρνησης κατά της αισχροκέρδειας είπε πως είναι ατελέσφορο και θα φέρει μικρά αποτελέσματα.

«Η επιλογή του πλαφόν δείχνει ότι η κυβέρνηση αυτή δεν έχει κάποια στρατηγική. Όταν εγώ πρότεινα στη Βουλή πλαφόν στην αύξηση των ενοικίων, μιλούσαν για Σοβιετία, για λαϊκισμό, για ατελέσφορο μέτρο. Δηλαδή ξαφνικά είδαν στο πλαφόν το φως το αληθινό; Είχαμε προτείνει στη Βουλή να μπει πλαφόν στην αύξηση των ενοικίων. Διότι σήμερα το μεγαλύτερο κομμάτι του εισοδήματος ενός ανθρώπου που δεν διαθέτει ιδιοκτησία, πάει προς το ενοίκιο. Έχουμε 50% αύξηση των ενοικίων τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι τεράστιο κοινωνικό ζήτημα; Στην ενέργεια, προτείνουμε μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Δεν μπορεί το κράτος να κερδοσκοπεί από την αύξηση των τιμών στην ενέργεια και στα καύσιμα».

Ακόμη, άσκησε κριτική κατά της κυβέρνησης, τονίζοντας πως τα έσοδα είναι τεράστια από τους φόρους τη στιγμή που η ακρίβεια ταλαιπωρεί τα νοικοκυριά.

Όπως τόνισε, το ΠΑΣΟΚ έχει στέρεες προτάσεις, τις οποίες η κυβέρνηση δεν τις υλοποιεί «για λόγους ιδεοληψίας ή διαπλοκής και πελατειακού κράτους».

«Δείχνουμε την απόλυτη αλληλεγγύη μας στην Κύπρο, αλλά από την άλλη δεν θα έχουμε καμία εμπλοκή στον πόλεμο που διεξάγει ο Νετανιάχου και ο Τραμπ στο Ιράν. Ούτε χρήση βάσεων, ώστε να ξεκινήσουν από τις ελληνικές βάσεις πολεμικές επιχειρήσεις. Το ΠΑΣΟΚ είναι απέναντι στην εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο», σημείωσε.

Για την διαγραφή Κωνσταντινόπουλου

Αναφερόμενος στα εσωκομματικά του ΠΑΣΟΚ και τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από το κόμμα, ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε:

«Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα δημοκρατικό κόμμα. Σέβομαι τη διαφορετική άποψη και στα όργανα και στον δημόσιο λόγο. Είμαι ο πρόεδρος με τις λιγότερες διαγραφές. Δεν είναι θέμα άλλης άποψης, είναι θέμα άλλης στρατηγικής. Δεν δέχομαι κανένας να πυροβολεί τη συλλογική μας προσπάθεια, ιδιαίτερα άνθρωποι που έχουν ευνοηθεί από το ΠΑΣΟΚ».

«Χρέος μου να περιφρουρήσω την ενότητα του κόμματος»

Όπως ανέφερε, όλα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ θα δώσουν ενωμένοι τη μάχη και όρισε ως χρέος του την περιφρούρηση της ενότητας και της προοπτικής της παράταξης.

«Θέλουμε όλοι πολιτική αλλαγή. Δεν χρειάζονται υπονοούμενα ή πράγματα που δεν έχουν περιεχόμενο. Χρειάζονται οι θέσεις και το πρόγραμμά μας να φτάσουν σε όλους τους πολίτες», είπε.

Για τη ΝΔ ανέφερε πως χαρακτηρίζεται από αλαζονεία, ανευθυνότητα και διαφθορά, ενώ όπως είπε «στόχος μας μέχρι τις εκλογές είναι να κυβερνήσουμε πιο ηθικά, πιο αξιοκρατικά, με διαφάνεια και να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά μας».