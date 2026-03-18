Βόρεια Κορέα: Εκλογική νίκη του Κιμ Γιονγκ Ουν με... 99,93% - «Πάρτι» στα social media

Την Κυριακή (15/03), πραγματοποιήθηκαν εκλογές για τη Λαϊκή Ανώτατη Συνέλευση της Βόρειας Κορέας, οι πρώτες από το 2019, όπως μετέδωσαν Μέσα ενημέρωσης της χώρας.

Η Συνέλευση λειτουργεί ως το κοινοβούλιο της Βόρειας Κορέας. Τα όργανα είναι αρμόδια για τον καθορισμό του εθνικού προϋπολογισμού, τη λήψη αποφάσεων για διορισμούς σε κρατικούς οργανισμούς και την ψήφιση νομοθεσίας.

Κρατικά μέσα αναφέρουν ότι το 99,99% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων συμμετείχε στην εκλογική διαδικασία.

Ο ηγέτης της χώρας, Κιμ Γιονγκ Ουν, ψήφισε σε εκλογικό τμήμα που είχε στηθεί σε ανθρακωρυχείο στην επαρχία Νότιας Πιονγκάν.

Στο ισχύον εκλογικό σύστημα, οι ψηφοφόροι καλούνται να εγκρίνουν ή να απορρίψουν έναν προκαθορισμένο υποψήφιο σε κάθε εκλογική περιφέρεια. Στις προηγούμενες εκλογές, 687 υποψήφιοι έλαβαν ποσοστό έγκρισης ύψους 100%.

Οι εκλογές διεξάγονται μετά την ανανέωση της ηγεσίας του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος στο κομματικό συνέδριο του περασμένου μήνα.

Η θητεία των μελών της Λαϊκής Ανώτατης Συνέλευσης είναι κανονικά πενταετής. Παρατηρητές εκτιμούν ότι αυτήν τη φορά, ενδέχεται να επεκτάθηκε στα 7 έτη, ώστε να συμπέσει με το κομματικό συνέδριο, που πραγματοποιείται κάθε 5 χρόνια.

Στο πρόσφατο συνέδριο επιλέχθηκαν νέα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, ωστόσο, χωρίς να περιλαμβάνονται ονόματα όπως αυτό του Τσόε Ριονγκ Χε, προέδρου της μόνιμης επιτροπής της Λαϊκής Ανώτατης Συνέλευσης.

Παρατηρητές υπογραμμίζουν, επίσης, ότι το κοινοβούλιο της Βόρειας Κορέας ενδέχεται να περάσει σε μία νέα γενιά στελεχών.