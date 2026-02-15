Βόρεια Κορέα: Σκληρή μάχη για την διαδοχή στην οικογένεια του Κιμ Γιονγκ Ουν

Η φιλοδόξη αδελφή και η έφηβη κόρη του ηγέτη της Βόρειας Κορέας

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Βόρεια Κορέα: Σκληρή μάχη για την διαδοχή στην οικογένεια του Κιμ Γιονγκ Ουν
KCNA.
Η Βόρεια Κορέα ενδέχεται να αντιμετωπίσει μια σκληρή διαμάχη για την εξουσία σε περίπτωση θανάτου του Κιμ Γιονγκ-Ουν, στην οποία θα εμπλακούν η κόρη και η αδελφή του, προειδοποίησε πρώην αξιωματούχος των μυστικών υπηρεσιών.

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, που μετά τον πατέρα και τον παππού του κυβερνάει το κράτος φαίνεται όλο και πιο πιθανό ότι σκοπεύει να παραδώσει τη σκυτάλη της εξουσίας στην κόρη του, Κιμ Γιου Αε η οποία πιστεύεται ότι είναι 13 ετών.

Η υπηρεσία κατασκοπείας της Νότιας Κορέας δήλωσε την Πέμπτη στο κοινοβούλιο της χώρας ότι πιστεύει πώς η έφηβη είναι κοντά στο να οριστεί ως η μελλοντική ηγέτης της χώρας, καθώς ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας χτίζει την τέταρτη γενιά της οικογενειακής δυναστείας.

Ωστόσο, τα σχέδια αυτά ενδέχεται να ματαιωθούν από την φιλόδοξη αδελφή του, Κιμ Γιο Γιονγκ, η οποία φέρεται να σχεδιάζει να πάρει τον έλεγχο της εξουσίας σε περίπτωση που ο δικτάτορας πεθάνει ή καταστεί ανίκανος να ασκήσει τα καθήκοντά του.

Η 38χρονη Γιο Γιονγκ χαίρει μεγάλου σεβασμού στους πολιτικούς και στρατιωτικούς κύκλους της χώρας και θεωρείται από πολλούς ως το πιο ισχυρό πρόσωπο στη Βόρεια Κορέα μετά τον Κιμ Γιονγκ Ουν.

New Year Celebration Performance in North Korea

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν με την κόρη του, Κιμ Τζου Ε.

KCNA.

Πιθανόν να ξεσπάσει σύγκρουση για τη διαδοχή

Ο Ραχ Γιονγκ-ιλ, πρώην πρέσβης της Νότιας Κορέας στο Ηνωμένο Βασίλειο και αναπληρωτής διευθυντής της υπηρεσίας πληροφοριών της Σεούλ, δήλωσε στην εφημερίδα The Telegraph ότι πιστεύει πως είναι «πιθανό» να ξεσπάσει διαμάχη για την εξουσία μετά το θάνατο του Κιμ Γιονγκ-ουν.

«Εξαρτάται από το πότε θα συμβεί, αλλά πιστεύω ότι αν η Κιμ Γιο Γιονγκ θεωρήσει ότι έχει την ευκαιρία να γίνει η ανώτατη ηγέτης, θα την εκμεταλλευτεί. Για εκείνη, δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην υλοποιήσει το δικό της πολιτικό σχέδιο», είπε.

Εάν πράγματι υπάρξει μάχη για την διαδοχή τότε υπάρχουν εκτιμήσεις ότι η σύγκρουση θείας και ανιψιάς θα είναι ανελέητη εάν κρίνει κανείς από το ιστορικό της οικογένειας. Μόλις δύο χρόνια μετά την ανάληψη της εξουσίας από τον Κιμ το 2011, ο ίδιος συνέλαβε τον θείο και μέντορά του, Γιανγκ Σονγκ Ταεκ, με την κατηγορία ότι είχε διαπράξει «αντι-κομματικές, αντεπαναστατικές πράξεις».

Οι κατηγορίες περιλάμβαναν παράνομες σχέσεις με γυναίκες, «πολιτικά υποκινούμενες φιλοδοξίες», αποδυνάμωση της «καθοδήγησης του κόμματος επί των δικαστικών, εισαγγελικών και ασφαλείας οργάνων» και παρεμπόδιση των «οικονομικών υποθέσεων της χώρας». Το 2013 κρίθηκε ένοχος και εκτελέστηκε.

