Βόρεια Κορέα: Στην Πιονγκγιάνγκ το 9ο Συνέδριο του Κόμματος των Εργατών τον Φεβρουάριο

Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της Βόρειας Κορέας, KCNA, ανακοίνωσε τη διεξαγωγή του 9ου Συνεδρίου του κυβερνώντος Κόμματος των Εργατών για το τέλος Φεβρουαρίου 2026. Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα από το Πολιτικό Γραφείο της Κεντρικής Επιτροπής, σηματοδοτώντας την πρώτη σύγκληση του σώματος μετά το 2021.

Προετοιμασίες και ημερήσια διάταξη

Η ηγεσία του κόμματος συνεδρίασε χθες στην Πιονγκγιάνγκ για να οριστικοποιήσει τις λεπτομέρειες και το χρονοδιάγραμμα των εργασιών. Σύμφωνα με το KCNA, η ατζέντα επικεντρώθηκε στην οργανωτική προετοιμασία της συνόδου. Το Συνέδριο αποτελεί το κορυφαίο πολιτικό γεγονός για το κράτος, καθώς πραγματοποιείται κάθε πέντε χρόνια με σκοπό τη χάραξη των κεντρικών αξόνων της εθνικής στρατηγικής.

Περιοδείες Κιμ Γιονγκ Ουν σε στρατιωτικές και οικονομικές εγκαταστάσεις

Την ίδια ώρα, ο ηγέτης της χώρας, Κιμ Γιονγκ Ουν, πραγματοποίησε σειρά επισκέψεων σε στρατηγικές εγκαταστάσεις. Ανάμεσα στους σταθμούς του ήταν ένα πεδίο εκτόξευσης πυραύλων κρουζ, αλλά και ένα θερμοκήπιο μεγάλης κλίμακας. Οι κινήσεις αυτές στοχεύουν στην προβολή των επιτευγμάτων της εθνικής πολιτικής, λίγο πριν το Συνέδριο θέσει τους νέους στόχους της επόμενης περιόδου.

