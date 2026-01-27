Βόρεια Κορέα: Εκτόξευσε βαλλιστικούς πυραύλους προς τη θάλασσα της Ιαπωνίας

Ενεργοποιήθηκε ομάδα έκτακτης ανάγκης στο Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων του γραφείου της πρωθυπουργού της Ιαπωνίας

Φωτ. Αρχείου - Τηλεόραση δείχνει εκτόξευση πυραύλου στη Βόρεια Κορέα, σε σιδηροδρομικό σταθμό της Σεούλ, την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026. 

AP/Ahn Young-joon
Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε σήμερα τουλάχιστον ένα βλήμα προς την κατεύθυνση της θάλασσας της Ιαπωνίας, ανακοίνωσαν οι νοτιοκορεατικές ένοπλες δυνάμεις, με το Τόκιο να κάνει από την πλευρά του λόγο για εκτόξευση δύο βαλλιστικών πυραύλων.

Η ιαπωνική ακτοφυλακή, επικαλούμενη το υπουργείο Άμυνας, ανακοίνωσε ότι αυτοί οι δύο πύραυλοι φαίνεται πως ολοκλήρωσαν ήδη την πτήση τους, χωρίς να διευκρινίσει πού έπεσαν.

Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σαναέ Τακαΐτσι, δήλωσε σε ανάρτησή της στο Χ ότι η Πιονγκ Γιανγκ εκτόξευσε δύο βαλλιστικούς πυραύλους στις 15:54 και 16:02 (τοπική ώρα), διευκρινίζοντας ότι έπεσαν κοντά στην ανατολική ακτή της Βόρειας Κορέας, και «δεν είχαν καμία επίδραση στην Ιαπωνία».

Η πρωθυπουργός τόνισε ότι αμέσως μετά τις εκτοξεύσεις, η κυβέρνησή της συγκάλεσε άμεσα την ομάδα έκτακτης ανάγκης στο Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων του πρωθυπουργικού γραφείου για τη συλλογή και ανάλυση πληροφοριών.

Το ιαπωνικό πρακτορείο ειδήσεων Jiji Press μετέδωσε ότι έπεσαν εκτός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της χώρας, αναμεταδίδοντας πληροφορίες από πηγές στους κόλπους του υπουργείου Άμυνας.

Δεύτερη δοκιμή από την αρχή του έτους

Πρόκειται για τη δεύτερη δοκιμή που πραγματοποιείται από την Πιονγκγιάνγκ από την αρχή της χρονιάς, έπειτα από μια ομοβροντία πυραύλων στις 4 Ιανουαρίου, μερικές ώρες πριν από την αναχώρηση του νοτιοκορεάτη προέδρου Λι Τζε Μιούνγκ για μια σύνοδο κορυφής στην Κίνα και λίγο μετά τη σύλληψη από τις ΗΠΑ του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο.

Η δοκιμή αυτή πραγματοποιείται επίσης την επομένη της επίσκεψης στη Σεούλ του τρίτου στην ιεραραχία του Πενταγώνου Έλμπριτζ Κόλμπι, ο οποίος χαρακτήρισε τη Νότια Κορέα «πρότυπο συμμάχου».

Τα τελευταία χρόνια η Βόρεια Κορέα έχει πολλαπλασιάσει τις πυραυλικές δοκιμές. Σύμφωνα με αναλυτές, η εκστρατεία αυτή έχει στόχο να βελτιωθεί η ικανότητά της να πραγματοποιεί πλήγματα ακριβείας, να αψηφήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Νότια Κορέα και να δοκιμάσει όπλα πριν τα εξαγάγει ενδεχομένως στη Ρωσία.

Η Πιονγκγιάνγκ ετοιμάζεται επίσης να πραγματοποιήσει μέσα στις επόμενες εβδομάδες ένα συνέδριο του κυβερνώντος Κόμματος των Εργατών της Κορέας, το πρώτο εδώ και πέντε χρόνια.

Ενόψει αυτής τις κρίσιμης σημασίας συνόδου, ο ηγέτης της χώρας Κιμ Γιονγκ Ουν διέταξε την «επέκταση» και τον εκσυγχρονισμό της παραγωγής πυραύλων στη χώρα.

