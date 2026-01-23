Kιμ Γιονγκ Ουν: Επισκέφθηκε λουόμενους σε... σπα α λα Βόρεια Κορέα - Tα εγκαίνια των θερμών πηγών

Ο δικτάτορας της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν φωτογραφήθηκε να χαμογελάει δίπλα σε μία πισίνα με λουόμενους, καθώς εγκαινίαζε μια νέα κατασκήνωση διακοπών που αναμένεται να ανοίξει τον επόμενο μήνα εγκαίρως για το 9ο Συνέδριο του Εργατικού Κόμματος. Ενώ οι ηγέτες του κόσμου είχαν κρίσιμες συναντήσεις για το μέλλον της Γροιλανδίας και τον πόλεμο της Ουκρανίας με τη Ρωσία στη Σύνοδο Κορυφής του Νταβός, ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας έστρεψε την προσοχή του στις πολυτελείς εγκαταστάσεις.

Ο Κιμ παρευρέθηκε στην τελετή ολοκλήρωσης του καταυλισμού διακοπών εργαζομένων Onpho στην επαρχία North Hamgyong της επαρχίας North Hamgyong. Το πολυτελές θέρετρο, χτισμένο γύρω από την θερμή πηγή Onpo , είναι η μεγαλύτερη σε κλίμακα εγκατάσταση θερμών πηγών της Βόρειας Κορέας.

Η κατασκευή ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2018, αφότου ο 42χρονος ηγέτης της Βόρειας Κορέας απαίτησε τη μετατροπή του σε «ολοκληρωμένη βάση πολιτιστικής ανάπαυσης και ιατρικών υπηρεσιών». Αφού επιθεώρησε το θέρετρο, ο Ανώτατος Ηγέτης δήλωσε: «Κάθε τμήμα είναι διαμορφωμένο πρακτικά και αρμονικά, με όλα τα αρχιτεκτονικά στοιχεία σχεδιασμένα να συνδυάζονται με το γύρω φυσικό περιβάλλον».

«Θυμάμαι όταν επισκέφτηκα τον χώρο πριν από μερικά χρόνια... και επέκρινα έντονα τις ανθυγιεινές πρακτικές διαχείρισης. Βλέποντας αυτό το καταυλισμό διακοπών, που τώρα έχει ανακατασκευαστεί ως μια εξαιρετική εγκατάσταση ανάπαυσης για τους ανθρώπους, με γεμίζει υπερηφάνεια που έχουμε ολοκληρώσει ένα ακόμη ουσιαστικό έργο.»

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του το 2018, ο Κιμ Γιονγκ Ουν επέκρινε επικριτικά την τοποθεσία, χαρακτηρίζοντάς την «χειρότερη από ενυδρείο» και «πραγματικά άθλια». Τότε είχε προειδοποιήσει: «Αν το διαχειριστείτε και το λειτουργήσετε τόσο αξιολύπητα, θα αμαυρώσετε τα επιτεύγματα του Ηγέτη και θα διαπράξετε έγκλημα».

Ο Κιμ είναι ο τρίτος ανώτατος ηγέτης και δικτάτορας της Βόρειας Κορέας και ανέλαβε καθήκοντα μετά τον θάνατο του πατέρα του, Κιμ Γιονγκ Ιλ, τον Δεκέμβριο του 2011. Υπό τη δικτατορία του, η χώρα παραμένει πιο κλειστή από σχεδόν οποιαδήποτε άλλη στιγμή στην ιστορία της, ακόμη και το 2026.

Αυτή την εβδομάδα φάνηκε για μία ακόμη φορά την πιο ανάλαφρη πλευρά του, καθώς αποκαλύφθηκε η κρυφή του αγάπη για την Disney. Ο Ρατατούιγ -ένα animation της Disney για έναν νεαρό αρουραίο που ονειρεύεται να γίνει σεφ στο Παρίσι- είναι μια από τις λίγες ταινίες γουέστερν που έχουν φτάσει ποτέ στη Βόρεια Κορέα. Ενώ τα μέσα ενημέρωσης από τις ΗΠΑ είναι σχεδόν εντελώς απαγορευμένα, ο δικτάτορας έχει κάνει μια ειδική εξαίρεση για τον Ρέμι, τον σεφ των αρουραίων.

Αυτό συμβαίνει επειδή οι παραγωγές της Disney και της Pixar πιστεύεται ότι διαθέτουν «ήπιες» ιστορίες σε σύγκριση με άλλες. Αποσπάσματα από την ταινία της Disney «Λούκα» – μια ιστορία ενηλικίωσης για ένα νεαρό αγόρι στην Ιταλία – έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί για ξενόγλωσσα προγράμματα στη Βόρεια Κορέα. Το κράτος ελέγχει όλα τα μέσα ενημέρωσης, εμποδίζοντας την πρόσβαση στο διαδίκτυο για τους περισσότερους πολίτες και τιμωρώντας αυστηρά οποιαδήποτε κατανάλωση ή διανομή ξένων μέσων ενημέρωσης - ιδίως των νοτιοκορεατικών.