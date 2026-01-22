Κιμ Γιονγκ Ουν: Εγκαινίασε παραθεριστικό θέρετρο για εργαζόμενους - Εικόνες από τις εγκαταστάσεις

Σε ένα παραμυθένιο τοπίο, χιονισμένο αυτή την περίοδο του χρόνου, σε φημισμένη τοποθεσία θα μπορούν εργαζόμενοι της Βόρεια Κορέας να περνούν τις διακοπές τους.

Ή τουλάχιστον αυτό υπόσχεται ο Βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονκ Ουν, ο οποίος εγκαινίασε και στη συνέχεια επιθεώρησε τις ανακαινισμένες σύγχρονες παραθεριστικές εγκαταστάσεις του Εργατικού Καταφύγιο Onpho, με το επίσημο πρακτορείο kcna να δημοσιεύσει σειρά φωτογραφιών από την επίσκεψή του και τις «αυθόρμητες» και «χαλαρές» συναντήσεις του με ανθρώπους που έκαναν χρήση των προνομίων, αν και επισήμως θα τεθεί στη διάθεση του κοινού τον Φεβρουάριο.

Σύμφωνα με το βορειοκορεάτικο πρακτορείο, και τα στιγμιότυπα από την εκδήλωση, που έγινε στις 20 Ιανουαρίου, «ο χώρος ήταν γεμάτος ενθουσιασμό και χαρά από τους συμμετέχοντες», ενώ όταν έφτασε ο Κιμ Γιονγκ Ουν, έγινε δεκτός από όλους με ζητωκραυγές, ενώ κομφετί έπεφταν και μπαλόνια υψώθηκαν στον ουρανό.

Οι εργασίες ανακαίνισης στο Εργατικό Καταφύγιο Onpho, με ιστορία σχεδόν 80 ετών, ξεκίνησαν το 2018 με προσωπική εντολή και επίβλεψη του Βορειοκορεάτη ηγέτη.

Στη χώρα, όπως ανέφερε ο Κιμ Γιονκ Ουν κατασκευάζονται και νέα τουριστικά θέρετρα, κατασκηνώσεις διακοπών και σανατόρια.