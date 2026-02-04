Στη Βόρεια Κορέα έφηβοι εκτελούνται δημόσια επειδή βλέπουν Squid Game και ακούνε K-pop

Η καταγγελία προέρχεται από τη Διεθνή Αμνηστία και στηρίζεται σε μαρτυρίες Βορειοκορεατών που κατάφεραν να δραπετεύσουν

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Στη Βόρεια Κορέα έφηβοι εκτελούνται δημόσια επειδή βλέπουν Squid Game και ακούνε K-pop

Αυτή η φωτογραφία που δημοσιεύτηκε από το Netflix δείχνει τους ηθοποιούς από τη Νότια Κορέα, από αριστερά, Park Hae-soo, Lee Jung-jae και Jung Ho-yeon σε μια σκηνή από το "Squid Game". Το Squid Game, μια παγκοσμίως δημοφιλής σειρά της Netflix που παράγεται στη Νότια Κορέα και απεικονίζει εκατοντάδες χαρακτήρες με οικονομικά προβλήματα που ανταγωνίζονται σε θανατηφόρα παιδικά παιχνίδια για μια ευκαιρία να ξεφύγουν από τα σοβαρά χρέη, έχει αγγίξει ένα ευαίσθητο σημείο στη χώρα, όπου υπάρχει αυξανόμενη δυσαρέσκεια για τα αυξανόμενα χρέη των νοικοκυριών, την παρακμή της αγοράς εργασίας και την επιδείνωση της εισοδηματικής ανισότητας

Netflix/Youngkyu Park
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Συγκλονιστικές καταγγελίες για τις συνθήκες που επικρατούν στη Βόρεα Κορέα, κάνει η Διεθνής Αμνηστία, επικαλούμενη μαρτυρίες ανθρώπων που κατόρθωσαν να διαφύγουν από την κόλαση του καθεστώτος του Κιμ Γιονγκ Ουν.

Παιδιά, κυρίως έφηβοι εκτελούνται δημόσια αν διαπιστωθεί ότι έχουν παρακολουθήσει τη νοτιοκορεάτικη σειρά Squid Game ή έχουν ακούσει ξένη μουσική, κυρίως K-Pop.

BTS

Τα μέλη της νοτιοκορεατικής K-pop μπάντας BTS, V, SUGA, JIN, Jung Kook, RM, Jimin και j-hope, από αριστερά προς τα δεξιά (2021)

AP/Lee Jin-man

Οι ποινές εκτός από τη θανατική καταδίκη περιλαμβάνουν επίσης στρατόπεδα εργασίας και δημόσιο εξευτελισμό. Όσοι έχουν λεφτά μποορούν να δωροδοκήσουν και να γλιτώσουν, κάποιοι αναγκάζονται να πουλήσουν τα σπίτια τους, για να εξασφαλίσουν τα χρήματα.

Σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις ως μαθητές, όπως μαρτυρούν οι αποστάστες αναγκάστηκαν να παρακολουθήσουν δημόσιες εκτελέσεις ως μέρος της «ιδεολογικής τους εκπαίδευσης».

(Ο Κιμ Γιονγκ Ουν παρακολουθεί αγώνα βόλεϊ)

Το 2021, το Radio Free Asia ανέφερε ότι ένας άνδρας καταδικάστηκε σε θάνατο στη Βόρεια Κορέα για λαθρεμπόριο αντιτύπων του Squid Game στη χώρα και πώλησή τους.

Ένας από τους μαθητές που αγόρασε ένα USB stick με την εκπομπή καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη, ενώ έξι άλλοι έφηβοι καταδικάστηκαν σε πέντε χρόνια καταναγκαστικά έργα, ενώ οι καθηγητές τους απολύθηκαν και αντιμετώπισαν την εξορία για να εργαστούν σε ορυχεία.

Το 2020, η Βόρεια Κορέα ψήφισε νόμο για την «Εξάλειψη της Αντιδραστικής Σκέψης και Κουλτούρας», για τον οποίο η μέγιστη ποινή είναι ο θάνατος για την παρακολούθηση, διανομή ή κατοχή μέσων ενημέρωσης εκτός της χώρας, ιδίως από τη Νότια Κορέα και τις ΗΠΑ.

Kim Jong Un

Η Σάρα Μπρουκς, Αναπληρώτρια Περιφερειακή Διευθύντρια της Διεθνούς Αμνηστίας, δήλωσε: «Αυτές οι μαρτυρίες δείχνουν πώς η Βόρεια Κορέα επιβάλλει δυστοπικούς νόμους που σημαίνουν ότι η παρακολούθηση μιας νοτιοκορεατικής τηλεοπτικής εκπομπής μπορεί να σας κοστίσει τη ζωή - εκτός αν έχετε την οικονομική δυνατότητα να πληρώσετε».

«Οι αρχές ποινικοποιούν την πρόσβαση σε πληροφορίες κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου και στη συνέχεια επιτρέπουν στους αξιωματούχους να επωφελούνται από όσους φοβούνται την τιμωρία. Πρόκειται για καταστολή σε συνδυασμό με διαφθορά και καταστρέφει κυρίως όσους δεν έχουν πλούτο ή διασυνδέσεις».

«Ο φόβος αυτής της κυβέρνησης για την πληροφόρηση έχει ουσιαστικά τοποθετήσει ολόκληρο τον πληθυσμό σε ένα ιδεολογικό κλουβί, ασφυκτικά περιορίζοντας την πρόσβασή του στις απόψεις και τις σκέψεις άλλων ανθρώπων. Οι άνθρωποι που προσπαθούν να μάθουν περισσότερα για τον κόσμο εκτός της Βόρειας Κορέας ή αναζητούν απλή ψυχαγωγία από το εξωτερικό, αντιμετωπίζουν τις πιο σκληρές τιμωρίες.»

«Αυτό το εντελώς αυθαίρετο σύστημα, χτισμένο πάνω στον φόβο και τη διαφθορά, παραβιάζει θεμελιώδεις αρχές της δικαιοσύνης και των διεθνώς αναγνωρισμένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρέπει να καταργηθεί.»

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:57ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Εντολή του εισαγγελέα για τη σύλληψη του Μαροκινού - Τον αναγνώρισαν ως διακινητή

16:50ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Δεν μιλάει στις αρχές ο 26χρονος Έλληνας που σκότωσε τον ελεγκτή εισιτηρίων

16:49WHAT THE FACT

Γιατί η Coca-Cola σε γυάλινο μπουκάλι έχει καλύτερη γεύση απ' ότι σε πλαστικό ή κουτάκι;

16:48ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο Jean-Michel Jarre τον Ιούνιο στο Release Athens x SNF Nostos 2026

16:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Οι Καρέκλες του Ευγένιου Ιονέσκο στο Θέατρο του Νέου Κόσμου

16:45ΚΟΣΜΟΣ

Βίαια πλάνα: Νέα βίντεο από την καταστολή των διαδηλώσεων στο Ιράν

16:37ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ αποσύρει 700 πράκτορες της ICE από τη Μινεσότα

16:29WHAT THE FACT

Καφές ή τσάι; Ποιο ρόφημα να επιλέξετε για να ξεκινήσει πιο δυναμικά η μέρα σας

16:28ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Παρουσίαση ψηφιακής πλατφόρμας των ψηφιοποιημένων υπηρεσιών που παρέχουν οι δικαστικοί επιμελητές

16:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αταμάν: «Σημαντικό παιχνίδι για εμάς»

16:09ΚΟΣΜΟΣ

Στο νοσοκομείο ο Channing Tatum: «Αυτό θα είναι δύσκολο», λέει ο σταρ του Χόλιγουντ

16:01ΚΟΣΜΟΣ

Στη Βόρεια Κορέα έφηβοι εκτελούνται δημόσια επειδή βλέπουν Squid Game και ακούνε K-pop

15:58ΚΟΣΜΟΣ

Αλβανία: 20 συλλήψεις για διακίνηση επικίνδυνων αποβλήτων

15:47ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Νεαρός οδηγός μοτοσικλέτας στο νοσοκομείο έπειτα από σύγκρουση με αυτοκίνητο - Βίντεο

15:39ΚΟΣΜΟΣ

Ντράκο Μαλφόι: Πώς από αντίπαλος του Χάρι Πότερ κατέληξε... μασκότ στη φετινή Πρωτοχρονιά της Κίνας

15:37ΚΑΙΡΟΣ

«Απόβαση» αφρικανικής σκόνης σήμερα - Στο επίκεντρο του φαινομένου Κρήτη και Πελοπόννησος

15:26ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR, Γιαννακόπουλος για Αταμάν: «Αν δεν ταιριάζαμε, δεν θα συμπεθεριάζαμε»

15:23ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ αποκάλυψε την πρώτη εικόνα της νέας αίθουσας χορού του Λευκού Οίκου

15:21ΚΟΣΜΟΣ

Βασιλιάς Κάρολος για Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου: «Έχω συγκινηθεί βαθιά από την κοινότητα φροντίδας»

15:18ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Καρατομήθηκε» η ηγεσία του ΟΣΕΘ λόγω των καμένων λεωφορείων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:44ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Ο πραγματικός λόγος που οι γονείς της δεν πηγαίνουν στη Γερμανία να τη βρουν

15:46ΕΛΛΑΔΑ

Σόου Λυμπερόπουλου: «Τα παπαγαλάκια έλεγαν ότι το Μαξίμου είναι κλειστό για τα ταξί αλλά είχαμε μια άριστη συζήτηση με τον διευθυντή του πρωθυπουργού»

15:01ΚΟΣΜΟΣ

Έλληνας σκότωσε ελεγκτή τρένου στη Γερμανία: «Τον χτυπούσε ανελέητα στο κεφάλι»

06:24ΚΟΣΜΟΣ

F-35 εναντίον drones: Πόσο κόστισε στους Αμερικανούς η κατάρριψη του Shahed στο Ορμούζ - Το κόστος του ιρανικού UAV

14:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα δικαιολογητικά καταργούνται από υπεύθυνες δηλώσεις - Οι συμβολαιογράφοι γίνονται one stop shop - Πότε καταργούνται τα τοπογραφικά: Ο Χατζηδάκης ανακοίνωσε 14 μέτρα για μείωση γραφειοκρατίας

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Γιαγιάδες ήρθαν στα χέρια στην πλατεία - Μεταφέρθηκαν και οι δύο στο νοσοκομείο

14:04ΚΟΣΜΟΣ

Οικογενειακή τραγωδία στη Νάπολη: 22χρονη κοπέλα μαχαιρώθηκε θανάσιμα από τον αδελφό της

12:20ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ: Πορτοκαλί προειδοποίηση για καταιγίδες και θυελλώδεις νοτιάδες - Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

16:37ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ αποσύρει 700 πράκτορες της ICE από τη Μινεσότα

16:57ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Εντολή του εισαγγελέα για τη σύλληψη του Μαροκινού - Τον αναγνώρισαν ως διακινητή

08:38ΚΟΣΜΟΣ

Νέα ανατριχιαστικά ντοκουμέντα για τον Επστάιν: Στο φως οι φωτογραφίες αμέσως μετά την αυτοκτονία στο κελί του

16:50ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Δεν μιλάει στις αρχές ο 26χρονος Έλληνας που σκότωσε τον ελεγκτή εισιτηρίων

09:25LIFESTYLE

Τηλεθέαση: «Έκλεψαν» την πρωτιά από Καινούργιου και Λιάγκα

14:29ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Βίντεο ντοκουμέντο από τις έρευνες μετά τη τραγωδία - Διατάχθηκε ΕΔΕ

15:03ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Γιατί το Ιράν έστειλε drone στο αμερικανικό αεροπλανοφόρο και πλησίασε πετρελαιοφόρο

15:26ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR, Γιαννακόπουλος για Αταμάν: «Αν δεν ταιριάζαμε, δεν θα συμπεθεριάζαμε»

15:01ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός AKTOR: Ζητά παραδειγματική τιμωρία του Γιώργου Μπαρτζώκα για την επίθεση σε οπαδό

15:14ΕΛΛΑΔΑ

Δεμένα τα πλοία στην Κυλλήνη - Κλειστή η γραμμή για Κεφαλονιά και Ζάκυνθο

14:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παίκτης του Καμπανιακού ο 17χρονος που πέθανε στη Σίνδο - Το «αντίο» της ομάδας

15:18ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Καρατομήθηκε» η ηγεσία του ΟΣΕΘ λόγω των καμένων λεωφορείων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ