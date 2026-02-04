Στη Βόρεια Κορέα έφηβοι εκτελούνται δημόσια επειδή βλέπουν Squid Game και ακούνε K-pop

Αυτή η φωτογραφία που δημοσιεύτηκε από το Netflix δείχνει τους ηθοποιούς από τη Νότια Κορέα, από αριστερά, Park Hae-soo, Lee Jung-jae και Jung Ho-yeon σε μια σκηνή από το "Squid Game". Το Squid Game, μια παγκοσμίως δημοφιλής σειρά της Netflix που παράγεται στη Νότια Κορέα και απεικονίζει εκατοντάδες χαρακτήρες με οικονομικά προβλήματα που ανταγωνίζονται σε θανατηφόρα παιδικά παιχνίδια για μια ευκαιρία να ξεφύγουν από τα σοβαρά χρέη, έχει αγγίξει ένα ευαίσθητο σημείο στη χώρα, όπου υπάρχει αυξανόμενη δυσαρέσκεια για τα αυξανόμενα χρέη των νοικοκυριών, την παρακμή της αγοράς εργασίας και την επιδείνωση της εισοδηματικής ανισότητας

Συγκλονιστικές καταγγελίες για τις συνθήκες που επικρατούν στη Βόρεα Κορέα, κάνει η Διεθνής Αμνηστία, επικαλούμενη μαρτυρίες ανθρώπων που κατόρθωσαν να διαφύγουν από την κόλαση του καθεστώτος του Κιμ Γιονγκ Ουν.

Παιδιά, κυρίως έφηβοι εκτελούνται δημόσια αν διαπιστωθεί ότι έχουν παρακολουθήσει τη νοτιοκορεάτικη σειρά Squid Game ή έχουν ακούσει ξένη μουσική, κυρίως K-Pop.

Τα μέλη της νοτιοκορεατικής K-pop μπάντας BTS, V, SUGA, JIN, Jung Kook, RM, Jimin και j-hope, από αριστερά προς τα δεξιά (2021) AP/Lee Jin-man

Οι ποινές εκτός από τη θανατική καταδίκη περιλαμβάνουν επίσης στρατόπεδα εργασίας και δημόσιο εξευτελισμό. Όσοι έχουν λεφτά μποορούν να δωροδοκήσουν και να γλιτώσουν, κάποιοι αναγκάζονται να πουλήσουν τα σπίτια τους, για να εξασφαλίσουν τα χρήματα.

Σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις ως μαθητές, όπως μαρτυρούν οι αποστάστες αναγκάστηκαν να παρακολουθήσουν δημόσιες εκτελέσεις ως μέρος της «ιδεολογικής τους εκπαίδευσης».

North Korea has Squid Game vibes. pic.twitter.com/RjlklutIcE — Ivar ?? (@Ivar_A2428) March 30, 2025

(Ο Κιμ Γιονγκ Ουν παρακολουθεί αγώνα βόλεϊ)

Το 2021, το Radio Free Asia ανέφερε ότι ένας άνδρας καταδικάστηκε σε θάνατο στη Βόρεια Κορέα για λαθρεμπόριο αντιτύπων του Squid Game στη χώρα και πώλησή τους.

Ένας από τους μαθητές που αγόρασε ένα USB stick με την εκπομπή καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη, ενώ έξι άλλοι έφηβοι καταδικάστηκαν σε πέντε χρόνια καταναγκαστικά έργα, ενώ οι καθηγητές τους απολύθηκαν και αντιμετώπισαν την εξορία για να εργαστούν σε ορυχεία.

Το 2020, η Βόρεια Κορέα ψήφισε νόμο για την «Εξάλειψη της Αντιδραστικής Σκέψης και Κουλτούρας», για τον οποίο η μέγιστη ποινή είναι ο θάνατος για την παρακολούθηση, διανομή ή κατοχή μέσων ενημέρωσης εκτός της χώρας, ιδίως από τη Νότια Κορέα και τις ΗΠΑ.

Η Σάρα Μπρουκς, Αναπληρώτρια Περιφερειακή Διευθύντρια της Διεθνούς Αμνηστίας, δήλωσε: «Αυτές οι μαρτυρίες δείχνουν πώς η Βόρεια Κορέα επιβάλλει δυστοπικούς νόμους που σημαίνουν ότι η παρακολούθηση μιας νοτιοκορεατικής τηλεοπτικής εκπομπής μπορεί να σας κοστίσει τη ζωή - εκτός αν έχετε την οικονομική δυνατότητα να πληρώσετε».

«Οι αρχές ποινικοποιούν την πρόσβαση σε πληροφορίες κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου και στη συνέχεια επιτρέπουν στους αξιωματούχους να επωφελούνται από όσους φοβούνται την τιμωρία. Πρόκειται για καταστολή σε συνδυασμό με διαφθορά και καταστρέφει κυρίως όσους δεν έχουν πλούτο ή διασυνδέσεις».

«Ο φόβος αυτής της κυβέρνησης για την πληροφόρηση έχει ουσιαστικά τοποθετήσει ολόκληρο τον πληθυσμό σε ένα ιδεολογικό κλουβί, ασφυκτικά περιορίζοντας την πρόσβασή του στις απόψεις και τις σκέψεις άλλων ανθρώπων. Οι άνθρωποι που προσπαθούν να μάθουν περισσότερα για τον κόσμο εκτός της Βόρειας Κορέας ή αναζητούν απλή ψυχαγωγία από το εξωτερικό, αντιμετωπίζουν τις πιο σκληρές τιμωρίες.»

«Αυτό το εντελώς αυθαίρετο σύστημα, χτισμένο πάνω στον φόβο και τη διαφθορά, παραβιάζει θεμελιώδεις αρχές της δικαιοσύνης και των διεθνώς αναγνωρισμένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρέπει να καταργηθεί.»

Διαβάστε επίσης