Βόρεια Κορέα: Από το ημερολόγιο Juche στο Γρηγοριανό - Και όμως δεν είναι στο 2026!

Η αποκάλυψη για το ποιο έτος ισχύει σήμερα στη Βόρεια Κορέα έχει προκαλέσει έκπληξη στα social media, φωτίζοντας ακόμη μία πτυχή του απομονωμένου και μυστικοπαθούς καθεστώτος.

Αφορμή στάθηκε η διαπίστωση ότι η χώρα έχει τα τελευταία χρόνια εγκαταλείψει αθόρυβα το δικό της ημερολόγιο και έχει υιοθετήσει το Γρηγοριανό, το οποίο χρησιμοποιείται από τη συντριπτική πλειονότητα του κόσμου.

Από το ημερολόγιο Juche στο Γρηγοριανό

Για δεκαετίες, η Βόρεια Κορέα ακολουθούσε το ημερολόγιο Juche, σύμφωνα με το οποίο το έτος 1 ξεκινούσε από τη γέννηση του ιδρυτή του καθεστώτος, Κιμ Ιλ-Σουνγκ, στις 15 Απριλίου 1912.

Με βάση αυτό το σύστημα, η χώρα θα βρισκόταν φέτος μόλις στο έτος 114. Ωστόσο, πλέον στα επίσημα έγγραφα και στη διεθνή επικοινωνία χρησιμοποιείται το Γρηγοριανό ημερολόγιο, πράγμα που σημαίνει ότι η Βόρεια Κορέα βρίσκεται κανονικά στο 2026, όπως και ο υπόλοιπος κόσμος.

Ιδεολογία και συμβολισμός

Παρά την αλλαγή αυτή, το καθεστώς συνεχίζει σε ιδεολογικό επίπεδο να αναφέρεται στο σύστημα Juche, το οποίο παραμένει συνδεδεμένο με την κρατική αφήγηση και τη λατρεία της ηγεσίας.

Το θέμα άρχισε να γίνεται viral όταν χρήστες των social media συνειδητοποίησαν τη διπλή αυτή πραγματικότητα και άρχισαν να σχολιάζουν με ειρωνεία αλλά και συγκρίσεις με άλλες χώρες.

Οι αντιδράσεις στα social media

Σε σχετική συζήτηση στο Reddit, ένας χρήστης σχολίασε ότι η καθημερινή χρήση ενός διαφορετικού ημερολογίου «ταιριάζει» στη λογική του καθεστώτος, υποστηρίζοντας πως, εφόσον οι πολίτες δεν έχουν πρόσβαση στην παγκόσμια ιστορία, η έννοια της χρονολογίας χάνει τη σημασία της.

Άλλος χρήστης σημείωσε ότι και στη Δύση μετράμε τα χρόνια από τη γέννηση ενός προσώπου, απλώς «διαλέξαμε διαφορετικό άνθρωπο».

Υπήρξαν και πιο ψύχραιμες φωνές, που υπενθύμισαν ότι παρόμοια συστήματα υπάρχουν και αλλού. Η Ιαπωνία, για παράδειγμα, χρησιμοποιεί το ημερολόγιο της εκάστοτε αυτοκρατορικής περιόδου και βρίσκεται στην εποχή Reiwa, ενώ η Ταϊβάν μετρά τα χρόνια από την ίδρυση της Δημοκρατίας της Κίνας το 1912.

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, το τοπικό ημερολόγιο έχει κυρίως συμβολικό ή τελετουργικό χαρακτήρα, χωρίς να αναιρεί τη γνώση του παγκόσμιου έτους.

Το πολιτικό μήνυμα πίσω από την αλλαγή

Στα τέλη του 2024, το NK News αποκάλυψε ότι η Βόρεια Κορέα εγκαταλείπει επίσημα το ημερολόγιο Juche υπέρ του Γρηγοριανού. Ο Χονγκ Μιν, ανώτερος αναλυτής στο Ινστιτούτο Εθνικής

Ενοποίησης της Κορέας, εξήγησε ότι η κίνηση αυτή μπορεί να ερμηνευθεί και πολιτικά. Όπως ανέφερε, η απομάκρυνση από το ημερολόγιο που ήταν άρρηκτα συνδεδεμένο με τον Κιμ Ιλ-Σουνγκ ενδέχεται να εξυπηρετεί την ανάδειξη της εποχής Κιμ Γιονγκ Ουν ως μιας νέας περιόδου με ξεχωριστά επιτεύγματα, μειώνοντας τους δεσμούς με την προηγούμενη ηγεσία.

Έτσι, πίσω από μια φαινομενικά τεχνική αλλαγή στη μέτρηση του χρόνου, πολλοί βλέπουν ακόμη ένα μήνυμα εξουσίας και πολιτικού συμβολισμού από το καθεστώς της Πιονγιάνγκ.