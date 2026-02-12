Διάδοχος στα 13: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν «δείχνει» την κόρη του ως την επόμενη ηγέτιδα της Βόρειας Κορέας

Η «πριγκίπισσα» της Πιονγκγιάνγκ – Πώς η 13άχρονη κόρη του Κιμ Γιονγκ Ουν γίνεται φαβορί για την ηγεσία

Διάδοχος στα 13: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν «δείχνει» την κόρη του ως την επόμενη ηγέτιδα της Βόρειας Κορέας

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν με την κόρη του, Κιμ Τζου Ε.

KCNA.
  • Ο Κιμ Γιονγκ Ουν έχει επιλέξει τη 13χρονη κόρη του, Κιμ Τζου Ε, ως διάδοχο στην ηγεσία της Βόρειας Κορέας σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών της Νότιας Κορέας.
  • Η Κιμ Τζου Ε εμφανίζεται συχνά στο πλευρό του πατέρα της σε επίσημες εκδηλώσεις και θεωρείται ότι βρίσκεται στο στάδιο της οριστικής ανάδειξης διαδόχου.
  • Η παρουσία της σε σημαντικά πολιτικά γεγονότα και η ανάμειξή της σε κρατικές πολιτικές υποδεικνύουν την προετοιμασία της για ηγετικό ρόλο.
  • Η επιλογή της κόρης αντί γιου ως διαδόχου εγείρει ερωτήματα λόγω της πατριαρχικής φύσης της βορειοκορεατικής κοινωνίας.
  • Παραμένει ασαφές γιατί ο Κιμ Γιονγκ Ουν, που εμφανίζεται υγιής, ορίζει ήδη μια τόσο νέα διάδοχο.
Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, έχει επιλέξει την κόρη του ως διάδοχο στην εξουσία, σύμφωνα με ενημέρωση της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (NIS) της Νότιας Κορέας την Πέμπτη.

Λίγα είναι γνωστά για την Κιμ Τζου Ε, η οποία τους τελευταίους μήνες εμφανίζεται ολοένα και συχνότερα στο πλευρό του πατέρα της σε υψηλού προφίλ εκδηλώσεις, όπως στην επίσκεψη στο Πεκίνο τον Σεπτέμβριο, το πρώτο της γνωστό ταξίδι στο εξωτερικό.

Η NIS ανέφερε ότι έλαβε υπόψη «μία σειρά από περιστάσεις», μεταξύ των οποίων η ολοένα και εντονότερη δημόσια παρουσία σε επίσημες εκδηλώσεις, προκειμένου να καταλήξει στην εκτίμηση ότι βρίσκεται πλέον στο στάδιο της «οριστικής ανάδειξης διαδόχου».

Η υπηρεσία προσέθεσε ότι θα παρακολουθήσει στενά εάν η Τζου Ε παραστεί στο συνέδριο του Εργατικού Κόμματος αργότερα μέσα στον μήνα, το μεγαλύτερο πολιτικό γεγονός της χώρας, που πραγματοποιείται κάθε πέντε χρόνια. Αναμένεται εκεί η Πιονγκγιάνγκ να παρουσιάσει τις βασικές της προτεραιότητες για την επόμενη πενταετία, από την εξωτερική πολιτική και τον στρατιωτικό σχεδιασμό έως τις πυρηνικές της φιλοδοξίες.

Ο βουλευτής Λι Σονγκ–κουέν ανέφερε ότι η Τζου Ε, η οποία στο παρελθόν είχε περιγραφεί από τη NIS ως «εκπαιδευόμενη» για τη διαδοχή, έχει πλέον περάσει στο στάδιο της επίσημης επιλογής. Όπως τόνισε, η παρουσία της σε εκδηλώσεις όπως η επέτειος ίδρυσης του Λαϊκού Στρατού της Κορέας και η επίσκεψη στο Μαυσωλείο Κουμσουσάν, καθώς και ενδείξεις ότι διατυπώνει άποψη για κρατικές πολιτικές, ενισχύουν την εκτίμηση ότι προορίζεται για την ηγεσία.

Η Τζου Ε είναι το μοναδικό παιδί του Κιμ Γιονγκ Ουν και της συζύγου του Ρι Σολ Τζου που έχει παρουσιαστεί δημοσίως. Η NIS εκτιμά ότι ο Κιμ έχει και μεγαλύτερο γιο, ο οποίος όμως δεν έχει ποτέ αναγνωριστεί ούτε εμφανιστεί στα κρατικά Μέσα ενημέρωσης.

Η ύπαρξη της Τζου Ε έγινε γνωστή το 2013 μέσω του Αμερικανού μπασκετμπολίστα, Ντένις Ρόντμαν, ο οποίος είχε δηλώσει ότι «κράτησε στην αγκαλιά του τη μικρή Τζου Ε» κατά τη διάρκεια επίσκεψης στη χώρα.

Η 13άχρονη σήμερα Κιμ Τζου Ε εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη βορειοκορεατική κρατική τηλεόραση το 2022, επιθεωρώντας μαζί με τον πατέρα της διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο· έκτοτε, οι δημόσιες εμφανίσεις της έχουν πολλαπλασιαστεί, συμβάλλοντας σε μία πιο «ήπια» εικόνα του καθεστώτος, σύμφωνα με αναλυτές.

Σε πρόσφατες φωτογραφίες, εμφανίζεται να περπατά δίπλα στον πατέρα της –και όχι πίσω του– σε μία χώρα όπου η σημειολογία των εικόνων έχει ιδιαίτερη βαρύτητα και ελάχιστοι στέκονται στο ίδιο επίπεδο με τον ηγέτη.

Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν με την κόρη του, διαφαινόμενη διάδοχο στην εξουσία.

Παρά την εκτίμηση της νοτιοκορεατικής υπηρεσίας πληροφοριών, η επιλογή της εγείρει ερωτήματα. Σε μία βαθιά πατριαρχική κοινωνία, θεωρείται ασυνήθιστο να επιλέγεται κόρη αντί γιου ως διάδοχος.

Ωστόσο, προηγούμενο γυναικείας ισχύος στο καθεστώς αποτελεί η αδελφή του Κιμ, Κιμ Γιο Γιονγκ, που κατέχει υψηλόβαθμη θέση στο κόμμα και φέρεται να ασκεί σημαντική επιρροή.

Παραμένει, επίσης, ασαφές γιατί ο Κιμ Γιονγκ Ουν, ο οποίος είναι ακόμη σχετικά νέος και εμφανίζεται υγιής, προχωρά ήδη στον ορισμό μίας 13άχρονης ως διαδόχου.

