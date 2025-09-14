Βόρεια Κορέα: Η ισχυρή αδελφή του Κιμ προειδοποιεί με «αρνητικές συνέπειες» για τις κοινές ασκήσεις

H νεότερη αδελφή του ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, Κιμ Γιο Γιονγκ, στο κέντρο, φτάνει στο σιδηροδρομικό σταθμό Jinbu στην Πιονγκτσάνγκ της Νότιας Κορέας (2018)

Η Κιμ Γιο Γιονγκ, η αδελφή του ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, προειδοποίησε ότι οι κοινές στρατιωτικές ασκήσεις των ΗΠΑ, της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας θα μπορούσαν να επιφέρουν «αρνητικές συνέπειες» για τους ίδιους, ανέφεραν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης την Κυριακή.

Η Νότια Κορέα, η Ιαπωνία και οι ΗΠΑ θα διεξάγουν ετήσιες αμυντικές ασκήσεις που ονομάζονται «Freedom Edge» από τις 15 Σεπτεμβρίου για την αναβάθμιση των εναέριων, ναυτικών και κυβερνοεπιχειρησιακών δυνατοτήτων έναντι των πυρηνικών και πυραυλικών απειλών της Βόρειας Κορέας, δήλωσε ο στρατός της Νότιας Κορέας.

«Αυτό μας υπενθυμίζει ότι η απερίσκεπτη επίδειξη δύναμης που επιδεικνύουν οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα σε λάθος μέρη, δηλαδή γύρω από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας, θα επιφέρει αναμφίβολα αρνητικές συνέπειες για τους ίδιους», δήλωσε η Κιμ μέσω του κρατικού πρακτορείου ειδήσεων KCNA, χρησιμοποιώντας το επίσημο όνομα της Βόρειας Κορέας.

Η Νότια Κορέα και οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν επίσης να πραγματοποιήσουν τις ασκήσεις επί χάρτου «Iron Mace» την επόμενη εβδομάδα για την ενσωμάτωση των συμβατικών και πυρηνικών δυνατοτήτων τους έναντι των απειλών της Βόρειας Κορέας, ανέφεραν τοπικά μέσα ενημέρωσης της Νότιας Κορέας.

Εάν οι «εχθρικές δυνάμεις» συνεχίσουν να καυχιούνται για τη δύναμή τους μέσω αυτών των κοινών ασκήσεων, η Βόρεια Κορέα θα λάβει αντίμετρα «πιο ξεκάθαρα και δυναμικά», δήλωσε ο κορυφαίος αξιωματούχος του κόμματος της Βόρειας Κορέας Πακ Γιονγκ Τσον στο KCNA.

Η Πιονγκγιάνγκ παραδοσιακά επέκρινε αυτές τις κοινές ασκήσεις ως πρόβες εισβολής και σε ορισμένες περιπτώσεις απάντησε με δοκιμές όπλων, αλλά η Σεούλ και η Ουάσιγκτον λένε ότι είναι καθαρά αμυντικές.