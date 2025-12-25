Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Επαφές Γκρέμιο με τον μάνατζερ του Τετέ για τη μεταγραφή του

Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζεται σε δημοσιεύματα από τη Βραζιλία, σύμφωνα με τα οποία, η ομάδα του Πόρτο Αλέγκρε ετοιμάζεται να καταθέσει επίσημη πρόταση στον Παναθηναϊκό, με στόχο να εντάξει τον παίκτη στο ρόστερ της.

Την παραμονή των Χριστουγέννων πραγματοποιήθηκε συνάντηση ανάμεσα στον εκπρόσωπο του ποδοσφαιριστή, Πάμπλο Μπουένο και τη διοίκηση της Γκρέμιο, κατά την οποία συζητήθηκαν όλες οι λεπτομέρειες της υπόθεσης και οι τρόποι με τους οποίους ο Τετέ θα μπορούσε να φορέσει τη φανέλα του βραζιλιάνικου συλλόγου.

Όπως αναφέρεται, ο ίδιος ο παίκτης βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τον Παναθηναϊκό, προσπαθώντας να εξασφαλίσει την αποδέσμευσή του από τις αρχές Ιανουαρίου του 2026.

Παράλληλα, ο Μπουένο αναμένεται να ταξιδέψει στην Ελλάδα για να παρουσιάσει επίσημα την πρόταση της Γκρέμιο στους «πράσινους». Το πλάνο της βραζιλιάνικης ομάδας προβλέπει την καταβολή 1,5 εκατ. ευρώ για τον δανεισμό του Τετέ, με οψιόν αγοράς που θα φτάνει τα 4 εκατ. ευρώ.

O Grêmio realizou, na noite de ontem, uma reunião com Pablo Bueno, empresário de Tetê, para alinhar os termos da primeira proposta que será apresentada ao Panathinaikos, da Grécia.



O clube gaúcho deve formalizar, nas próximas horas, uma oferta de R$ 9,7 milhões pelo empréstimo… pic.twitter.com/RpBGGZ7syF — Grêmio TimeLine (@GremioTimeLine) December 25, 2025

