Εκπρόσωπος ισραηλινού στρατού: Θα χτυπάμε το Ιράν μέχρι την εβραϊκή γιορτή του Πάσχα

Ο ισραηλινός στρατός σχεδιάζει να συνεχίσει την εκστρατεία του κατά του Ιράν για τουλάχιστον τρεις ακόμη εβδομάδες, καθώς «χιλιάδες στόχοι ακόμη παραμένουν», δήλωσε ο ταξίαρχος Έφι Ντεφρίν, εκπρόσωπος του IDF, την Κυριακή στο CNN.

«Έχουμε χιλιάδες στόχους μπροστά μας», ανέφερε ο Ντεφρίν. «Είμαστε έτοιμοι, σε συντονισμό με τους Αμερικανούς συμμάχους μας, με σχέδια που εκτείνονται τουλάχιστον μέχρι την εβραϊκή γιορτή του Πάσχα, σε περίπου τρεις εβδομάδες από τώρα. Και έχουμε ακόμη πιο εκτεταμένα σχέδια για τρεις επιπλέον εβδομάδες μετά από αυτό».

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, από την έναρξη της εκστρατείας κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, η ισραηλινή πολεμική αεροπορία έχει πραγματοποιήσει περίπου 400 κύματα αεροπορικών επιδρομών στη δυτική και κεντρική περιοχή του Ιράν, εστιάζοντας στην καταστροφή υποδομών και στην εξουδετέρωση στελεχών μονάδων πυραύλων, άμυνας και παραγωγής.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν ήδη χτυπήσει χιλιάδες στόχους από την έναρξη του πολέμου. Ο Ντεφρίν δήλωσε στο CNN ότι ο ισραηλινός στρατός «δεν λειτουργεί με χρονόμετρο ή χρονοδιάγραμμα, αλλά με βάση την επίτευξή των στόχων μας».

Κατέληξε λέγοντας ότι στόχος του Ισραήλ είναι να «αποδυναμώσει σοβαρά το ιρανικό καθεστώς».