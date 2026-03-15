Φωτιά στη Βιάννο στο Ηράκλειο - Καίει σε δύσβατο σημείο

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής, 15 Μαρτίου, σε χορτολιβαδική έκταση κοντά στο χωριό Άγιος Βασίλειος του δήμου Βιάννου στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου Κρήτης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η φωτιά έχει διάσπαρτες εστίες, ενώ το κυρίως μέτωπο καίει σε δύσβατο σημείο, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν 25 πυροσβέστες με έξι οχήματα και δύο ομάδες πεζοπόρων.

