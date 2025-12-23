Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Επιμένει για Τετέ η Γκρέμιο - Η... φόρμουλα για την απόκτησή του

Νέο… επεισόδιο στο ενδιαφέρον της Γκρέμιο για τον Τετέ, αφού σύμφωνα με τον Τύπο της Βραζιλίας, η ομάδα θέλει δανεικό τον παίκτη, τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός συζητά μόνο για άμεση πώληση.

Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Επιμένει για Τετέ η Γκρέμιο - Η... φόρμουλα για την απόκτησή του
Συνέχεια στην υπόθεση του Τετέ και το φημολογούμενο ενδιαφέρον της Γκρέμιο δίνει ο Τύπος της χώρας της σάμπα καθώς όπως τονίζεται, ο σύλλογος του Πόρτο Αλέγκρε, φέρεται να έχει τον 25χρονο μεσοεπιθετικό ψηλά στη μεταγραφική του λίστα ενόψει της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου του Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με νέο δημοσίευμα, η Γκρέμιο εξετάζει το ενδεχόμενο να αποκτήσει τον Τετέ με τη μορφή δανεισμού, συμπεριλαμβάνοντας στην πρότασή της και οψιόν αγοράς για το ερχόμενο καλοκαίρι. Πρόκειται για ένα σενάριο που δείχνει τη διάθεση της βραζιλιάνικης ομάδας να επενδύσει στον παίκτη, χωρίς ωστόσο να προχωρήσει άμεσα σε κανονική μεταγραφή.

Παρόλα αυτά, όπως επισημαίνεται στο ίδιο ρεπορτάζ, ο Παναθηναϊκός εμφανίζεται να προτιμά μια άμεση πώληση του ποδοσφαιριστή, κάτι που αυτή τη στιγμή δυσκολεύει σημαντικά την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών και αφήνει ανοιχτό το θέμα για τις επόμενες εξελίξεις.

