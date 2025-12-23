Παναθηναϊκός: Στη Βραζιλία ο Τετέ, η απάντηση του για το ενδιαφέρον της Γκρέμιο
Ο Τετέ βρέθηκε στο Πόρτο Αλέγκρε για τις γιορτές, με την παρουσία του να τραβά τα βλέμματα λόγω των σεναρίων που τον συνδέουν με την Γκρέμιο.
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ο εξτρέμ του Παναθηναϊκού έφτασε τα ξημερώματα της Τρίτης στη γενέτειρά του προκειμένου να περάσει τα Χριστούγεννα με την οικογένειά του.
Στο αεροδρόμιο τον περίμεναν αρκετοί δημοσιογράφοι, θέλοντας να αποσπάσουν δηλώσεις σχετικά με το μέλλον του και το φημολογούμενο ενδιαφέρον της Γκρέμιο.
Ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής δέχτηκε καταιγισμό ερωτήσεων, αλλά επέλεξε να μην ανοίξει τα χαρτιά του, κρατώντας χαμηλούς τόνους. Περιορίστηκε σε μια σύντομη και αινιγματική τοποθέτηση, λέγοντας: «Αφήνω τα πάντα στον Πάμπλο (σ.σ. ο εκπρόσωπός του). Είναι μια πολύ ωραία χειρονομία, είμαι πολύ χαρούμενος».
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:10 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΠΥΞ ΛΑΞ «Για τις παλιές αγάπες...»
14:05 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
200 χρόνια Γιόχαν Στράους στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά
13:10 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ρόδος: Απαγχονισμένος άνδρας εντοπίστηκε στα Μάσαρη
13:09 ∙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
20% payzy cashback σε προϊόντα τεχνολογίας στην COSMOTE TELEKOM και τον ΓΕΡΜΑΝΟ
12:17 ∙ LIFESTYLE