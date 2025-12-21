ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 2-0: Καλύτερος σε όλα νίκησε άνετα τους προβληματικούς «πράσινους»

Ανώτερος σε όλη τη διάρκεια του αγώνα ο ΠΑΟΚ πήρε νίκη που τον φέρνει πιο κοντά στην κορυφή, απέναντι στον κάκιστο Παναθηναϊκό που ουσιαστικά δεν μπήκε ποτέ στο ματς – Κωνσταντέλιας και Μύθου οι σκόρερ, διασώθηκε μόνο ο Κότσαρης στο «τριφύλλι».

Newsbomb

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 2-0: Καλύτερος σε όλα νίκησε άνετα τους προβληματικούς «πράσινους»
INTIME SPORTS
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το 2025 «έκλεισε» ιδανικά για τον ΠΑΟΚ στην Super League. Ο «δικέφαλος» νίκησε με άνεση τον Παναθηναϊκό στο ντέρμπι της Τούμπας με σκορ 2-0. Όντας ανώτερος σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και έτσι πήρε το αποτέλεσμα που «διψούσε» γι’ αυτό, για να μειώσει τη διαφορά του απ’ την κορυφή μετά το «στραβοπάτημα» του Ολυμπιακού.

Οι «πράσινοι» που είχαν προβλήματα, ήταν απογοητευτικοί και σε κανένα σημείο δεν απείλησαν τους Θεσσαλονικείς. Χάνοντας έτσι την ευκαιρία να μειώσουν την απόσταση έστω απ’ την τρίτη θέση και το 2026 πρέπει να αλλάξουν πολλά για να βελτιωθούν.

Οι γηπεδούχοι είχαν γκολ και δοκάρι στο πρώτο μέρος, ενώ «κλείδωσαν» το αποτέλεσμα σχετικά νωρίς στο δεύτερο 45λεπτο με το τέρμα που τους έδωσε ξεκάθαρο προβάδισμα.

Η μεγάλη διαφορά ήταν στα άκρα, εκεί όπου ειδικά δεξιά ο Τάισον με συμπαραστάτη τον Κωνσταντέλια, έκαναν… πάρτι. Όντας οι καλύτεροι της ομάδας του Λουτσέσκου. Από την άλλη το «τριφύλλι» ήθελε να κλείσει χώρους, δεν πήρε ρίσκα στο παιχνίδι και δεν απείλησε σε κανένα σημείο του ματς, πέρα απ’ το τετ α τετ του Μπακασέτα που ήρθε από λάθος του Βολιάκο.

Ο ΠΑΟΚ ανέβηκε στους 35 βαθμούς με τη νίκη του αυτή και μείωσε στον 1 την απόσταση απ’ τον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός έμεινε στους 22 και είδε τον Άρη να τον πλησιάζει στους 2, ενώ βρίσκεται στο -3 από την τέταρτη θέση.

Το φιλμ του αγώνα

5’ Ο Κωνσταντέλιας δοκίμασε να κάνει το γύρισμα, ο Γεντβάι απομάκρυνε, ο Μεϊτέ έγινε κάτοχος και σούταρε, στέλνοντας την μπάλα άουτ.

7’ Ο Μπακασέτας έκανε το γέμισμα, ο Γεντβάι δεν έκανε σωστό τελείωμα φάσης και μπλόκαρε χωρίς πρόβλημα ο Παβλένκα.

8’ Μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Ο Τάισον προσπάθησε να κάνει το γύρισμα στη μικρή περιοχή, οι κόντρες έστρωσαν την μπάλα στον Οζντόεφ που σούταρε εντός περιοχής και η μπάλα τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι.

22’ Άνοιγμα του Κωνσταντέλια στον Ζίβκοβιτς, ο σέρβος έκανε τη σέντρα από δεξιά, ο Μύθου πήρε την κεφαλιά από καλή θέση, με τον Κότσαρη να μπλοκάρει.

23’ Ο Τάισον σούταρε εκτός περιοχής, ο Κότσαρης μπλόκαρε την μπάλα.

36’ Ο Τάισον πέρασε τον Γεντβάι, έκανε το γύρισμα στον Μύθου, με τον νεαρό να μην καταφέρει να βρει την μπάλα προ κενής εστίας.

39’ Γκολ 1-0: Ο Τάισον πέρασε ξανά τον Γεντβάι, βρήκε τον Κωνσταντέλια, ο οποίος με το εξωτερικό «τσίμπησε» την μπάλα που κόντραρε και στον Τουμπά, με αποτέλεσμα να «κρεμάσει» τον Κότσαρη για να καταλήξει στα δίχτυα!

40’ Ο Σφιντέρσκι από πλάγια δεξιά επιχείρησε το σουτ, η μπάλα πέρασε άουτ.

44’ Φάουλ του Τάισον, ο Κότσαρης έδιωξε εντυπωσιακά σε κόρνερ.

47’ Κάθετη του Καλάμπρια στον Σφιντέρσκι, αυτός με προβολή δεν βρήκε την μπάλα αλλά βρήκε τον Παβλένκα ο οποίος τραυματίστηκε και αντικαταστάθηκε.

53’ Γκολ 2-0: Ο Ζίβκοβιτς εκτέλεσε το κόρνερ για τον ΠΑΟΚ, ο Μύθου σηκώθηκε ανενόχλητος και πήρε την κεφαλιά στη γωνία της εστίας του Παναθηναϊκού, δίνοντας ξεκάθαρο προβάδισμα στους γηπεδούχους!

56’ Ο Μύθου άφησε στον Ζίβκοβιτς, αυτός βρήκε τον Κωνσταντέλια που… ζάλισε τον Πάλμερ-Μπράουν και σούταρε, με τον Κότσαρη να μπλοκάρει.

60’ Ο Ζίβκοβιτς εκτέλεσε το φάουλ, ο Κετζιόρα πήρε την κεφαλιά, με τον Κότσαρη να πετάγεται στη γωνιά του και να αποκρούει.

70’ Ο Ζίβκοβιτς έκανε την κάθετη πάσα, «έσκαψε» ο Κωνσταντέλιας με τον Κότσαρη να αποκρούει, προβολή του Μύθου με τον Πάλμερ-Μπράουν να διώχνει πριν η μπάλα φτάσει στην εστία.

71’ Γλίστρημα του Βολιάκο που έβγαλε τετ α τετ τον Μπακασέτα, πολύ κακό πλασέ του αρχηγού των «πράσινων», αρκετά άουτ η μπάλα.

80’ Σουτ του Κένι, απέκρουσε ο Κότσαρης.

82’ Ο Τάισον απ’ το ημικύκλιο της περιοχής σούταρε δυνατά, ξανά σε ετοιμότητα ο Κότσαρης έδιωξε τον μεγάλο κίνδυνο.

84’ Ξανά ο Τάισον έβγαλε σε θέση βολής τον Ζίβκοβιτς, ο Σέρβος με το δεξί απέναντι στον Κότσαρη έστειλε την μπάλα άουτ.

89’ Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό, ο Μπάμπα πήρε κεφαλιά προς τα πίσω και παραλίγο να πετύχει αυτογκόλ, καθώς η μπάλα έφυγε ελάχιστα έξω.

90+1’ Γρήγορη αντίδραση του Τσιφτσή, έδιωξε πριν πλασάρει ο Μπακασέτας.

Διαιτητής: Ιρφάν Πελίτο (Βοσνία/Ερζεγοβίνη)

Κίτρινες: Κένι – Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν, Μπακασέτας.

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Παβλένκα (51’ Τσιφτσής), Κένι, Κεντζιόρα, Βολιάκο (76’ Θυμιάνης), Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς, Τάισον (90’ Ιβανούσετς), Μύθου (76’ Τσάλοφ).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης (66’ Τσέριν), Ζαρουρί (76’ Τζούρισιτς), Τετέ (89’ Ταμπόρδα), Μπακασέτας, Πάλμερ-Μπράουν, Σφιντέρσκι (66’ Πάντοβιτς), Γεντβάι (76’ Κώτσιρας).

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 21/12/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 5.600.000 ευρώ

22:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Δεν πάει στο Κάουνας ο Σλούκας, «τρέχει» για Ολυμπιακό

21:53ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΑΕΚ – ΟΦΗ 0-1: Έχασε πέναλτι ο Γιόβιτς, κρατάνε το προβάδισμα οι γηπεδούχοι - Δείτε το γκολ

21:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συναγερμός στην Αχαρνών: Δύο μαχαιρώματα αλλοδαπών - Νοσηλεύονται στον «Ευαγγελισμό»

21:35ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Φωταγωγήθηκε στον Ομαλό το ψηλότερο χριστουγεννιάτικο δέντρο στην Ελλάδα - Αγγίζει τα 50 μέτρα

21:34ΚΟΣΜΟΣ

Σουδάν: Νέο πολύνεκρο πλήγμα στο Νταρφούν - Drone βομβάρδισε αγορά με αμάχους

21:33ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ ενέκρινε την δημιουργία 19 νέων ισραηλινών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη

21:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 2-0: Καλύτερος σε όλα νίκησε άνετα τους προβληματικούς «πράσινους»

21:09ΚΟΣΜΟΣ

Μυστικές υπηρεσίες ΗΠΑ: «Ο Πούτιν θέλει να καταλάβει ολόκληρη την Ουκρανία και τμήματα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης»

21:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Διακίνηση ναρκωτικών σε σχολεία: Βίντεο ντοκουμέντο από τα βασανιστήρια στους ανήλικους «dealers»

20:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – ΟΦΗ: Εκατοντάδες κόσμου στο χριστουγεννιάτικο γιορτή – Πανικός κατά την άφιξη της αποστολής!

20:37ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 2-0 - Σημαντικό προβάδισμα με Μύθου!

20:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίνημα Δημοκρατίας: Αποχώρησε από το κόμμα του Κασσελάκη η βουλευτής Κυριακή Μάλαμα

20:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Άστατο σκηνικό μέχρι τα Χριστούγεννα - Πού θα βρέξει και πού θα χιονίσει

20:22ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Συνελήφθησαν έξι άτομα για συμμετοχή σε παράνομα τυχερά παιχνίδια

20:15ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – ΟΦΗ: Κάταγμα στο δάχτυλο του ποδιού ο Περέιρα | Η ενδεκάδα του Μάρκο Νίκολιτς

20:12ΕΛΛΑΔΑ

Οι αγρότες άνοιξαν τις μπάρες στα διόδια Τραγάνας επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων

20:08ΑΘΛΗΜΑΤΑ

ΠΑΟΚ: «Μνημείο αγωνιστικής αλλοίωσης και θεσμικής ανεπάρκειας»

20:08ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Ατελείωτη στήριξη – Sold out ο αγώνας με την Φενέρμπαχτσε

20:01ΕΛΛΑΔΑ

Διπλός σεισμός στη Ραφήνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:57ΚΟΣΜΟΣ

Ο θρύλος της «κοπέλας-καμήλας»: Από το τσίρκο στον έρωτα της ζωής της - Η ιστορία της Έλα Χάρπερ

10:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο Πολικός Στρόβιλος γίνεται ισχυρότερος - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα τον Ιανουάριο

07:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πόσο πιθανόν είναι να χιονίσει στην Αθήνα - «Ο Γενάρης κρύβει εκπλήξεις» λέει ο Καντερές

21:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συναγερμός στην Αχαρνών: Δύο μαχαιρώματα αλλοδαπών - Νοσηλεύονται στον «Ευαγγελισμό»

13:08ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Πιλότος αρνήθηκε να απογειώσει αεροπλάνο επειδή ήταν απλήρωτος

06:30ΚΑΙΡΟΣ

Σιβηρικό ψύχος στην Ευρώπη: Έρχεται «χειμώνας από τα παλιά» στο τέλος της χρονιάς - Χιόνια και στην Ελλάδα- Το φαινόμενο της Αιφνίδιας Στρατοσφαιρικής Θέρμανσης

17:00ΕΛΛΑΔΑ

Ρεπορτάζ Newsbomb: Οι Αρχές ξεκίνησαν ελέγχους στα πολεμικά καταφύγια σε κτίρια της Αθήνας - Δείτε εικόνες από υπόγειο της οδού 3ης Σεπτεμβρίου

08:40ΕΛΛΑΔΑ

Ζουράφα ή Ζγόραφα: μια άγνωστη νησίδα ΒΑ της Σαμοθράκης, ζωτικής σημασίας για τη χώρα μας

21:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Διακίνηση ναρκωτικών σε σχολεία: Βίντεο ντοκουμέντο από τα βασανιστήρια στους ανήλικους «dealers»

18:53ΕΛΛΑΔΑ

Ηγετικό μέλος των αγροτικών μπλόκων ελέγχεται για επιδοτήσεις - «Είμαι αθώος, θέλουν να σπάσουν το κίνημα» απαντά ο ίδιος

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η Ντόρα Γιαννακοπούλου

18:44WHAT THE FACT

Ένας εκπληκτικός χάρτης του πυθμένα του Ατλαντικού Ωκεανού 

20:01ΕΛΛΑΔΑ

Διπλός σεισμός στη Ραφήνα

21:53ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΑΕΚ – ΟΦΗ 0-1: Έχασε πέναλτι ο Γιόβιτς, κρατάνε το προβάδισμα οι γηπεδούχοι - Δείτε το γκολ

18:26ΕΘΝΙΚΑ

Τι συμβαίνει με τη «δύναμη ταχείας επέμβασης» Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ; - «Δόθηκε εντολή για τον σχεδιασμό της» λένε ισραηλινά ΜΜΕ

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Έφοδος του ΣΔΟΕ στα γραφεία του Συλλόγου των Θυμάτων των Τεμπών - Η αντίδραση της Καρυστιανού

09:52ΚΟΣΜΟΣ

Εργάτες από το Νεπάλ καθαρίζουν το ψηλότερο κτίριο του κόσμου στο Ντουμπάι από τα 828 μέτρα

11:20ΚΟΣΜΟΣ

Οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν την χαμένη πόλη της Εποχής του Χαλκού με όνομα «Επτά Χαράδρες»

14:23ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 22 Δεκεμβρίου: Μεγάλη γιορτή αύριο - Σε ποιους να ευχηθείτε

19:15TRAVEL

Γερμανία: Από το 2026 νέα αεροπορική θα πετάει στην Ελλάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ