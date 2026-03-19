Χρηματιστήριο Αθηνών: Κλείσιμο με «βουτιά» 2,47% - Κατά 3,4 δισ. κάτω η κεφαλαιοποίηση της αγοράς

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.077,15 μονάδες, σημειώνοντας απώλειες 2,47%

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Χρηματιστήριο της Αθήνας

Eurokinissi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.077,15 μονάδες με πτώση 2,47%, επηρεασμένος από το αρνητικό κλίμα στις διεθνείς αγορές και την κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
  • Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς μειώθηκε κατά 3,4 δισ. ευρώ στη σημερινή συνεδρίαση, ενώ από την αρχή του πολέμου έχει χάσει 13,59 δισ. ευρώ.
  • Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης υποχώρησε κατά 2,51%, με σημαντικές πτώσεις σε μετοχές όπως η Elvalhalcor (
  • 5,41%) και η Alpha Bank (
  • 4,27%).
  • Οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (+4,88%) και της Motor Oil (+0,10%) ήταν από τις λίγες που σημείωσαν άνοδο στη συνεδρίαση.
  • Ο όγκος συναλλαγών ανήλθε σε 45,1 εκατ. μετοχές με αξία 307,3 εκατ. ευρώ, με τις Alpha Bank και Eurobank να παρουσιάζουν τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών.
Snapshot powered by AI

Σε κλοιό ισχυρών πιέσεων βρέθηκαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να υποχωρεί κάτω από τις 2.100 μονάδες, εν μέσω αρνητικού κλίματος στις διεθνείς αγορές. Η κλιμάκωση του πολέμου έχει οδηγήσει σε νέο άλμα τις τιμές του πετρελαίου, μετά από ένα κύμα επιθέσεων σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές στη Μέση Ανατολή, αυξάνοντας τις ανησυχίες για άνοδο του πληθωρισμού και μείωση της παγκόσμιας ανάπτυξης.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.077,15 μονάδες, σημειώνοντας απώλειες 2,47%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.071,46 μονάδες (-2,74%).

Από τις αρχές του πολέμου ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει απώλειες σε ποσοστό 8,80%, ενώ η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς έχει μειωθεί κατά 13,59 δισ. ευρώ.

Στη σημερινή συνεδρίαση η χρηματιστηριακή αξία των μετοχών υποχώρησε κατά 3,4 δισ. ευρώ σε σχέση με την προηγούμενη συνεδρίαση.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 307,259 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 45.141.676 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 2,51%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 2,45 %.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (+4,88%) και της Motor Oil (+0,10%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Elvalhalcor (-5,41%), της Metlen (-4,95%), της Alpha Bank (-4,27%), της Eurobank (-3,70%), της Lamda Development (-3,57%), του ΔΑΑ (-3,34%) και της Aktor (-3,20%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 13.345.097 και 6.501.697 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 58,73 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 42,32 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 13 μετοχές, 100 πτωτικά και 11 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: ΕΥΔΑΠ (+4,88%) και Λεβεντέρης(κ) (+4,29%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Foodlink (-7,02%) και Μαθιός Πυρίμαχα (-6,57%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

  • AKTOR:10,3000 -3,20%
  • ΚΥΠΡΟΥ:8,5200 -1,39%
  • METLEN:34,6000 -4,95%
  • OPTIMA:8,2600 -2,59%
  • ΤΙΤΑΝ: 44,0000 -2,65%
  • ALPHA BANK: 3,1410 -4,27%
  • AEGEAN AIRLINES: 11,8800 -2,62%
  • VIOHALCO: 13,0400 -0,76%
  • ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 33,5600 -1,76%
  • ΔΑΑ:10,4300 -3,34%
  • ΔΕΗ: 17,8500 -1,22%
  • COCA COLA HBC:49,7400 -3,04%
  • ΕΛΠΕ: 10,1100 -0,79%
  • ELVALHALCOR: 3,5000 -5,41%
  • ΕΘΝΙΚΗ: 12,5500 -1,26%
  • ΕΥΔΑΠ: 9,2400 +4,88%
  • EUROBANK: 3,3850 -3,70%
  • LAMDA DEVELOPMENT: 5,9500 -3,57%
  • MOTOR OIL: 39,3400 +0,10%
  • JUMBO: 23,1000 -1,28%
  • ΟΛΠ:36,1500 -2,30%
  • ΟΠΑΠ: 14,1600 -2,41%
  • ΟΤΕ: 16,6900 -1,94%
  • ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 7,1040 -2,90%
  • ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 14,0400 -1,82%

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:33LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο ο Τσακ Νόρις έπειτα από επείγον ιατρικό περιστατικό

18:28ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Καραλής: «Ξέρω πως μπορώ να πηδήξω πιο ψηλά από το 6,17μ.»

18:26ΚΟΣΜΟΣ

Φρουροί της Επαναστασης: Έδωσαν στην δημοσιότητα πλάνα από χτύπημα του F-35

18:25LIFESTYLE

Eurovision 2026: Το viral τραγούδι της Βουλγαρίας με τον Έλληνα δημιουργό και η εκρηκτική Dara

18:23ΕΛΛΑΔΑ

Ραγίζει καρδιές το μοιρολόι του Μανώλη Κονταρού για τον Βαγγέλη Γιακουμάκη

18:03ΕΛΛΑΔΑ

Αυτά είναι τα 13 δημόσια σχολεία που θα λάβουν πιστοποίηση για το IB

18:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Κινητό φαινόμενο χυδαιότητας, τοξικότητας και απαισιότητας» η Ζωή Κωνσταντοπούλου

18:00ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Είπα στο Νετανιάχου να μην επιτεθεί σε ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν, δεν θα το κάνει»

17:57LIFESTYLE

Ξεσπά η αδελφή του Λαζαρίδη κατά της Αγγελικής Ηλιάδη: «Ντροπή! Αυτός σε έφτασε εκεί που έφτασες»

17:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Κλείσιμο με «βουτιά» 2,47% - Κατά 3,4 δισ. κάτω η κεφαλαιοποίηση της αγοράς

17:45ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Χτυπήθηκε το διυλιστήριο της Χάιφα από τους Ιρανούς

17:41ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι επιπτώσεις θα έχει ο πόλεμος στην ευρωπαϊκή οικονομία: Το καλό, το κακό και το χειρότερο σενάριο

17:37ΚΟΣΜΟΣ

Περσικός: Έκτακτη προσγείωση για F-35 - Χτυπήθηκε από ιρανικό πύραυλο

17:28LIFESTYLE

Θύμα απάτης από τον μάνατζέρ της η Ούρσουλα Άντρες - Της έκλεψε $21,3 εκατ.

17:26ΚΟΣΜΟΣ

Τι είναι το Bayt: Το πανίσχυρο μυστικό δίκτυο πίσω από τον Αγιατολάχ που εξακολουθεί να ελέγχει το Ιράν

17:23ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Όταν η Βουλή έγινε ρινγκ - «Με πιάνει από τον λαιμό και αρχίζει να με πνίγει»: Δίκη για τον ξυλοδαρμό Γραμμένου από τον Φλώρο μέσα στο Kοινοβούλιο

17:09ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Ήχησαν οι σειρήνες στο Ακρωτήρι - «Σε εξέλιξη απειλή ασφάλειας»

17:08ΚΟΣΜΟΣ

Τα ΗΑΕ χαιρετίζουν την απόφαση του IMO που καταδικάζει έντονα τις επιθέσεις του Ιράν κατά πλοίων

17:08ΚΟΣΜΟΣ

Πατέρας με καρκίνο τελικού σταδίου απονέμει στην κόρη του απολυτήριο λυκείου σε πρόωρη τελετή αποφοίτησης

16:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Δένδιας επισκέφτηκε απροειδοποίητα στρατιωτική μονάδα στα Ιωάννινα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
17:37ΚΟΣΜΟΣ

Περσικός: Έκτακτη προσγείωση για F-35 - Χτυπήθηκε από ιρανικό πύραυλο

18:26ΚΟΣΜΟΣ

Φρουροί της Επαναστασης: Έδωσαν στην δημοσιότητα πλάνα από χτύπημα του F-35

10:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμία σιβηρική εισβολή, έρχονται χιόνια και καταιγίδες» - Η πρόγνωση Κολυδά

17:45ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Χτυπήθηκε το διυλιστήριο της Χάιφα από τους Ιρανούς

14:58ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Πύραυλος προσγειώνεται σε ζωντανή μετάδοση δίπλα σε ρεπόρτερ του Russia Today - Βίντεο

14:47ΕΛΛΑΔΑ

Ακαθάριστα οικόπεδα: Ξεκινά ο υποχρεωτικός καθαρισμός- Οι προθεσμίες και τα πρόστιμα

18:03ΕΛΛΑΔΑ

Αυτά είναι τα 13 δημόσια σχολεία που θα λάβουν πιστοποίηση για το IB

17:09ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Ήχησαν οι σειρήνες στο Ακρωτήρι - «Σε εξέλιξη απειλή ασφάλειας»

16:07ΕΘΝΙΚΑ

Πώς έφτασαν οι ελληνικοί Patriot στη Σαουδική Αραβία και ποια είναι η ΕΛΔΥΣΑ

18:00ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Είπα στο Νετανιάχου να μην επιτεθεί σε ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν, δεν θα το κάνει»

20:53LIFESTYLE

Να μ’ αγαπάς spoiler: «Γαζώνουν» τον Άγγελο, συλλαμβάνουν τον Ορφέα

16:49ΚΟΣΜΟΣ

Το Σαν Φρανσίσκο βυθίζεται γρήγορα και η NASA προειδοποιεί για πλημμύρες

15:24ΚΟΣΜΟΣ

Ολική ηλιακή έκλειψη: πότε θα συμβεί και σε ποιες χώρες θα είναι ορατή

15:48ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: «Μαθητής προσπάθησε να με χτυπήσει μπροστά στη διευθύντρια, ίδια η περίπτωσή μου με της Σοφίας Χρηστίδου» - Καθηγητής καταγγέλλει στο Newsbomb

17:41ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι επιπτώσεις θα έχει ο πόλεμος στην ευρωπαϊκή οικονομία: Το καλό, το κακό και το χειρότερο σενάριο

17:57LIFESTYLE

Ξεσπά η αδελφή του Λαζαρίδη κατά της Αγγελικής Ηλιάδη: «Ντροπή! Αυτός σε έφτασε εκεί που έφτασες»

15:31ΕΛΛΑΔΑ

Όσκαρ πρωτοτυπίας στην Κομοτηνή: Νηπιαγωγός παντρεύτηκε με τους 20 μαθητές της για παρανυφάκια

02:22ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Πλησιάζει η μέρα που θα πάμε τα ρολόγια μπροστά - Η ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών

06:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφωνία UKMO και ECMWF για τον καιρό της Ελλάδας το τελευταίο δεκαήμερο Μαρτίου

15:05ΕΛΛΑΔΑ

Δεν «βλέπει» μείωση στις τιμές της βενζίνης η πρόεδρος των βενζινοπωλών Αττικής και προβλέπει «vegetarian Πάσχα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ