Χρηματιστήριο Αθηνών: Κλείσιμο με «βουτιά» 2,47% - Κατά 3,4 δισ. κάτω η κεφαλαιοποίηση της αγοράς

Snapshot Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.077,15 μονάδες με πτώση 2,47%, επηρεασμένος από το αρνητικό κλίμα στις διεθνείς αγορές και την κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς μειώθηκε κατά 3,4 δισ. ευρώ στη σημερινή συνεδρίαση, ενώ από την αρχή του πολέμου έχει χάσει 13,59 δισ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης υποχώρησε κατά 2,51%, με σημαντικές πτώσεις σε μετοχές όπως η Elvalhalcor (

5,41%) και η Alpha Bank (

4,27%).

Οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (+4,88%) και της Motor Oil (+0,10%) ήταν από τις λίγες που σημείωσαν άνοδο στη συνεδρίαση.

Ο όγκος συναλλαγών ανήλθε σε 45,1 εκατ. μετοχές με αξία 307,3 εκατ. ευρώ, με τις Alpha Bank και Eurobank να παρουσιάζουν τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών. Snapshot powered by AI

Σε κλοιό ισχυρών πιέσεων βρέθηκαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να υποχωρεί κάτω από τις 2.100 μονάδες, εν μέσω αρνητικού κλίματος στις διεθνείς αγορές. Η κλιμάκωση του πολέμου έχει οδηγήσει σε νέο άλμα τις τιμές του πετρελαίου, μετά από ένα κύμα επιθέσεων σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές στη Μέση Ανατολή, αυξάνοντας τις ανησυχίες για άνοδο του πληθωρισμού και μείωση της παγκόσμιας ανάπτυξης.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.077,15 μονάδες, σημειώνοντας απώλειες 2,47%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.071,46 μονάδες (-2,74%).

Από τις αρχές του πολέμου ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει απώλειες σε ποσοστό 8,80%, ενώ η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς έχει μειωθεί κατά 13,59 δισ. ευρώ.

Στη σημερινή συνεδρίαση η χρηματιστηριακή αξία των μετοχών υποχώρησε κατά 3,4 δισ. ευρώ σε σχέση με την προηγούμενη συνεδρίαση.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 307,259 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 45.141.676 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 2,51%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 2,45 %.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (+4,88%) και της Motor Oil (+0,10%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Elvalhalcor (-5,41%), της Metlen (-4,95%), της Alpha Bank (-4,27%), της Eurobank (-3,70%), της Lamda Development (-3,57%), του ΔΑΑ (-3,34%) και της Aktor (-3,20%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 13.345.097 και 6.501.697 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 58,73 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 42,32 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 13 μετοχές, 100 πτωτικά και 11 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: ΕΥΔΑΠ (+4,88%) και Λεβεντέρης(κ) (+4,29%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Foodlink (-7,02%) και Μαθιός Πυρίμαχα (-6,57%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:10,3000 -3,20%

ΚΥΠΡΟΥ:8,5200 -1,39%

METLEN:34,6000 -4,95%

OPTIMA:8,2600 -2,59%

ΤΙΤΑΝ: 44,0000 -2,65%

ALPHA BANK: 3,1410 -4,27%

AEGEAN AIRLINES: 11,8800 -2,62%

VIOHALCO: 13,0400 -0,76%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 33,5600 -1,76%

ΔΑΑ:10,4300 -3,34%

ΔΕΗ: 17,8500 -1,22%

COCA COLA HBC:49,7400 -3,04%

ΕΛΠΕ: 10,1100 -0,79%

ELVALHALCOR: 3,5000 -5,41%

ΕΘΝΙΚΗ: 12,5500 -1,26%

ΕΥΔΑΠ: 9,2400 +4,88%

EUROBANK: 3,3850 -3,70%

LAMDA DEVELOPMENT: 5,9500 -3,57%

MOTOR OIL: 39,3400 +0,10%

JUMBO: 23,1000 -1,28%

ΟΛΠ:36,1500 -2,30%

ΟΠΑΠ: 14,1600 -2,41%

ΟΤΕ: 16,6900 -1,94%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 7,1040 -2,90%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 14,0400 -1,82%

