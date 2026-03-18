Μικρά κέρδη στη Wall Street – Οι επενδυτές περιμένουν τις αποφάσεις της Fed

Με κέρδη έκλεισε την Τρίτη (17/3) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Η προσοχή των επενδυτών ήταν στραμμένη στη συνεδρίαση της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας (Fed), αλλά και στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Οι δείκτες

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 46,85 μονάδων (+0,10%), στις 46.993,26 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 105,35 μονάδων (+0,47%), στις 22.479,52 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 16,71 μονάδων (+0,25%), στις 6.716,09 μονάδες.