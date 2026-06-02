ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές του Μαΐου - Αναλυτικά στοιχεία ανά κατηγορία ωφελουμένων

«Με συνέπεια, διαφάνεια και πλήρη οργάνωση ολοκληρώθηκαν οι πληρωμές Μαΐου της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) προς εργαζόμενους, ανέργους, γονείς, ειδικές επαγγελματικές ομάδες και φορείς υποδοχής/εργοδότες. Οι καταβολές αποτελούν κρίσιμο σκέλος της κοινωνικής πολιτικής της Υπηρεσίας, στηρίζοντας έμπρακτα χιλιάδες πολίτες σε όλη τη χώρα», αναφέρει η ΔΥΠΑ, σε ανακοίνωσή της.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, «με τις πληρωμές Μαΐου, η ΔΥΠΑ επιβεβαιώνει τον σταθερό της ρόλο στη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, της προστασίας των οικογενειών και της ενίσχυσης της απασχόλησης. Η δημοσιοποίηση αναλυτικών στοιχείων κάθε μήνα αποτελεί μέρος της πολιτικής πλήρους διαφάνειας και λογοδοσίας προς τους πολίτες. Με συνέπεια και κοινωνική ευαισθησία, η ΔΥΠΑ συνεχίζει να υλοποιεί στοχευμένες παρεμβάσεις που στηρίζουν ουσιαστικά εργαζόμενους, ανέργους, γονείς και ευάλωτες ομάδες».

Δείτε πίνακα

Τίτλος Δαπάνη (€) Ωφελούμενοι Α. Τακτικά Επιδόματα Ανεργίας 64.032.158,33 111.236 Β. Βοηθήματα Ανεργίας Αυτοαπασχολούμενων 422.809,96 559 Γ. Παροχές Μητρότητας - Γονεϊκότητας 3.549.889,04 4.779 Δ. Επίδομα Εργασίας 592.596,32 2.014 Ε. Επίδομα Μακροχρονίων Ανέργων 514.848,00 2.553 ΣΤ. Λοιπές Παροχές Ασφάλισης 455.122,06 1.155 Ζ. Προγράμματα Κατάρτισης εργαζομένων - ανέργων 17.552.904 22.352

Η. Ειδικά προγράμματα Απασχόλησης Δαπάνη (€) Πρόγραμμα 1.135 ανέργων στον τομέα υγείας 496.557,97 100 άνεργοι σε πυρόπληκτες περιοχές Αττικής 87.794,34 100 άνεργοι στον ΟΠΕΚΕΠΕ 82.685,22 Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 150 ανέργων, πρώην εργαζομένων στην εταιρία με την επωνυμία «Ναυπηγικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Ελευσίνας Α.Ε.», στον Δημόσιο Τομέα 15.448,96 4.000 μακροχρόνια άνεργοι στον τομέα υγείας 1.369.351,18 500 τραυματιοφορείς στο δημόσιο σύστημα υγείας 545.829,41 Κοινωφελούς χαρακτήρα για 2.260 άτομα σε υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (Υπηρεσίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης – ΥΠΗΤ) 478,20

