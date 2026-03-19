Κατολισθήσεις βράχων στη Σαντορίνη: Προβλήματα στο δρόμο προς το λιμάνι του Αθηνιού – Ουρές οχημάτων

Σημαντικά προβλήματα προκάλεσε η τελευταία κακοκαιρία στη Σαντορίνη, καθώς καταγράφηκαν κατολισθήσεις βράχων σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cyclades24, κατολισθήσεις σημειώθηκαν στον δρόμο που οδηγεί στο λιμάνι του Αθηνιού, με αποτέλεσμα να σημάνει άμεσα συναγερμός στις αρμόδιες Αρχές. Για λόγους ασφαλείας, ο δρόμος έκλεισε προσωρινά, καθώς υπάρχει έντονος φόβος για νέες πτώσεις βράχων στην περιοχή.

Η εξέλιξη αυτή είχε άμεσο αντίκτυπο στη λειτουργία του λιμανιού, το οποίο παραμένει ουσιαστικά κλειστό, καθώς έχει διακοπεί η πρόσβαση.

Παράλληλα, έχει δημιουργηθεί ουρά αυτοκινήτων στον δρόμο προς το Αθηνιό, με οδηγούς που επιχείρησαν να προσεγγίσουν το λιμάνι, χωρίς ωστόσο να είναι εφικτή η διέλευση.

Οι Αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση, ενώ αναμένεται η εκτίμηση των ζημιών και η αξιολόγηση της επικινδυνότητας, προκειμένου να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας, ενώ ένα από τα σενάρια που έχουν τεθεί επί τάπητος αυτή την ώρα, είναι να ανοιχθεί ένα κομμάτι της κυκλοφορίας του δρόμου (αυτό της ανόδου), έτσι ώστε να μπορέσει να αποβιβάσει επιβάτες και οχήματα το Blue Star 1. Μέχρι στιγμής δεν έχει παρθεί ακόμα, καμία απόφαση, τουλάχιστον από επίσημα χείλη.

