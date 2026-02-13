Βλάβη για το πλοίο «Άρτεμις» κατά την αναχώρησή του από Λαύριο - Επέστρεψε με ασφάλεια

Απρόοπτο περιστατικό διαπιστώθηκε κατά την διάρκεια αποχώρησης του πλοίου «Άρτεμις» από το λιμάνι του Λαυρίου για να πραγματοποιήσει το καθιερωμένο δρομολόγιό του με προορισμό την Κέα, την Κύθνο, τη Σύρο, την Πάρο, τη Νάξο, την Ίο, τη Σίκινο, τη Φολέγανδρο, την Κίμωλο και τη Μήλο, καθώς διαπιστώθηκε απώλειας της αριστερής άγκυρας.

Στο πλοίο επέβαιναν 57 επιβάτες, ενώ το πλήρωμα αποτελείται από 33 άτομα. Το «Άρτεμις» μετέφερε επίσης 25 Ι.Χ. οχήματα, δύο φορτηγά και δύο δίκυκλα.

Αφού διαπιστώθηκε το περιστατικό το πλοίο επέστρεψε με ασφάλεια στο λιμάνι του Λαυρίου, χωρίς να αναφερθεί τραυματισμός ή άλλο πρόβλημα για επιβάτες και πλήρωμα.

Οι επιβάτες και τα οχήματα με προορισμό το λιμάνι της Κέας προωθήθηκαν με έτερο επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο, προκειμένου να συνεχίσουν το ταξίδι τους. Οι υπόλοιποι επιβάτες παραμένουν στο «Άρτεμις», εν αναμονή των περαιτέρω ενεργειών και της αποκατάστασης του προβλήματος.