Αυτός είναι ο πασίγνωστος τράπερ που συνελήφθη στα Πατήσια - Έχει εκτίσει ποινή φυλάκισης

Ο 27χρονος τραπερ που έχει απασχολήσει ξανά τις Αρχές και έχει εκτίσει ποινή φυλάκισης

Στη σύλληψη πασίγνωστου τράπερ προχώρησαν οι Αρχές το μεσημέρι της Τετάρτης 18 Μαρτίου στα Πατήσια. Μάλιστα ο 27χρονος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές και έχει εκτίσει ποινή φυλάκισης.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο τραπερ με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, σύντροφος επίσης πασίγνωστης Influencer επέβαινε σε μοτοσικλέτα, ωστόσο ο οδηγός της δεν συμμορφώθηκε στο σήμα των αστυνομικών για έλεγχο στην οδό Πατησίων και ανέπτυξε ταχύτητα, επιχειρώντας να διαφύγει.

Ακολούθησε καταδίωξη, κατά τη διάρκεια της οποίας οι επιβαίνοντες πέταξαν ένα μαχαίρι μήκους 20 εκατοστών. Η μοτοσικλέτα ακινητοποιήθηκε στην οδό Ράλλη, όπου οι δύο άνδρες συνελήφθησαν.