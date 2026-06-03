Πατέρας κατηγορείται για την δολοφονία της κόρης του - Την κακοποιούσε βάναυσα με δερμάτινη ζώνη

Ένας 49χρονος πατέρας κατηγορείται για τον θάνατο της 10χρονης κόρης του στην περιοχή Σμύρνα της πολιτείας του Ντέλαγουερ στις ΗΠΑ.

Ο Badara Kone συνελήφθη έπειτα από επέμβαση των Αρχών στο σπίτι του γύρω στις 2 τα ξημερώματα της 28ης Μαΐου. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν την 10χρονη κόρη του, Fatima Kone, νεκρή στο υπνοδωμάτιό της.

Σύμφωνα με την έρευνα του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Αστυνομίας του Ντέλαγουερ, ο πατέρας φέρεται να χτύπησε το κορίτσι πολλές φορές με δερμάτινη ζώνη στις 27 Μαΐου, προκαλώντας της σοβαρά τραύματα. Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ότι επρόκειτο για μορφή «πειθαρχίας».

Ο Badara Kone

Οι Αρχές αναφέρουν ότι, μετά τα χτυπήματα, η 10χρονη έπεσε στο έδαφος και χτύπησε το κεφάλι της σε έπιπλο. Στη συνέχεια, τα αδέλφια της τη μετέφεραν στο υπνοδωμάτιό της. Ωστόσο, παρά τη σοβαρότητα της κατάστασής της, δεν ειδοποιήθηκαν άμεσα οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και η κλήση στο 911 έγινε έπειτα από σημαντική καθυστέρηση.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι δύο γιοι της οικογένειας, ηλικίας 11 και 15 ετών, μεταφέρθηκαν σε τοπικό νοσοκομείο για ιατρική αξιολόγηση. Εκεί, οι ερευνητές φέρεται να συγκέντρωσαν στοιχεία που δείχνουν ότι τα παιδιά υφίσταντο συστηματική σωματική κακοποίηση.

Ο 49χρονος συνελήφθη στις 28 Μαΐου και αντιμετωπίζει δύο κατηγορίες για συνεχιζόμενη κακοποίηση ανηλίκων, καθώς και οκτώ κατηγορίες για κακοποίηση παιδιού τετάρτου βαθμού. Μετά την απολογία του, κρατήθηκε αρχικά με χρηματική εγγύηση ύψους 17.000 δολαρίων.

Τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, η Υπηρεσία Ιατροδικαστικών Ερευνών του Ντέλαγουερ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο θάνατος της 10χρονης Fatima Kone ήταν ανθρωποκτονία, η οποία προκλήθηκε από πολλαπλά τραύματα από αμβλύ αντικείμενο. Μετά το πόρισμα, ο Badara Kone κατηγορήθηκε επιπλέον για ανθρωποκτονία μέσω κακοποίησης ή παραμέλησης ανηλίκου.

Father Charged with Allegedly Killing 10-Year-Old Daughter and Abusing 11-Year-Old and 15-Year-Old Sons https://t.co/xyfe9ksxlw

— People (@people) June 3, 2026



Ο 49χρονος οδηγήθηκε εκ νέου ενώπιον δικαστηρίου για τις νέες κατηγορίες και παραμένει υπό κράτηση. Το ποσό της εγγύησής του αυξήθηκε πλέον στα 180.000 δολάρια σε μετρητά, σύμφωνα με την Αστυνομία του Ντέλαγουερ.

Γείτονες της οικογένειας δήλωσαν συγκλονισμένοι από την υπόθεση. Η Κρίστα, κάτοικος της περιοχής, ανέφερε στο WPVI ότι δυσκολεύεται να πιστέψει πως συνέβη ένα τέτοιο περιστατικό στη γειτονιά τους.

«Ζω εδώ 12 χρόνια και δεν έχει συμβεί ποτέ κάτι παρόμοιο. Μεγαλώνοντας δύο μικρά παιδιά στην περιοχή, είναι ανησυχητικό να γνωρίζεις ότι κάποιος που έκανε κάτι τέτοιο ζούσε τόσο κοντά μας», δήλωσε.

Ένας άλλος γείτονας, ο Larry Borgman, ανέφερε ότι η οικογένεια Κόνε είχε μετακομίσει στη γειτονιά λίγο περισσότερο από έναν χρόνο πριν και μάλιστα είχε συστηθεί στους γείτονές της μόλις μία εβδομάδα πριν από τον θάνατο της μικρής.

«Μείναμε όλοι έκπληκτοι. Έμοιαζαν με πολύ καλοί άνθρωποι», είπε χαρακτηριστικά.

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