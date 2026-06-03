Η Ελληνικός Χρυσός στο επίκεντρο του ακαδημαϊκού διαλόγου για την «Κοινωνική Άδεια Λειτουργίας»

Newsbomb

Η Ελληνικός Χρυσός στο επίκεντρο του ακαδημαϊκού διαλόγου για την «Κοινωνική Άδεια Λειτουργίας»
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η σύγχρονη μεταλλευτική δραστηριότητα, δεν καθορίζεται μόνο από την παραγωγή πρώτων υλών, αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο εντάσσεται στο κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό πλαίσιο, στο οποίο λειτουργεί και το πως αλληλοεπιδρά με αυτό. Σε μια εποχή αυξημένων απαιτήσεων για διαφάνεια, βιωσιμότητα και υπεύθυνη ανάπτυξη, η σχέση μεταξύ βιομηχανίας και τοπικών κοινωνιών αποκτά καθοριστική σημασία, για την υλοποίηση και τη μακροπρόθεσμη αποδοχή κάθε έργου.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Ελληνικός Χρυσός φιλοξένησε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το PRO- SLO PhD School 2026, ένα διεθνές εκπαιδευτικό πρόγραμμα με επίκεντρο την έννοια της «Κοινωνικής Άδειας Λειτουργίας» (Social License to Operate - SLO), στις εγκαταστάσεις των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη ΒΑ Χαλκιδική.

Πρόκειται για μια ευρωπαϊκή ακαδημαϊκή πρωτοβουλία που φέρνει κοντά 9 πανεπιστήμια και φορείς έρευνας και τεχνολογίας, με τη συμμετοχή της Ελληνικός Χρυσός - ως μοναδικού βιομηχανικού εταίρου. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το EIT RawMaterials, συντονίζεται από το Montanuniversität Leoben της Αυστρίας και υλοποιείται με τη διοργάνωση του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.), εστιάζοντας στην έννοια της «Κοινωνικής Άδειας Λειτουργίας» (Social License to Operate - SLO), η οποία περιγράφει τη σχέση εμπιστοσύνης και αποδοχής που αναπτύσσεται ανάμεσα σε μια επένδυση και την κοινωνία που τη φιλοξενεί.

Ελληνικός Χρυσός

Σε αυτό το περιβάλλον, τα Μεταλλεία Κασσάνδρας αποτέλεσαν πεδίο μελέτης και πρακτικής εμπειρίας για 32 υποψήφιους διδάκτορες από 19 χώρες, οι οποίοι συμμετείχαν στο PRO-SLO PhD School 2026, συνδυάζοντας θεωρητική εκπαίδευση με επιτόπια έρευνα, γύρω από τις κοινωνικές διαστάσεις μιας σύγχρονης μεταλλευτικής δραστηριότητας.

Ελληνικός Χρυσός

Οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν το παραγωγικό μεταλλείο της Ολυμπιάδας και το υπό κατασκευή έργο των Σκουριών, ενώ συμμετείχαν σε workshops και focus groups με περισσότερους από 20 κοινωνικούς εταίρους από την τοπική κοινωνία, ανάμεσά τους εκπροσώπους του Δήμου, τοπικών κοινοτήτων, θεσμών και φορέων. Μέσα από αυτή τη διαδικασία απέκτησαν άμεση εικόνα για το πώς διαμορφώνεται στην πράξη η σχέση μεταξύ βιομηχανίας και κοινωνίας και πώς οικοδομείται η Κοινωνική Άδεια Λειτουργίας μέσα από τον συνεχή διάλογο και τη συνεργασία.

Ελληνικός Χρυσός

Η εμπειρία του PRO-SLO PhD School 2026 αφήνει μια σημαντική παρακαταθήκη γνώσης γύρω από την Κοινωνική Άδεια Λειτουργίας, αναδεικνύοντας μέσα από τα συμπεράσματα των εργασιών τον καθοριστικό ρόλο των μακροπρόθεσμων πολιτικών εταιρικής, κοινωνικής ευθύνης, της συστηματικής καλλιέργειας σχέσεων εμπιστοσύνης και των πρωτοβουλιών που δημιουργούν ουσιαστική αξία για τις τοπικές κοινωνίες.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στη συνολική στρατηγική της Ελληνικός Χρυσός για την ουσιαστική διασύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με τη μεταλλευτική βιομηχανία. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και το νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Έρευνα και Βιώσιμη Εκμετάλλευση Ορυκτών Πόρων» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο δημιουργήθηκε με πλήρη χρηματοδότηση της εταιρείας, με στόχο την ανάπτυξη σύγχρονης τεχνογνωσίας, νέων δεξιοτήτων και καινοτόμων προσεγγίσεων για τις προκλήσεις του μέλλοντος.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:16ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Συντριβή ελικοπτέρου σε χωράφι στο Ντέβον, κοντά σε πολυσύχναστο αυτοκινητόδρομο

10:14ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Είχε προταθεί τοποθέτηση panic button στη Σίλια και το αρνήθηκε - Τα περιστατικά που εξετάζουν οι Αρχές - Σήμερα η κηδεία της

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα σε Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά και Βιολογία

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Αναβιώνει η υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ανήλικου σε spa ξενοδοχείου

10:10ΚΑΙΡΟΣ

Super El Niño: «Καμπανάκι» κινδύνου για τη Θεσσαλονίκη από καθηγητή - Ο ρόλος της καύσιμης ύλης

10:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης: Παράδειγμα μεταρρυθμιστικής προόδου η Ελλάδα – Το επόμενο βήμα για την ευρωπαϊκή οικονομία

10:00ΕΛΛΑΔΑ

Η Ελληνικός Χρυσός στο επίκεντρο του ακαδημαϊκού διαλόγου για την «Κοινωνική Άδεια Λειτουργίας»

10:00ANNOUNCEMENTS

BeWell Festival 2026 by Allwyn: Το μεγαλύτερο fitness & wellness event επιστρέφει στην Αθήνα

09:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές διαφορές: Παράταση στις αιτήσεις εξώδικης επίλυσης - Έως 75% η έκπτωση σε πρόστιμα και προσαυξήσεις

09:46ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» λόγω μεθυσμένου επιβάτη

09:45ΚΟΣΜΟΣ

Ανατριχιαστική παράδοση: Η θάλασσα βάφεται με αίμα - Η σφαγή εκατοντάδων φαλαινών

09:41ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στoν Περσικό Κόλπο: Mπαχρέιν, Κουβέιτ και ΗΑΕ αναστέλλουν τις πτήσεις μετά τις ιρανικές επιθέσεις

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το νέο Renault 4 E-Tech Electric στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζει

09:38LIFESTYLE

Δανάη Λιβιεράτου: Η κόρη του Λάμπη Λιβιεράτου και της Εύης Αδάμ έβαλε «φωτιά» στη νυχτερινή ζωή της Μυκόνου - Βίντεο

09:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού 150 ευρώ: Μπαίνουν τα λεφτά στους λογαριασμούς - Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

09:32ΕΛΛΑΔΑ

Όλυμπος: Πτώση αλεξιπτωτιστή στη θέση Χαρβαλόβρυση - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

09:26ΕΛΛΑΔΑ

«Ήθελα να προστατεύσω τη Μαρία» – Συγκλονίζει η κατάθεση της μεγαλύτερης αδελφής για τα βασανιστήρια από τους γονείς τους

09:26ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στις ΗΠΑ: Πατέρας κατηγορείται για την δολοφονία της 10χρονης κόρης του - Την κακοποιούσε βάναυσα με δερμάτινη ζώνη

09:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αποχωρεί από τον ΣΥΡΙΖΑ ο δικηγόρος Γιάννης Μαντζουράνης - Τσίπρα «δείχνει» η επιστολή παραίτησης

09:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Οι φωνές μου έλεγαν να τους τελειώσω …» – Δις ισόβια από το ΜΟΔ Ηλείας για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:54LIFESTYLE

Πότε τελειώνουν οι επιτυχημένες σειρές της TV – Από τον «Άγιο Έρωτα» στη «Γη της ελιάς»

15:56ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Είχε πρόβλημα στην πισίνα του - Βρήκε μια τεράστια οχιά εγκατεστημένη στο skimmer

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Σουδανός προσπάθησε να βιάσει γυναίκα μέσα στο κατάστημά της στο κέντρο της Αθήνας - Μετά απείλησε κόσμο σε πολυκλινική

07:00Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Μονιμότητα δημοσίων υπαλλήλων, πρόωρες εκλογές, νόμος περί ευθύνης υπουργών, 11ετης υποχρεωτική εκπαίδευση και εκλογικός νόμος: Η πρόταση της ΝΔ για τη συνταγματική αναθεώρηση

07:16ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Όλα τα στιγμιότυπα από την άβολη βραδιά με Γεωργιάδη, Ανδρουλάκη, Κωνσταντοπούλου στο ίδιο τραπέζι

21:50ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Πόσο κοστίζουν ομπρέλες και ξαπλώστρες -Αναλυτικά οι τιμές - Οργανωμένη ή ελεύθερη παραλία;

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Πρωτοφανές: Αμερικανός πιλότος καταρρίφθηκε με διαφορετικά αεροσκάφη δύο φορές στον ίδιο πόλεμο

09:26ΕΛΛΑΔΑ

«Ήθελα να προστατεύσω τη Μαρία» – Συγκλονίζει η κατάθεση της μεγαλύτερης αδελφής για τα βασανιστήρια από τους γονείς τους

09:05ΕΛΛΑΔΑ

Δήλος: Βυθίζεται κατά ένα εκατοστό τον χρόνο - Ανησυχία για το μέλλον του αρχαιολογικού χώρου

08:36LIFESTYLE

Η Τζένιφερ Λόπεζ «ανέβασε» ξανά την θερμοκρασία στο κόκκινο χαλί παραδίδοντας μαθήματα στυλ

09:38LIFESTYLE

Δανάη Λιβιεράτου: Η κόρη του Λάμπη Λιβιεράτου και της Εύης Αδάμ έβαλε «φωτιά» στη νυχτερινή ζωή της Μυκόνου - Βίντεο

09:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Νταντάδες της γειτονιάς»: Σήμερα το μεσημέρι ανοίγει η πλατφόρμα για γονείς – Τα εισοδηματικά κριτήρια αφορούν αποκλειστικά τις μητέρες

09:14ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Η στιγμή που αφηνιασμένη αρκούδα καταδιώκει υπάλληλο σε μία άγρια επίθεση με 4 τραυματίες

09:32ΕΛΛΑΔΑ

Όλυμπος: Πτώση αλεξιπτωτιστή στη θέση Χαρβαλόβρυση - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

09:45ΚΟΣΜΟΣ

Ανατριχιαστική παράδοση: Η θάλασσα βάφεται με αίμα - Η σφαγή εκατοντάδων φαλαινών

08:21ΕΛΛΑΔΑ

Ασπροπόταμος: Έπιναν τσίπουρα στη πλατεία και ξαφνικά είδαν την αρκούδα να περνά δίπλα τους

09:26ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στις ΗΠΑ: Πατέρας κατηγορείται για την δολοφονία της 10χρονης κόρης του - Την κακοποιούσε βάναυσα με δερμάτινη ζώνη

09:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Οι φωνές μου έλεγαν να τους τελειώσω …» – Δις ισόβια από το ΜΟΔ Ηλείας για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο

17:10LIFESTYLE

Να μ’αγαπάς spoiler: Πότε θα δούμε το τελευταίο επεισόδιο της σειράς;

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 2/6/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ