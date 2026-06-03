Η Ελληνικός Χρυσός στο επίκεντρο του ακαδημαϊκού διαλόγου για την «Κοινωνική Άδεια Λειτουργίας»

Η σύγχρονη μεταλλευτική δραστηριότητα, δεν καθορίζεται μόνο από την παραγωγή πρώτων υλών, αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο εντάσσεται στο κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό πλαίσιο, στο οποίο λειτουργεί και το πως αλληλοεπιδρά με αυτό. Σε μια εποχή αυξημένων απαιτήσεων για διαφάνεια, βιωσιμότητα και υπεύθυνη ανάπτυξη, η σχέση μεταξύ βιομηχανίας και τοπικών κοινωνιών αποκτά καθοριστική σημασία, για την υλοποίηση και τη μακροπρόθεσμη αποδοχή κάθε έργου.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Ελληνικός Χρυσός φιλοξένησε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το PRO- SLO PhD School 2026, ένα διεθνές εκπαιδευτικό πρόγραμμα με επίκεντρο την έννοια της «Κοινωνικής Άδειας Λειτουργίας» (Social License to Operate - SLO), στις εγκαταστάσεις των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη ΒΑ Χαλκιδική.

Πρόκειται για μια ευρωπαϊκή ακαδημαϊκή πρωτοβουλία που φέρνει κοντά 9 πανεπιστήμια και φορείς έρευνας και τεχνολογίας, με τη συμμετοχή της Ελληνικός Χρυσός - ως μοναδικού βιομηχανικού εταίρου. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το EIT RawMaterials, συντονίζεται από το Montanuniversität Leoben της Αυστρίας και υλοποιείται με τη διοργάνωση του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.), εστιάζοντας στην έννοια της «Κοινωνικής Άδειας Λειτουργίας» (Social License to Operate - SLO), η οποία περιγράφει τη σχέση εμπιστοσύνης και αποδοχής που αναπτύσσεται ανάμεσα σε μια επένδυση και την κοινωνία που τη φιλοξενεί.

Σε αυτό το περιβάλλον, τα Μεταλλεία Κασσάνδρας αποτέλεσαν πεδίο μελέτης και πρακτικής εμπειρίας για 32 υποψήφιους διδάκτορες από 19 χώρες, οι οποίοι συμμετείχαν στο PRO-SLO PhD School 2026, συνδυάζοντας θεωρητική εκπαίδευση με επιτόπια έρευνα, γύρω από τις κοινωνικές διαστάσεις μιας σύγχρονης μεταλλευτικής δραστηριότητας.

Οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν το παραγωγικό μεταλλείο της Ολυμπιάδας και το υπό κατασκευή έργο των Σκουριών, ενώ συμμετείχαν σε workshops και focus groups με περισσότερους από 20 κοινωνικούς εταίρους από την τοπική κοινωνία, ανάμεσά τους εκπροσώπους του Δήμου, τοπικών κοινοτήτων, θεσμών και φορέων. Μέσα από αυτή τη διαδικασία απέκτησαν άμεση εικόνα για το πώς διαμορφώνεται στην πράξη η σχέση μεταξύ βιομηχανίας και κοινωνίας και πώς οικοδομείται η Κοινωνική Άδεια Λειτουργίας μέσα από τον συνεχή διάλογο και τη συνεργασία.

Η εμπειρία του PRO-SLO PhD School 2026 αφήνει μια σημαντική παρακαταθήκη γνώσης γύρω από την Κοινωνική Άδεια Λειτουργίας, αναδεικνύοντας μέσα από τα συμπεράσματα των εργασιών τον καθοριστικό ρόλο των μακροπρόθεσμων πολιτικών εταιρικής, κοινωνικής ευθύνης, της συστηματικής καλλιέργειας σχέσεων εμπιστοσύνης και των πρωτοβουλιών που δημιουργούν ουσιαστική αξία για τις τοπικές κοινωνίες.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στη συνολική στρατηγική της Ελληνικός Χρυσός για την ουσιαστική διασύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με τη μεταλλευτική βιομηχανία. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και το νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Έρευνα και Βιώσιμη Εκμετάλλευση Ορυκτών Πόρων» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο δημιουργήθηκε με πλήρη χρηματοδότηση της εταιρείας, με στόχο την ανάπτυξη σύγχρονης τεχνογνωσίας, νέων δεξιοτήτων και καινοτόμων προσεγγίσεων για τις προκλήσεις του μέλλοντος.