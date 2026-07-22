Φασόλια οι άνδρες, μπρόκολο οι γυναίκες; Τι έδειξε νέα έρευνα για την καρδιά

Τα καλύτερα λαχανικά για την καρδιά σας μπορεί να εξαρτώνται από το φύλο σας.

Φασόλια οι άνδρες, μπρόκολο οι γυναίκες; Τι έδειξε νέα έρευνα για την καρδιά
ΕΥ ΖΗΝ
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Μια νέα μελέτη υποδηλώνει ότι τα λαχανικά που συνδέονται με την πρώιμη καρδιακή και μεταβολική υγεία μπορεί να διαφέρουν μεταξύ ανδρών και γυναικών:

  • Στους νέους άνδρες, η υψηλότερη πρόσληψη οσπρίων συσχετίστηκε με χαμηλότερο καρδιομεταβολικό κίνδυνο
  • Στις νέες γυναίκες, τα σταυρανθή λαχανικά έδειξαν την ισχυρότερη προσαρμοσμένη συσχέτιση

Αυτό δεν σημαίνει ότι οι άνδρες πρέπει να αγνοούν το μπρόκολο ή οι γυναίκες πρέπει να αποφεύγουν τα φασόλια. Σημαίνει ότι διαφορετικές ομάδες λαχανικών μπορεί να προσφέρουν διαφορετικά πλεονεκτήματα και οι μελλοντικές συμβουλές διατροφής μπορεί να χρειαστεί να είναι πιο εξατομικευμένες.

Τι διαπίστωσε η νέα μελέτη

Οι ερευνητές ανέλυσαν 638 συμμετέχοντες από τη Δυτικοαυστραλιανή μελέτη Raine σε ηλικία περίπου 22 ετών. Ομαδοποίησαν τα λαχανικά σε όσπρια, σταυρανθή, πράσινα φυλλώδη, αλλίου και κίτρινο-πορτοκαλοκόκκινα λαχανικά.

Οι συμμετέχοντες ταξινομήθηκαν ως υψηλότερου κινδύνου εάν είχαν τουλάχιστον δύο πρώιμους παράγοντες κινδύνου που συνδέονται με το μεταβολικό σύνδρομο, όπως:

  • υψηλότερη αρτηριακή πίεση
  • κεντρικό σωματικό λίπος
  • τριγλυκερίδια
  • αντίσταση στην ινσουλίνη
  • χαμηλή HDL («καλή») χοληστερόλη

Ποια λαχανικά φάνηκαν καλύτερα για τους άνδρες;

Για τους άνδρες στην μελέτη, τα όσπρια ξεχώρισαν. Αυτή η ομάδα περιελάμβανε αρακά, πράσινα φασολάκια, φύτρες φασολιών, σόγια και άλλα φασόλια.

Τα όσπρια είναι πλούσια σε φυτικές ίνες, φυτική πρωτεΐνη, μέταλλα και υδατάνθρακες βραδείας πέψης. Όταν αντικαθιστούν τους επεξεργασμένους υδατάνθρακες ή τα επεξεργασμένα κρέατα μπορούν να υποστηρίξουν την πληρότητα, τα πιο υγιή πρότυπα χοληστερόλης και το σταθερότερο σάκχαρο στο αίμα.

Ποια λαχανικά φάνηκαν καλύτερα για τις γυναίκες;

Για τις γυναίκες, τα σταυρανθή λαχανικά είχαν την ισχυρότερη προσαρμοσμένη συσχέτιση. Αυτή η ομάδα περιελάμβανε μπρόκολο, λάχανο, κουνουπίδι και λαχανάκια Βρυξελλών.

Αυτά τα λαχανικά παρέχουν φυτικές ίνες, βιταμίνη C, φυλλικό οξύ και φυτικές ενώσεις που ονομάζονται γλυκοσινολάτες, οι οποίες μελετώνται για τις επιδράσεις τους στη φλεγμονή, το οξειδωτικό στρες και την μεταβολική υγεία.

Τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά ήταν επίσης υψηλότερα μεταξύ των γυναικών χαμηλού κινδύνου, επομένως οι γυναίκες δεν πρέπει να επικεντρώνονται μόνο σε μία ομάδα λαχανικών.

λαχανικα φασολια οσπρια

Αποδεικνύει αυτό ότι χρειάζονται διαφορετικές δίαιτες ανά φύλο;

Όχι.

  1. Η μελέτη εξέτασε τη διατροφή και τους παράγοντες κινδύνου σε μια δεδομένη χρονική στιγμή. Δεν μπορεί να αποδείξει ότι τα όσπρια προκάλεσαν χαμηλότερο κίνδυνο στους άνδρες ή ότι τα σταυρανθή λαχανικά προκάλεσαν χαμηλότερο κίνδυνο στις γυναίκες
  2. Οι συμμετέχοντες ήταν νέοι ενήλικες, επομένως τα ευρήματα δεν ισχύουν αυτόματα για ηλικιωμένους ενήλικες ή για άτομα με καρδιακές παθήσεις ή διαβήτη
  3. Η διατροφή αναφέρθηκε από τους ίδιους τους συμμετέχοντες, κάτι που μπορεί να προκαλέσει σφάλμα

Η ασφαλέστερη ερμηνεία είναι ότι η ποικιλία λαχανικών έχει σημασία και τα πρότυπα, που αφορούν το φύλο, αξίζουν περισσότερη έρευνα.

Πώς πρέπει να το χρησιμοποιήσετε όλο αυτό στην πραγματική ζωή;

Μην επανασχεδιάσετε τη διατροφή σας γύρω από μία μόνο μελέτη. Αντ' αυτού, χρησιμοποιήστε το ως υπενθύμιση για να τρώτε ένα ευρύτερο μείγμα λαχανικών.

Ένα πιάτο που υποστηρίζει την καρδιά μπορεί να περιλαμβάνει όσπρια αρκετές φορές την εβδομάδα, σταυρανθή λαχανικά τις περισσότερες εβδομάδες, φυλλώδη λαχανικά συχνά και πολύχρωμα λαχανικά καθημερινά. Το συνολικό μοτίβο εξακολουθεί να έχει τη μεγαλύτερη σημασία:

  • λιγότερο επεξεργασμένο κρέας και ζαχαρούχα ποτά
  • περισσότερα δημητριακά ολικής αλέσεως, ξηροί καρποί, φρούτα, ψάρια, ελαιόλαδο και τακτική σωματική δραστηριότητα

Τα άτομα με σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου ή φούσκωμα μπορεί να χρειαστεί να αυξήσουν σταδιακά τα φασόλια και τα σταυρανθή λαχανικά.

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι τα φασόλια πραγματικά λαχανικά;

Διατροφικά, τα φασόλια και οι φακές αλληλεπικαλύπτονται τόσο με τα λαχανικά όσο και με τις πρωτεϊνούχες τροφές. Θεωρούνται όσπρια και είναι πολύτιμα, επειδή παρέχουν φυτικές ίνες και φυτική πρωτεΐνη.

Πρέπει οι γυναίκες να τρώνε περισσότερο μπρόκολο απ’ ό,τι φασόλια;

Όχι απαραίτητα. Η μελέτη προκρίνει τα σταυρανθή λαχανικά για τις γυναίκες, αλλά τα φασόλια εξακολουθούν να είναι υγιή για την καρδιά. Το καλύτερο σχέδιο είναι η ποικιλία, όχι η υποκατάσταση.

Τι γίνεται αν αυτά τα λαχανικά προκαλούν αέρια;

Ξεκινήστε με μικρές μερίδες, ξεπλύνετε τα κονσερβοποιημένα φασόλια, μαγειρέψτε καλά τα λαχανικά και αυξήστε σταδιακά τις φυτικές ίνες. Εάν τα συμπτώματα είναι σοβαρά, ένας διαιτολόγος μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό καλύτερα ανεκτών επιλογών.

Συμπέρασμα

Συνολικά, τα όσπρια μπορεί να συνδέονται με χαμηλότερο πρώιμο καρδιομεταβολικό κίνδυνο σε νέους άνδρες, ενώ τα σταυρανθή λαχανικά μπορεί να συνδέονται με χαμηλότερο κίνδυνο σε νέες γυναίκες. Το εύρημα είναι ενδιαφέρον μεν, αλλά όχι οριστικό, δε.

Προς το παρόν, η καλύτερη συμβουλή για την καρδιά παραμένει απλή: τρώτε περισσότερα λαχανικά συνολικά, συμπεριλάβετε διαφορετικά είδη και βασίστε τα γεύματά σας σε τροφές πλούσιες σε φυτικές ίνες, ελάχιστα επεξεργασμένες.

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