Διακοπές νερού την Τετάρτη (22/7) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Τετάρτη 22 Ιουλίου, διακοπές στην υδροδότηση.

Newsbomb

Διακοπές νερού την Τετάρτη (22/7) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
ΕΛΛΑΔΑ
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Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.

  • ΑΘΗΝΑ (ΓΟΥΒΑ, ΑΓ. ΑΡΤΕΜΙΟΣ)
    Ερασίστρατου και Αμφικράτους
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