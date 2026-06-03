Όλυμπος: Πτώση αλεξιπτωτιστή στη θέση Χαρβαλόβρυση - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
Τον αλεξιπτωτιστή παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας
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Πτώση αλεξιπτωτιστή σημειώθηκε στον Όλυμπο, στη θέση Χαρβαλόβρυση, στην περιοχή της Ελασσόνας.
Ο άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο και σύμφωνα με το kosmoslarissa.gr, στην επιχείρηση διάσωσής του συμμετείχαν 8 πυροσβέστες από την 8η ΕΜΑΚ και την Π.Υ. Ελασσόνας με ένα όχημα.
Τον αλεξιπτωτιστή παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η υγεία του.
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