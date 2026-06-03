Ιαπωνία: Η στιγμή που αφηνιασμένη αρκούδα καταδιώκει υπάλληλο σε μία άγρια επίθεση με 4 τραυματίες

Αυτή η εικόνα, που προέρχεται από βίντεο καμερών ασφαλείας που παρέχονται από τη Fukushima Steel Works, δείχνει μια αρκούδα να κυνηγά ένα άτομο στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στη Φουκουσίμα της Ιαπωνίας, την Τρίτη 2 Ιουνίου 2026

Snapshot Μια αρκούδα προκάλεσε τέσσερις τραυματισμούς στη Φουκοσίμα της Ιαπωνίας, επιτίθεται σε υπαλλήλους εργοστασίων και μια ηλικιωμένη γυναίκα.

Οι τραυματισμοί ήταν ελαφροί έως μέτριοι και δεν απειλούν τη ζωή των θυμάτων, ενώ η αρκούδα παραμένει ασύλληπτη εντός εργοστασιακού συγκροτήματος.

Η αστυνομία βρίσκεται σε υψηλή επιφυλακή και τα σχολεία της περιοχής έκλεισαν προσωρινά λόγω της απειλής.

Το προηγούμενο έτος στην Ιαπωνία σημειώθηκε ρεκόρ θανάτων από αρκούδες και σημαντική αύξηση στις θεάσεις τους, που οφείλεται στην πείνα μετά τη χειμερία νάρκη.

Οι αρχές εφαρμόζουν πρόγραμμα συστηματικής θανάτωσης αρκούδων και το Υπουργείο Περιβάλλοντος συμβουλεύει σε περίπτωση επίθεσης να προστατεύουν τον λαιμό και να παραμένουν ήρεμοι. Snapshot powered by AI

Μεγάλη επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό μίας αρκούδας, η οποία τρομοκράτησε την Τρίτη περιοχή στη Φουκοσίμα της Ιαπωνίας, τραυματίζοντας 4 άτομα, και πιστεύεται ότι κρύβεται σε εγκαταστάσεις εργοστασίου.

Πλάνα από κάμερα ασφαλείας στα Χαλυβουργεία της Φουκουσίμα, δείχνουν την άγρια επίθεση του ζώου σε έναν υπάλληλο, κοντά στα 20, ο οποίος τρέχει να ξεφύγει, όταν τον ρίχνει στο έδαφος.

Στο βίντεο, η αρκούδα εισέρχεται στη συνέχεια στον χώρο του εργοστασίου αφού σπάει μια γυάλινη πόρτα και τραυματίζει δεύτερο υπάλληλο, ηλικίας περίπου 60 ετών.

Στη συνέχεια, το αφηνιασμένο ζώο κατευθύνθηκε βόρεια προς μια κατοικημένη περιοχή, όπου επιτέθηκε σε μια 80χρονη γυναίκα.

Τελικά κατευθύνθηκε προς ένα άλλο εργοστάσιο που βρίσκεται περίπου 500 μέτρα βορειοδυτικά του χαλυβουργείου της Φουκουσίμα και επιτέθηκε σε έναν 60χρονο άνδρα.

Οι τρεις άνδρες υπέστησαν ελαφρά τραύματα, ενώ η γυναίκα είχε μέτρια τραύματα, αλλά κανένα από αυτά δεν θεωρήθηκε απειλητικό για τη ζωή τους, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία.

Η αρκούδα δεν είχε ακόμη πιαστεί μέχρι το απόγευμα της Τρίτης και πιστεύεται ότι βρίσκεται εντός του δεύτερου εργοστασιακού συγκροτήματος.



Η αστυνομία παραμένει σε κατάσταση υψηλής επιφυλακής, ενώ τα κοντινά σχολεία αναγκάστηκαν να κλείσουν.

Πέρυσι, στην Ιαπωνία, 13 άτομα έχασαν τη ζωή τους από αρκούδες – αριθμός ρεκόρ – ενώ έχει σημειωθεί αύξηση στις θεάσεις, καθώς τα ζώα βγαίνουν πεινασμένα από τη χειμερία νάρκη.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, κατά το τελευταίο οικονομικό έτος που έληξε τον Μάρτιο, οι θεάσεις αρκούδων σε εθνικό επίπεδο ξεπέρασαν τις 50.000, υπερδιπλασιάζοντας το προηγούμενο ρεκόρ που είχε καταγραφεί δύο χρόνια νωρίτερα.

Τα ζώα παρατηρήθηκαν να εισέρχονται σε σπίτια, να περιφέρονται κοντά σε σχολεία και να λεηλατούν σούπερ μάρκετ και θέρετρα με ιαματικές πηγές σχεδόν καθημερινά.

Οι αρχές έχουν υιοθετήσει ένα σχέδιο διαχείρισης του πληθυσμού των αρκούδων, το οποίο προβλέπει συστηματική θανάτωση.

Ένα εγχειρίδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος συμβουλεύει όσους συναντήσουν αρκούδα να μην πανικοβληθούν, να κινούνται αργά και να αποφεύγουν να γυρίσουν πίσω και να τρέξουν. Ως έσχατη λύση, το εγχειρίδιο αναφέρει ότι όποιος δεχθεί επίθεση πρέπει να γυρίσει με το πρόσωπο προς τα κάτω, να κουλουριαστεί και να καλύψει το λαιμό του.

«Ο στόχος είναι να γλιτώσετε από ένα θανατηφόρο τραύμα», σύμφωνα με το εγχειρίδιο.