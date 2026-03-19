Απεργία ταξί: Με αυτόν τον τρόπο καλούμε κούρσα σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού

Για τρίτο συνεχόμενο 24ωρο συνεχίζεται η απεργία των οδηγών ταξί στην Αττική, γεγονός που προκαλεί δυσχέρεια στις μετακινήσεις των πολιτών. Την ίδια ώρα οι οδηγοί δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους όσο το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μεταφορών συζητείται στη Βουλή.

Τι συμβαίνει ωστόσο σε περίπτωση που ένας πολίτης χρειάζεται άμεσα μεταφορικά μέσο εξαιτίας κάποιου έκτακτου περιστατικού; Η νεότερη ανακοίνωση του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) έχει την απάντηση για το επιβατικό κοινό.

Σε περίπτωση που κάποιος πολίτης αντιμετωπίζει κάποιο έκτακτο περιστατικό «μπορεί να απευθυνθεί στους Συνεταιρισμούς Ράδιο Ταξί της Περιφέρειας τα οποία διαθέτουν οχήματα ασφαλείας με ειδική ευκρινή σήμανση στο εμπρόσθιο τζάμι», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση του ΣΑΤΑ για την απεργία ταξί

«Ο κλάδος των ταξί συνεχίζει δυναμικά τις απεργιακές κινητοποιήσεις πανελλαδικά, καθώς το απαράδεκτο νομοσχέδιο έχει πλέον εισαχθεί προς συζήτηση στην Επιτροπή Παραγωγής & Εμπορίου της Βουλής.

Οι απεργιακές κινητοποιήσεις του κλάδου θα διαρκέσουν για όσο χρονικό διάστημα εξελίσσεται η διαδικασία στην Επιτροπή.

Η σημερινή καθολική συμμετοχή στην απεργία και η μαζική παρουσία στη συγκέντρωση στέλνουν ξεκάθαρο μήνυμα, ότι ο κλάδος είναι ενωμένος και αποφασισμένος.

Το προωθούμενο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών υποβαθμίζει το έργο των ταξί, ενισχύει τον αθέμιτο ανταγωνισμό, νομιμοποιεί την πειρατεία και δημιουργεί συνθήκες ανασφάλειας για τους επαγγελματίες οδηγούς Ταξί.

Ο κλάδος μας ζητά ουσιαστικές και δίκαιες λύσεις.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους να παραμείνουν ενωμένοι και να συμμετάσχουν δυναμικά στις κινητοποιήσεις.

Ζητούμε την κατανόηση του επιβατικού κοινού καθώς ο αγώνας μας είναι υπαρξιακός και αφορά την ποιότητα, την ασφάλεια και τη βιωσιμότητα των δημόσιων μεταφορών.

Αυστηρά και μόνο για Έκτακτα περιστατικά Υγείας και για ευπαθείς ομάδες, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στους Συνεταιρισμούς Ράδιο Ταξί της Περιφέρειας μας, τα οποία θα διαθέτουν οχήματα ασφαλείας με ειδική ευκρινή σήμανση στο εμπρόσθιο τζάμι.

Διαβάστε επίσης